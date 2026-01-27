Συγκλονίζει ο πατέρας Λυγγερίδη: Μπαχαλόμαγκες που έχουν μάθει να επιβιώνουν στον όχλο οι δράστες

Συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη

Με καταθέσεις μαρτύρων συνεχίζεται η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Σήμερα στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκαν οι συγγενείς του αστυνομικού για να καταθέσουν. Πρώτος στο βήμα ανέβηκε ο πατέρας του Γιώργου Λυγγερίδη, Θανάσης, από το οποίο απηύθυνε δριμύ κατηγορώ προς του κατηγορούμενους. Όπως είπε χαρακτηριστικά η δολοφονία του γιου του διέλυσε την οικογένειά του ενώ χαρακτήρισε τους κατηγορούμενους «μπαχαλόμαγκες που έχουν μάθει να επιβιώνουν στον όχλο, ο οποίος είναι ένα εργοστάσιο που παράγει δολοφόνους».

Στη συνέχεια, ο Θανάσης Λυγγερίδης αναφέρθηκε στη μοιραία νύχτα του Δεκέβρη του 2023 τονίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι είχαν σκοπό να σκοτώσουν όχι μόνο τον γιο του, αλλά πως ήθελαν να σκοτώσουν πολλούς αστυνομικούς.

Παράλληλα υποστήριξε πως μέχρι τώρα κανείς από τους κατηγορούμενους δεν του έχει πει συλλυπητήρια, αντιθέτως την βραδιά των επεισοδίων πανηγύριζαν ότι σκότωσαν έναν αστυνομικό.

Στο τέλος της κατάθεσής του ο πατέρας του αστυνομικού απευθύνθηκε στους δικαστές ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Μετά τον Θανάση Λυγγερίδη στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η αδελφή του αστυνομικού από όπου με κλάματα ανέφερε επίσης ότι οι κατηγορούμενοι πήγαν στο σημείο για να σκοτώσουν.

Μετά την αδελφή του δολοφονημένου αστυνομικού στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε συνάδελφός του από τη διμοιρία που δέχθηκε επίθεση το μοιραίο βράδυ.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια του Γιώργου Λυγγερίδη από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος κάνει λόγο για δολοφονική επίθεση και πως στόχος των κατηγορουμένων ήταν να σκοτώσουν όλους τους αστυνομικούς που ήταν στη διμοιρία.

Οι κατηγορούμενοι εκτός από την οικογένεια του θύματος έχουν απέναντί τους και τους 17 συναδέλφους του Γιώργου που δέχθηκαν και εκείνοι την επίθεση το μοιραίο βράδυ καθώς όλοι τους έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

