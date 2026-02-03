Οικογενειακή τραγωδία στην Αυστραλία: Νεκροί γονείς και τα δύο αυτιστικά παιδιά τους

Η δραματική ιστορία της οικογένειας που οδηγήθηκε στον θάνατο

Newsbomb

Οικογενειακή τραγωδία στην Αυστραλία: Νεκροί γονείς και τα δύο αυτιστικά παιδιά τους
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία φρικτή οικογενειακή τραγωδία συγκλόνισε την Αυστραλία, αφού ένα ζευγάρι και τα δύο αυτιστικά παιδιά του εντοπίστηκαν νεκροί σε συνοικία του Περθ.

Τα πτώματα του 50χρονου Jarrod Clune, της 49χρονης συντρόφου του Maiwenna Goasdoue και των δύο παιδιών τους, του 16χρονου Leon και του 14χρονου Otis, εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής (30/1) στο σπίτι της οικογένειας στο Mosman Park. Η αστυνομία εκτιμά ότι οι έφηβοι δολοφονήθηκαν από τους γονείς τους, οι οποίοι στη συνέχεια έβαλαν τέλος στη ζωή τους.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στις 08:15 το πρωί έπειτα από τηλεφώνημα οικειακής βοηθού που επισκεπτόταν τακτικά την οικογένεια για να βοηθά τα παιδιά, που έπασχαν από σοβαρής μορφής αυτισμό. Η εργαζόμενη ανησύχησε όταν δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με την οικογένεια και, φτάνοντας στο σπίτι, εντόπισε σημείωμα με την ένδειξη «Μην μπείτε».

Όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στην οικία, εντόπισαν νεκρά και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας, καθώς και τα δύο σκυλιά και τη γάτα τους. Τα πτώματα βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι θάνατοι δεν φαίνεται να προήλθαν από βίαιη επίθεση και δεν εντοπίστηκαν όπλα.

Η επιθεωρήτρια ανθρωποκτονιών Jessica Securo δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, ωστόσο αντιμετωπίζεται ως υπόθεση δολοφονίας-αυτοκτονίας.

Το Σάββατο έγινε γνωστό ότι δεύτερο σημείωμα, πιθανότατα επιστολή, συνέβαλε στο συμπέρασμα των αρχών ότι πρόκειται για διπλή δολοφονία-αυτοκτονία. Το μήνυμα φέρεται να περιλάμβανε οδηγίες για τα οικονομικά της οικογένειας και να υποδήλωνε κοινή απόφαση των γονέων να βάλουν τέλος στη ζωή τους και στη ζωή των παιδιών τους.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον τρόπο θανάτου. Παράλληλα, εναέρια πλάνα από drones φαίνεται να καταγράφουν ίχνη που μοιάζουν με λεκέδες αίματος στο πίσω μέρος της κατοικίας, χωρίς ωστόσο οι αρχές να σχολιάζουν σχετικά.

Οι αστυνομικές αρχές είχαν αναφέρει ότι τα παιδιά αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η οικογένεια είχε χάσει κρατική χρηματοδότηση που αφορούσε τη στήριξη ενός από τα δύο παιδιά με αναπηρία.

Φίλοι της οικογένειας δήλωσαν ότι οι γονείς είχαν απομονωθεί αρκετά και αισθάνονταν ότι δεν είχαν επαρκή υποστήριξη από συγγενείς, φίλους, σχολεία, υπηρεσίες υγείας και το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας (NDIS).

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η οικογένεια βίωνε έντονη ψυχική και σωματική εξάντληση, καθώς τα παιδιά αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα ύπνου και απαιτούσαν διαρκή φροντίδα. Η μητέρα φέρεται να απέφευγε ακόμη και τη φιλοξενία των παιδιών σε δομές προσωρινής φροντίδας, φοβούμενη πιθανή κακομεταχείριση.

Εκπαιδευτικός που γνώριζε τα παιδιά τα περιέγραψε ως «ευγενικά και καλοσυνάτα αγόρια που απλώς χρειάζονταν κατανόηση». Όπως ανέφερε, ο Leon επρόκειτο να αποφοιτήσει την επόμενη χρονιά, κάτι που αποτελούσε σημαντικό επίτευγμα. Η ίδια υποστήριξε ότι τα παιδιά είχαν μεταφερθεί σε σχολείο ειδικής αγωγής, το οποίο ανταποκρινόταν καλύτερα στις ανάγκες τους.

Μετά την τραγωδία, φίλοι και μέλη της κοινότητας εξέφρασαν τη θλίψη τους μέσω των social media, ενώ ορισμένοι κατηγόρησαν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας ότι δεν παρείχε την απαραίτητη στήριξη στην οικογένεια.

Ο πρωθυπουργός της Δυτικής Αυστραλίας, Roger Cook, δήλωσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη να εξεταστούν τα βαθύτερα κοινωνικά αίτια της τραγωδίας. Όπως ανέφερε, τίθενται κρίσιμα ερωτήματα για το τι οδήγησε στο περιστατικό και κατά πόσο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Ανάβουν τα αίματα» - Reuters: Κατάρριψη ιρανικού drone που πλησίασε αμερικανικό αεροπλανοφόρο

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Τα κρυφά παιδιά και το όραμα για δημιουργία μίας «ανώτερης φυλής» - Θύμα καταγγέλει ότι της πήραν το μωρό 10 λεπτά μετά τη γέννησή του

19:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΝΗ: Έσπασε το «φράγμα» των 1.500 ευρώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης, έναν χρόνο νωρίτερα

19:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε μετά από καυγά στον σύντροφό της - Του δάγκωσε το αυτί και έκοψε κομμάτι

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ουκρανία ζητά από τη FIFA να μην άρει τον αποκλεισμό των ρωσικών ομάδων

19:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Ελλάδα – Ουγγαρία: Η μάχη της Εθνικής για πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

18:52ΚΟΣΜΟΣ

«Σαμποτάζ στο γερμανικό πολεμικό ναυτικό»: Κατάσκοποι μιας χρήσης οι δύο συλληφθέντες - Ποια άλλα πλοία ήταν στόχος δολιοφθοράς

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά πολεμικά σκάφη προσπάθησαν να σταματήσουν αμερικανικό πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ

18:40ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA World Cup 2027: Στη SUNEL Arena ο αγώνας της Εθνικής με το Μαυροβούνιο – Στόχος το «3 στα 3»

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μάντελσον παραιτείται από τον τίτλο του λόρδου μετά την αποκάλυψη των επαφών του με τον Έπσταϊν

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 39χρονη πιάστηκε επ' αυτοφώρω με κλεμμένα κοσμήματα – Πώς εξαπάτησε το θύμα της

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 15χρονος μαχαίρωσε την καθηγήτριά του την ώρα του μαθήματος

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στην Αυστραλία: Νεκροί γονείς και τα δύο αυτιστικά παιδιά τους - Τι ερευνούν οι Αρχές

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Θα συμμετάσχουμε στον διάλογο, όχι ως σχολιαστές, αλλά με δικές μας προτάσεις

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της μετά από πυρκαγιά

18:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Αυτά είναι τα όπλα που εντόπισαν οι αστυνομικοί σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανια: Τρύπησαν σωλήνες, έριξαν αμμοχάλικο στον κινητήρα πολεμικού πλοίου - Ποιος ήταν ο Έλληνας πολίτης

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και η Κηφισίας- Πού αλλού παρατηρούνται καθυστερήσεις

17:49LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Με κορόϊδευε, βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα»

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Χρησιμοποιεί «πράκτορες μίας χρήσης» για επιθέσεις στην Ευρώπη – Πώς στρατολογεί νέους στο διαδίκτυο που δεν έχουν ιδέα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Έκλεψαν» την πρωτιά από Καινούργιου και Λιάγκα

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Πέραμος: «Υποψιαζόμουν ότι ο γιος μου μού είχε κάψει τα αυτοκίνητα» λέει ο πατέρας του 27χρονου

17:49LIFESTYLE

Ξεσπά η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Με κορόϊδευε, βασανίστηκα χρόνια να δω πού έφταιξα»

19:00ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE Ελλάδα – Ουγγαρία: Η μάχη της Εθνικής για πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά πολεμικά σκάφη προσπάθησαν να σταματήσουν αμερικανικό πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ

17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στην Αυστραλία: Νεκροί γονείς και τα δύο αυτιστικά παιδιά τους - Τι ερευνούν οι Αρχές

18:52ΚΟΣΜΟΣ

«Σαμποτάζ στο γερμανικό πολεμικό ναυτικό»: Κατάσκοποι μιας χρήσης οι δύο συλληφθέντες - Ποια άλλα πλοία ήταν στόχος δολιοφθοράς

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανια: Τρύπησαν σωλήνες, έριξαν αμμοχάλικο στον κινητήρα πολεμικού πλοίου - Ποιος ήταν ο Έλληνας πολίτης

17:33ΚΑΙΡΟΣ

Νέα κόντρα μετεωρολόγων: Αιχμές Κολυδά για «τηλεοπτική δραματοποίηση» - Τι είπε για «έθιμο»

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Ανάβουν τα αίματα» - Reuters: Κατάρριψη ιρανικού drone που πλησίασε αμερικανικό αεροπλανοφόρο

14:35ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένα… πιθάρι άλλαξε τη ζωή μίας 91χρονης και των συγγενών της – Νόμιζε ότι άξιζε μόνο 100 δολάρια

14:56ΚΟΣΜΟΣ

Φρεγάτα «Νέαρχος»: Μικρής έκτασης φωτιά στις εγκαταστάσεις της Naval Group

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της μετά από πυρκαγιά

15:46ΕΛΛΑΔΑ

Σόου Λυμπερόπουλου: «Τα παπαγαλάκια έλεγαν ότι το Μαξίμου είναι κλειστό για τα ταξί αλλά είχαμε μια άριστη συζήτηση με τον διευθυντή του πρωθυπουργού»

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Xάλι Μπέρι για το Όσκαρ Ά Γυναικείου Ρόλου: «Δεν άλλαξε την καριέρα μου, ήμουν ακόμη μαύρη το επόμενο πρωί»

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Χρησιμοποιεί «πράκτορες μίας χρήσης» για επιθέσεις στην Ευρώπη – Πώς στρατολογεί νέους στο διαδίκτυο που δεν έχουν ιδέα

08:34ΚΑΙΡΟΣ

Μικρό διάλειμμα με ήλιο πριν «χτυπήσει» ξανά η κακοκαιρία – Η πρόγνωση Μαρουσάκη

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Τα κρυφά παιδιά και το όραμα για δημιουργία μίας «ανώτερης φυλής» - Θύμα καταγγέλει ότι της πήραν το μωρό 10 λεπτά μετά τη γέννησή του

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Οικονομία του delivery: Πώς το έτοιμο φαγητό απ’έξω αλλάζει τις συνήθειες και τις ζωές των Αμερικανών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ