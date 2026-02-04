Νιγηρία: Τζιχαντιστές εξολόθρευσαν ένα ολόκληρο χωριό - 170 νεκροί

Ζητούν την επιβολή Σαρία - Έκαναν κήρυγμα στο χωριό πριν επιτεθούν

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Νιγηρία: Τζιχαντιστές εξολόθρευσαν ένα ολόκληρο χωριό - 170 νεκροί

Οι ένοπλοι τζιχαντιστές που έκαναν την επίθεση φέρονται να συνδέονται με την Boko Haram. 

Τουλάχιστον 170 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αιματηρή επίθεση ενόπλων - που οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλουν ως τζιχαντιστές - σε απομακρυσμένο χωριό της κεντρικής Νιγηρία, σύμφωνα με βουλευτή της περιοχής που μίλησε στο Reuters. Οι αρχές και ο στρατός συνεχίζουν τις έρευνες στα γύρω δασώδη σημεία για τον εντοπισμό επιζώντων και αγνοουμένων.

Η επίθεση στο χωριό Γουόρο, στην πολιτεία Κουάρα, θεωρείται η πιο φονική που έχει καταγραφεί φέτος στην περιοχή που συνορεύει με την πολιτεία Νίγηρα. Πρόκειται για ζώνη που το τελευταίο διάστημα βρίσκεται συχνά στο στόχαστρο ενόπλων ομάδων τζιχαντιστών, με επιδρομές σε χωριά, απαγωγές κατοίκων και λεηλασίες ζώων.

Εκτελέσεις κατοίκων και εμπρησμός του χωριού

Σύμφωνα με τον βουλευτή Σαϊντού Μπάμπα Αχμέντ, οι κάτοικοι τράπηκαν σε φυγή προς τα γύρω δάση όταν ξεκίνησε η επίθεση. Όπως είπε, οι ένοπλοι συνέλαβαν χωρικούς, τους έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και τους εκτέλεσαν. Ο ίδιος κοινοποίησε φωτογραφίες με σορούς στο Reuters, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτούν άμεσα. Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, οι δράστες έβαλαν φωτιά σε σπίτια και καταστήματα.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο χωριό μαζί με στρατιωτικό προσωπικό, καταγράφουμε τους νεκρούς και ερευνούμε τις γύρω περιοχές», ανέφερε ο Αχμέντ, προσθέτοντας ότι μέχρι το πρωί της Τετάρτης αρκετοί άνθρωποι παρέμεναν αγνοούμενοι.

Ζητούν την επιβολή Σαρία - Έκαναν κήρυγμα στο χωριό πριν επιτεθούν

Κάτοικοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι ένοπλοι, που θεωρείται πως ήταν τζιχαντιστές και στο παρελθόν κήρυτταν στο χωριό, απαίτησαν από τους ντόπιους να αποκηρύξουν το νιγηριανό κράτος και να αποδεχθούν τη σαρία, τον ισλαμικό νόμο. Όταν οι κάτοικοι αντέδρασαν, οι μαχητές άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια κηρύγματος την Τρίτη.

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας Κουάρα, Αντετούν Ετζίρε-Αντεγιέμ, ανέφερε ότι αστυνομία και στρατός έχουν κινητοποιηθεί για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, χωρίς να δώσει αριθμό θυμάτων.

Η Νιγηρία δέχεται διεθνείς πιέσεις για την αποκατάσταση της ασφάλειας, ιδιαίτερα μετά τις κατηγορίες που είχε διατυπώσει πέρυσι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί αποτυχίας προστασίας χριστιανικών κοινοτήτων έπειτα από σειρά ισλαμιστικών επιθέσεων και μαζικών απαγωγών. Από την πλευρά τους οι νιγηριανές αρχές δηλώνουν ότι συνεργάζονται με την Ουάσινγκτον για τη βελτίωση της ασφάλειας και αρνούνται ότι υπάρχει συστηματικός διωγμός χριστιανών, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι αμερικάνικες στρατιωτικές δυνάμεις έχουν μεταβεί στην Νιγηρία.

Συστηματικές σφαγές Χριστιανών εδώ και χρόνια

Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Σύμφωνα με την Διεθνή Εταιρεία για τις Πολιτικές Ελευθερίες και το Κράτος Δικαίου (Intersociety), από το 2009 έως σήμερα έχουν δολοφονηθεί περίπου 125.000 χριστιανοί και 60.000 «μετριοπαθείς μουσουλμάνοι». Το 2025, η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά: Μόνο στις πρώτες 220 ημέρες του έτους, 7.087 χριστιανοί σφαγιάστηκαν—κατά μέσο όρο 32 άνθρωποι την ημέρα.!

Η Genocide Watch, οργανισμός που παρακολουθεί γενοκτονίες παγκοσμίως, έχει κατατάξει τη Νιγηρία στα «Στάδιο 9: Εξόντωση» και «Στάδιο 10: Άρνηση» του μοντέλου γενοκτονίας. Το 2024, η Open Doors International ανέφερε ότι από τους 4.476 χριστιανούς που δολοφονήθηκαν παγκοσμίως για την πίστη τους, οι 3.100 σκοτώθηκαν στη Νιγηρία—το 69% του παγκόσμιου συνόλου.​

