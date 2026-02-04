Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός: Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ για την «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα

Την υποχρέωση που είχαν αφήσει θα… βγάλουν Αστέρας AKTOR κι Ολυμπιακός που αναμετρώνται στο «Θ. Κολοκοτρώνης».

Το παιχνίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου, ωστόσο, λίγες μέρες νωρίτερα, ο Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος που είχε για αναβολή πριν από ευρωπαϊκή αναμέτρηση στη League Phase του Champions League και συγκεκριμένα, πριν τον αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για την 7η στροφή.

Έτσι, το απόγευμα της Τετάρτης (04/03) οι Αρκάδες υποδέχονται τους Πειραιώτες στον εξ αναβολής αγώνα. Μάλιστα, αμφότεροι «καίγονται» για τη νίκη και το «τρίποντο», για διαφορετικούς λόγους.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τον Ολυμπιακό με σύστημα 4-2-3-1, δίνοντας φανέλα βασικού στους Νασιμέντο και Μπρούνο.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ταρέμι, ενώ πάγκο είναι οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Ορτέγκα, Καλογερόπουλος, Σιπιόνι, Λουίς, Κλέιτον, Βέζο, Τσικίνιο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι.

Η ενδεκάδα του Αστέρα: Τσιντώτας - Δεληγιαννίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Πομόνης - Αλάγκμπε, Γκονζάλες, Εμμανουηλίδης, Μεντιέτα - Τζοακίνι, Μίτροβιτς, ενώ στον πάγκο θα είναι οι: Παπαδόπουλος, Χατζηεμμανουήλ, Άλχο, Γιαμπλόνσκι, Τζανδάρης, Μπαρτόλο, Κάλτσας, Κετού, Τσίκο, Οκό, Γκρόζντανιτς.