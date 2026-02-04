Συγκίνηση στο «PAOK Sports Arena» - Άφησαν λουλούδια πριν το ματς

Σε κάθε αγώνα του ΠΑΟΚ, το μυαλό και η καρδιά όλων είναι στραμμένα στους επτά φίλους της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα της Ρουμανίας. Το ίδιο συνέβη πριν το ματς με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας για το Europe Cup του μπάσκετ.

Στο «PAOK Sports Arena» οι παίκτες και των δύο ομάδων περίπου 10 λεπτά πριν το τζάμπολ, άφησαν από ένα λουλούδι στην κερκίδα. Στο σημείο όπου υπήρχε μόνο το πανό που έγραφε «Καλό παράδεισο αδέρφια».

Εκείνη τη στιγμή ο κόσμος φώναζε «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Στους ηλεκτρονικούς πίνακες του κλειστού έγραφε «Αθάνατοι 27/01/2026». Εν συνεχεία τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.