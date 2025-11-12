Διπλασιάστηκαν οι υπεραιωνόβιοι -κυρίως γυναίκες - στην Ιταλία: Η συνταγή της μακροζωϊας

Σύμφωνα με την Istat, οι Ιταλοί εκατοντάχρονοι ξεπέρασαν τους 23.500 το 2025, με τις γυναίκες να κυριαρχούν στα ποσοστά

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο αριθμός των ανθρώπων στην Ιταλία που ξεπερνούν τα 100 έτη ζωής συνεχίζει να ανεβαίνει γρήγορα. Πάνω από 2.000 άτομα έφτασαν το ορόσημο αυτό μέσα στο 2025, με τις γυναίκες να κυριαρχούν στα στατιστικά.

Photo by Gervais Harry on Unsplash
Ο αριθμός των ανθρώπων στην Ιταλία που ξεπερνούν τα 100 έτη ζωής συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία. Πάνω από 2.000 άτομα έφτασαν το ορόσημο αυτό μέσα στο 2025, με τις γυναίκες να κυριαρχούν.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας Istat, οι κάτοικοι ηλικίας 100 ετών και άνω στην γειτονική μας χώρα ανέρχονται πλέον σε 23.548, από 21.211 το 2024. Η Ιταλία έχει σήμερα περισσότερους από τους διπλάσιους εκατοντάχρονους σε σχέση με το 2009.

Από όσους συμπλήρωσαν φέτος τα 100, το 82,6% είναι γυναίκες. Υψηλότερη συμμετοχή γυναικών καταγράφεται και στους 724 ανθρώπους που έχουν ηλικία άνω των 105 ετών, όπως και στους 19 που έχουν ξεπεράσει τα 110.

Οι πιο ηλικιωμένοι στην Ιταλία

Η Lucia Laura Sangenito, από την Καμπανία, θα γιορτάσει τα 115 της γενέθλια στις 22 Νοεμβρίου, αποτελώντας τη γηραιότερη γυναίκα της Ιταλίας και την τρίτη γηραιότερη στην Ευρώπη.

sangenito115.jpg

Η Λουτσία Λάουρα Σαντζενίτο γεννήθηκε στο Στούρνο της Καμπανίας, στην Ιταλία, στις 22 Νοεμβρίου 1910. Η μητέρα της έζησε μέχρι τα 101 χρόνια.

Την ίδια ώρα, ο Vitantonio Lovallo έγινε 111 ετών την περασμένη εβδομάδα. Στο παρελθόν, η Emma Morano, από το Πιεντμόντε, είχε αναγνωριστεί ως η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο για 11 μήνες, μέχρι τον θάνατό της το 2017 σε ηλικία 117 ετών.


Οι περιοχές με τους περισσότερους υπεραιωνόβιους

Ο αριθμός των εκατοντάχρονων αυξάνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι θα φτάσει τις 500.000 έως το 2050, από 96.600 το 2019. Η Γαλλία, η Ιταλία και η Ελλάδα καταγράφουν τη μεγαλύτερη αναλογία. Στη Βρετανία, ο αριθμός των ατόμων άνω των 100 διπλασιάστηκε μέσα σε 20 χρόνια.

Στην Ιταλία, η Μολίζε καταγράφει τη μεγαλύτερη αναλογία εκατοντάχρονων, ακολουθούμενη από την Κοιλάδα Αόστα και τη Λιγουρία. Η Σαρδηνία ξεχωρίζει για τη «γαλάζια ζώνη» της - συστάδες χωριών όπου η μακροζωία είναι εντυπωσιακά συχνή. Το Perdasdefogu, στις ορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Σαρδηνίας, έχει μπει δύο φορές στα ρεκόρ Γκίνες. Το 2012, εννέα αδέλφια της οικογένειας Melis συγκέντρωσαν συνολικά 818 χρόνια ζωής, ενώ το 2021 το χωριό κατέγραψε την υψηλότερη αναλογία εκατοντάχρονων στον κόσμο: οκτώ άτομα σε πληθυσμό 1.778.

Η συνταγή της μακροζωϊας


Η μεσογειακή διατροφή, οι ισχυροί κοινωνικοί δεσμοί και ένα αξιόπιστο σύστημα υγείας θεωρούνται παράγοντες που συμβάλλουν στη μακροζωία. Αρκετοί εκατοντάχρονοι παραμένουν δραστήριοι: Η Anna Possi, που θα γίνει 101 στις 16 Νοεμβρίου, συνεχίζει να εργάζεται στο καφέ της κοντά στη λίμνη Ματζιόρε - η μεγαλύτερη σε ηλικία μπαρίστα της Ιταλίας.

anna-posi.jpg

Η Anna Posi έξω από το Bar Centrale στο Νεμπιούνο, με θέα στη λίμνη Ματζόρε στη βόρεια Ιταλία.

Το 2022, η Candida Uderzo ανανέωσε την άδεια οδήγησης στα 100, ενώ ο Luciano Gulmini έκανε το ίδιο το 2024, λίγο μετά τα 100ά του γενέθλια.

Παρολα αυτά υπάρχει και προβληματισμός καθώς η εντυπωσιακή αύξηση των εκατοντάχρονων δημιουργεί προκλήσεις για την κυβέρνηση, αφού συμπίπτει με πτώση των γεννήσεων και πιέσεις στο συνταξιοδοτικό και το σύστημα υγείας. Μόλις 370.000 γεννήσεις καταγράφηκαν το 2024 στην Ιταλία. Ο χαμηλότερος αριθμός από την ενοποίηση της χώρας το 1861.

