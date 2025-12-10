Φρικτή δολοφονία στην Ελβετία: 43χρονος τεμάχισε τη σύζυγό του και πολτοποίησε μέλη του σώματός της

Ένα αρρωστημένο έγκλημα σημειώθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας, όταν 43χρονος στραγγάλισε και τεμάχισε την 38χρονη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια πολτοποίησε μέλη του σώματός της σε μπλέντερ.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των Ελβετικών αρχών, ο άνδρας αποκεφάλισε τη σύζυγό του - φιναλίστ του διαγωνισμού Miss Switzerland - της αφαίρεσε τη μήτρα και πολτοποίησε μέρη του σώματός της σε μπλέντερ ενώ παρακολουθούσε βίντεο στο YouTube.

Η Kristina Joksimovic βρέθηκε τεμαχισμένη στο σπίτι της τον Φεβρουάριο του 2024 στο Binningen, κοντά στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Ο σύζυγος, που αναφέρεται μόνο ως Thomas στα ελβετικά μέσα λόγω νόμων περί ιδιωτικότητας, κατηγορήθηκε για τον φόνο της συζύγου του την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, αφού η Εισαγγελία του Basel-Landschaft ολοκλήρωσε την έρευνά της.

Η ημερομηνία δίκης δεν έχει ακόμη οριστεί.

Σύμφωνα με την ανατριχιαστική έκθεση νεκροψίας και τα δικαστικά έγγραφα που έλαβε η Daily Mail, το σώμα της Joksimovic τεμαχίστηκε με πριόνι, μαχαίρι και ψαλίδι κήπου.

Όπως φαίνεται στην έκθεση νεκροψίας, ο Thomas φέρεται να αφαίρεσε τη μήτρα της Joksimovic, το μόνο όργανο που αφαιρέθηκε από τον κορμό της.

Ορισμένα μέρη του σώματός της τεμαχίστηκαν στη συνέχεια με βιομηχανικό μπλέντερ, πολτοποιήθηκαν και διαλύθηκαν σε χημικό διάλυμα, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές.

Οι ερευνητές αργότερα διαπίστωσαν ότι ο Thomas παρακολουθούσε βίντεο στο YouTube στο κινητό του ενώ τεμαχίζε τη σύζυγό του, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Το διαμελισμένο σώμα της Joksimovic ανακαλύφθηκε από τον τρομοκρατημένο πατέρα της, όταν είδε ξανθά μαλλιά να προεξέχουν από μια μαύρη σακούλα στο πλυσταριό, όπως αποκάλυψε φίλος της οικογένειας στη Daily Mail.

Οι ερευνητές βρήκαν το μπλέντερ και τα υπολείμματα του μοντέλου, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων δέρματος με προσκολλημένους μυες και κομμάτια οστών.

Ο 43χρονος σύζυγος της Kristina και πατέρας των δύο παιδιών τους ομολόγησε ότι την σκότωσε τον Μάρτιο, λέγοντας ότι προσπαθούσε να προστατευτεί, όταν η ίδια του επιτέθηκε με μαχαίρι.

Η ομολογία έγινε αφού είχε δηλώσει αρχικά στις αρχές ότι γύρισε σπίτι και τη βρήκε νεκρή και παραμορφωμένη.

Ωστόσο, οι ιατρικοί εμπειρογνώμονες δεν βρήκαν στοιχεία για αυτοάμυνα και καθόρισαν ως αιτία θανάτου τον στραγγαλισμό.

Η Joksimovic είχε αναδειχθεί Miss Northwest Switzerland και το 2007 ήταν φιναλίστ του Miss Switzerland.

