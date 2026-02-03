Οικογενειακή τραγωδία στην Αυστραλία: Νεκροί γονείς και τα δύο αυτιστικά παιδιά τους

Μία φρικτή οικογενειακή τραγωδία συγκλόνισε την Αυστραλία, αφού ένα ζευγάρι και τα δύο αυτιστικά παιδιά του εντοπίστηκαν νεκροί σε συνοικία του Περθ.

Τα πτώματα του 50χρονου Jarrod Clune, της 49χρονης συντρόφου του Maiwenna Goasdoue και των δύο παιδιών τους, του 16χρονου Leon και του 14χρονου Otis, εντοπίστηκαν το πρωί της Παρασκευής (30/1) στο σπίτι της οικογένειας στο Mosman Park. Η αστυνομία εκτιμά ότι οι έφηβοι δολοφονήθηκαν από τους γονείς τους, οι οποίοι στη συνέχεια έβαλαν τέλος στη ζωή τους.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στις 08:15 το πρωί έπειτα από τηλεφώνημα οικειακής βοηθού που επισκεπτόταν τακτικά την οικογένεια για να βοηθά τα παιδιά, που έπασχαν από σοβαρής μορφής αυτισμό. Η εργαζόμενη ανησύχησε όταν δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με την οικογένεια και, φτάνοντας στο σπίτι, εντόπισε σημείωμα με την ένδειξη «Μην μπείτε».

Parents kill autistic sons then take own lives in quadruple murder-suicidehttps://t.co/RpICOobO6n pic.twitter.com/cfCT7mOvcC — The Mirror (@DailyMirror) February 3, 2026

Όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στην οικία, εντόπισαν νεκρά και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας, καθώς και τα δύο σκυλιά και τη γάτα τους. Τα πτώματα βρέθηκαν σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι θάνατοι δεν φαίνεται να προήλθαν από βίαιη επίθεση και δεν εντοπίστηκαν όπλα.

Η επιθεωρήτρια ανθρωποκτονιών Jessica Securo δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, ωστόσο αντιμετωπίζεται ως υπόθεση δολοφονίας-αυτοκτονίας.

Το Σάββατο έγινε γνωστό ότι δεύτερο σημείωμα, πιθανότατα επιστολή, συνέβαλε στο συμπέρασμα των αρχών ότι πρόκειται για διπλή δολοφονία-αυτοκτονία. Το μήνυμα φέρεται να περιλάμβανε οδηγίες για τα οικονομικά της οικογένειας και να υποδήλωνε κοινή απόφαση των γονέων να βάλουν τέλος στη ζωή τους και στη ζωή των παιδιών τους.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον τρόπο θανάτου. Παράλληλα, εναέρια πλάνα από drones φαίνεται να καταγράφουν ίχνη που μοιάζουν με λεκέδες αίματος στο πίσω μέρος της κατοικίας, χωρίς ωστόσο οι αρχές να σχολιάζουν σχετικά.

Australia is rocked by horrific quadruple murder-suicide: Parents kill their two autistic teenage sons and family pets before taking their own lives in upmarket Perth suburb https://t.co/KEHBmDTN6p — Daily Mail (@DailyMail) February 3, 2026

Οι αστυνομικές αρχές είχαν αναφέρει ότι τα παιδιά αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η οικογένεια είχε χάσει κρατική χρηματοδότηση που αφορούσε τη στήριξη ενός από τα δύο παιδιά με αναπηρία.

Φίλοι της οικογένειας δήλωσαν ότι οι γονείς είχαν απομονωθεί αρκετά και αισθάνονταν ότι δεν είχαν επαρκή υποστήριξη από συγγενείς, φίλους, σχολεία, υπηρεσίες υγείας και το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης Αναπηρίας (NDIS).

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η οικογένεια βίωνε έντονη ψυχική και σωματική εξάντληση, καθώς τα παιδιά αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα ύπνου και απαιτούσαν διαρκή φροντίδα. Η μητέρα φέρεται να απέφευγε ακόμη και τη φιλοξενία των παιδιών σε δομές προσωρινής φροντίδας, φοβούμενη πιθανή κακομεταχείριση.

Εκπαιδευτικός που γνώριζε τα παιδιά τα περιέγραψε ως «ευγενικά και καλοσυνάτα αγόρια που απλώς χρειάζονταν κατανόηση». Όπως ανέφερε, ο Leon επρόκειτο να αποφοιτήσει την επόμενη χρονιά, κάτι που αποτελούσε σημαντικό επίτευγμα. Η ίδια υποστήριξε ότι τα παιδιά είχαν μεταφερθεί σε σχολείο ειδικής αγωγής, το οποίο ανταποκρινόταν καλύτερα στις ανάγκες τους.

Μετά την τραγωδία, φίλοι και μέλη της κοινότητας εξέφρασαν τη θλίψη τους μέσω των social media, ενώ ορισμένοι κατηγόρησαν το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας ότι δεν παρείχε την απαραίτητη στήριξη στην οικογένεια.

Ο πρωθυπουργός της Δυτικής Αυστραλίας, Roger Cook, δήλωσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη να εξεταστούν τα βαθύτερα κοινωνικά αίτια της τραγωδίας. Όπως ανέφερε, τίθενται κρίσιμα ερωτήματα για το τι οδήγησε στο περιστατικό και κατά πόσο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

