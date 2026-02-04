Αυστραλία: Ζευγάρι σκότωσε τους αυτιστικούς γιους του και αυτοκτόνησε

Τα αίτια που οδήγησαν ένα ζευγάρι στην Αυστραλία να σκοτώσει τους δύο αυτιστικούς γιους του και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει αναζητούν οι αρχές.

Φίλοι του ζευγαριού ανέφεραν ότι το ζευγάρι είχε απομονωθεί πριν την τραγωδία και αισθανόταν ότι δεν είχαν υποστήριξη για τα δύο αυτιστικά παιδιά του. Τα πτώματα του 50χρονου Jarrod Clune, της 49χρονης συντρόφου του Maiwenna Goasdoue και των εφήβων γιων τους, του 16χρονου Leon και του 14χρονου Otis βρέθηκαν μέσα στο σπίτι τους σε εύπορη περιοχή του Περθ της Αυστραλίας το πρωί της 30ής Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η αστυνομία εκτιμά ότι τα δύο παιδιά, τα οποία έπασχαν από σοβαρή μη λεκτική μορφή αυτισμού, δολοφονήθηκαν από τους γονείς τους, οι οποίοι στη συνέχεια έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο αγόρια αντιμετώπιζαν «σημαντικά προβλήματα υγείας».

Τι αναφέρει η επιστολή

Το Σάββατο εντοπίστηκε ένα δεύτερο σημείωμα, που φέρεται να είναι επιστολή και βοήθησε τους αστυνομικούς να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για υπόθεση διπλής δολοφονίας – αυτοκτονίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η επιστολή γράφει τα σχέδια για τα οικονομικά της οικογένειας και να υποδηλώνει ότι οι γονείς αποφάσισαν από κοινού να τερματίσουν τη ζωή τους και τη ζωή των παιδιών τους.

Μετά την τραγωδία, φίλοι του ζευγαριού αποκάλυψαν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η οικογένεια. Υπάρχουν αναφορές ότι η οικογένεια είχε χάσει την κρατική χρηματοδότηση για τη στήριξη ενός από τα παιδιά. Στην άσχημη ψυχολογική κατάσταση της οικογένειας προστέθηκε και ένα περιστατικό στο σχολείο όπου μέλος του προσωπικού φέρεται να αποκάλεσε ένα από τα παιδιά «τέρας».

Η στενή φίλη της οικογένειας, Nedra δήλωσε στη Daily Mail ότι το ζευγάρι ένιωθε όλο και πιο απομονωμένο και χωρίς υποστήριξη από τους φίλους και την οικογένειά του, καθώς ο αυτισμός των αγοριών έκανε τη ζωή τους «δύσκολη και πολύ απαιτητική».

«Συχνά ένιωθαν απομονωμένοι, χωρίς υποστήριξη και εγκαταλελειμμένοι από την οικογένεια, τους φίλους, τις υπηρεσίες υποστήριξης, τα σχολεία, το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας (NDISΠ), το σύστημα υγείας και την κοινότητα γενικότερα», ανέφερε.

