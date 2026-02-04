«Βροχή» από ιγκουάνα στη Φλόριντα- Πέφτουν από τα δέντρα λόγω κρύου

To πρόσφατο πολικό ψύχος στη Φλόριντα προκάλεσε ένα ασυνήθιστο και πρωτόγνωρο φαινόμενο.

Εκατοντάδες ιγκουάνα «καταψύχθηκαν» και άρχισαν να πέφτουν από τα δέντρα, με βίντεο με τις απίστευτες εικόνες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Footage showed immobilized iguanas lying in the grass and on pavements beneath trees following a temperature drop in Florida. Pierce Kennamer, founder of IggyTrap, said his team collected about 1,500 immobilized iguanas in Broward County pic.twitter.com/clEOjr0b8J — Reuters (@Reuters) February 4, 2026

Οι κάτοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν τα ερπετά, με τις αρχές, υπεύθυνες για τη άγρια ζωή να δίνουν ειδική άδεια για να φέρουν τα κατά τ' άλλα χωροκατακτητικά ζώα σε σημεία συλλογής.

Σύμφωνα με το BBC, κατ' εξαίρεση, ένα Εκτελεστικό Διάταγμα επιτρέπει σε όσους βρουν πεσμένα ιγκουάνα στις ιδιοκτησίες τους να τα αφαιρέσουν και να τα παραδώσουν στις αρχές, με στόχο τη σωστή διαχείριση της παρουσίας αυτών των ζώων κατά τη διάρκεια του ψυχρού κύματος.

Εκτιμάται ότι περίπου πάνω από 1 εκατομμύριο ιγκουάνα τεμπελιάζουν στις κορυφές των δέντρων της Φόριντα, που σημαίνει ότι τα ερπετά πέφτουν «βροχή».

Ένας άνδρας από τη Φλόριντα έφτιαξε μια «κουβέρτα από κατεψυγμένα ιγκουάνα».

FLORIDA MAN: A Florida man made a "blanket of frozen iguanas" as record cold dipped into the Sunshine State on Sunday.@MyFWC says more than 1,000 of the invasive reptiles were turned in on Sunday alone. #FLwx pic.twitter.com/1hUJ4mhohD — WeatherNation (@WeatherNation) February 2, 2026

Τα περισσότερα από τα πράσινα ιγκουάνα που υπάρχουν στη Νότια Φλόριντα προέρχονται από χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, περιοχές όπου οι ακραίες θερμοκρασίες είναι σπάνιες. Σε αντίθεση με τα θηλαστικά, αυτά τα ερπετά είναι ψυχρόαιμα και εξαρτώνται σχεδόν εξ ολοκλήρου από την εξωτερική θερμότητα για να διατηρήσουν τις ζωτικές τους λειτουργίες.

Iguanas are falling from trees in Florida — but why? pic.twitter.com/RXKhrevbhz — DW News (@dwnews) February 4, 2026

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος πέσει κάτω από τους 10 ºC, ορισμένα ιγκουάνα εισέρχονται σε κατάσταση παρόμοια με τη χειμερία νάρκη, έναν μηχανισμό επιβίωσης που τα αφήνει πρακτικά ανενεργά.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται στο μέγιστο: η ροή του αίματος και ο καρδιακός παλμός μειώνονται στα ελάχιστα επίπεδα. Από οπτική άποψη, αυτά τα ζώα μπορούν να αλλάξουν χρώμα, πηγαίνοντας από βαθύ πράσινο σε γκριζωπό τόνο, ενώ τα μάτια τους φαίνονται πιο βυθισμένα.

Μόλις βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες και αυξηθεί η θερμοκρασία, τα ιγκουάνα ξαναρχίζουν τη συνήθη δραστηριότητά τους, συνεχίζοντας τη ζωή τους στα δέντρα και επιστρέφοντας στο φυσικό τους περιβάλλον.