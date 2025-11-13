Φρικτή δολοφονία στην Ιταλία: Μητέρα έκοψε το λαιμό του εννιάχρονου γιου της

Το σπίτι στη Muggia όπου βρέθηκε νεκρό το 9χρονο αγόρι.

Φρικτή δολοφονία σημειώθηκε στην Ιταλία, όπου μια μητέρα σκότωσε τον εννιάχρονο γιο της, κόβοντάς του το λαιμό με ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας.

Η γυναίκα, η 55χρονη Olena Stasiuk με καταγωγή από Ουκρανία σύμφωνα με την Corriere della Sera, φέρεται να διέπραξε την φρικτή πράξη στο σπίτι τους, πριν αποπειραθεί να αυτοκτονήσει.

Αστυνομικοί στη Muggia, στην επαρχία Τεργέστης, ανακάλυψαν τη σορό του αγοριού το βράδυ της Τετάρτης (12/11), αφού ειδοποιήθηκαν από τον πατέρα του.

Ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί και ο οποίος είναι χωρισμένος από τη γυναίκα, ανησύχησε για την ασφάλεια του αγοριού όταν δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τη μητέρα του.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι επιβεβαίωσαν τον θάνατο του αγοριού, το οποίο βρέθηκε στο πάτωμα του μπάνιου, και συνέλαβαν τη γυναίκα.

Λέγεται ότι το παιδί ήταν νεκρό για αρκετές ώρες πριν φτάσει η αστυνομία.

Η γυναίκα παρακολουθούνταν από το δικαστήριο και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν μια από τις πρώτες φορές που φρόντιζε μόνη της το παιδί.

Μετά το χωρισμό των γονιών, ο γιος ανατέθηκε στον πατέρα. Ωστόσο, η Ουκρανή μητέρα είχε το δικαίωμα να βλέπει τον γιο της.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την τραγωδία.

Ο δήμαρχος της Muggia, Πάολο Πολιντόρι, δήλωσε για την τραγωδία: «Η κοινότητα είναι συντετριμμένη. Έχω ήδη συναντηθεί με τις κοινωνικές υπηρεσίες: προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά. Η οικογένεια είναι μέλος της κοινότητας, ακόμη και ο εφημέριος τους γνωρίζει».

«Γνώριζα καλά την οικογένεια, τουλάχιστον θα ήθελα να την αποκαλέσω έτσι, γιατί ήταν μια πολύ περίπλοκη κατάσταση», δήλωσε στο πρακτορείο Adnkronos ο εφημέριος της Επισκοπής της Τεργέστης, Andrea Destrad. Ο εφημέριος λέει ότι είδε τον πατέρα του παιδιού «στην πλατεία Marconi στη Muggia χθες γύρω στις 21.30. Δεν σταμάτησα να του μιλήσω γιατί ήταν στο τηλέφωνο και προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τη μητέρα που δεν απαντούσε, στο σπίτι δεν απαντούσε κανείς».

Ο εφημέριος ισχυρίζεται ότι είδε «για τελευταία φορά τον πατέρα με το γιο του το Σάββατο το βράδυ στη λειτουργία».

