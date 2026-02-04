Βίντεο που κόβει την ανάσα - 12χρονη κρέμεται στον αέρα, πριν πέσει από το λιφτ του σκι

Παραλίγο τραγωδία στο χιονοδρομικό κέντρο Mammoth Mountain, στην Καλιφόρνια, όταν μία 12χρονη βρέθηκε στον αέρα πιασμένη μόνο από το λιφτ του σκι, σε μία αγωνιώδη προσπάθεια για τη ζωή της.

Στο βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Facebook, φαίνεται η έφηβη να κρατιέται από μια καρέκλα λιφτ για να σώσει τη ζωή της, με τα πόδια της να κρέμονται στον αέρα, πριν πέσει στο έδαφος.

Η συγκλονιστική πτώση συνέβη το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, και το βίντεο κατέγραψε επισκέπτης, ο οποίος το δημοσίευσε στο facebook.

Φαίνεται το προσωπικό του χιονοδρομικού έσπευσε να βοηθήσει, στήνοντας επένδυση και ένα δίχτυ ασφαλείας από κάτω για να την πιάσει. Το κορίτσι έχασε το μεγαλύτερο μέρος του φιλέ και έπεσε δυνατά στο έδαφος.

Το βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Facebook από έναν παρευρισκόμενο, με τη λεζάντα: «Δεν είχα σκοπό να το δημοσιεύσω αυτό, αλλά γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που διαφωνούν μαζί μου σχετικά με την τοποθέτηση της μπάρας. Είναι υποχρεωτική στην Ευρώπη και θα έπρεπε να είναι και εδώ».

Η μητέρα του κοριτσιού σχολίασε κάτω από την ανάρτηση, λέγοντας ότι η κόρη της ευτυχώς δεν είχε υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

«Η κόρη μου γλίτωσε ως εκ θαύματος χωρίς σπασμένα κόκαλα ή σοβαρούς τραυματισμούς», είπε, προσθέτοντας ότι «δεν υπήρχε τίποτα που να έκανε κανείς λάθος».

Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ το περιστατικό ήταν απαίσιο, η κόρη της επέζησε και θα ξαναβρεθεί στις χιονοδρομικές πίστες όταν είναι έτοιμη.

Δείτε το βίντεο