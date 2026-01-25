Φρικτή δολοφονία στην Ισπανία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύντροφό του μπροστά στα παιδιά της

Μία φρικτή δολοφονία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (24/1) στο Αλαουρίν ελ Γκράντε, κονστά στη Μάλαγα της Ισπανίας, όταν 33χρονη μητέρα δέχθηκε θανάσιμη επίθεση από τον σύντροφό της μπροστά στα παιδιά της.

Γείτονες ειδοποίησαν τις Αρχές περίπου στις 11:40 π.μ., όταν άκουσαν κραυγές για βοήθεια να προέρχονται από το σπίτι της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Mirror, κάτοικος της περιοχής εισήλθε στην οικία και εντόπισε τη γυναίκα πεσμένη στο έδαφος μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ δίπλα στο σώμα της βρέθηκε ένα κουζινομάχαιρο.

Τα τρία παιδιά της — ένα 11χρονο αγόρι και δίδυμα κορίτσια 7 ετών — φέρεται να βγήκαν έντρομα από το σπίτι, ζητώντας βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές και ιατρικές δυνάμεις, όπου διαπίστωσαν τον θάνατο της 33χρονης.

Το θύμα, η 33χρονη Victoria Hart / Facebook

Η εκλιπούσα φέρεται να είχε μετακομίσει στην Ισπανία από τα Δυτικά Μίντλαντς του Ηνωμένου Βασιλείου και διατηρούσε επιχείρηση στο σπίτι της, εργαζόμενη ως κομμώτρια και αισθητικός.

Το θύμα, η 33χρονη Victoria Hart με τα παιδιά της / Facebook

Η Ισπανική Πολιτοφυλακή (Civil Guard) επιβεβαίωσε ότι συνελήφθη ο πρώην σύντροφός της ως φερόμενος δράστης. Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστή, με πιθανή προφυλάκιση ενόψει της συνεχιζόμενης ποινικής έρευνας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλαουρίν ελ Γκράντε κήρυξε τη Δευτέρα επίσημη ημέρα πένθους, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό και εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένεια και τους οικείους του θύματος.

