Καυγάς έξω από strip club στην Αυστραλία: Άνδρας πέταξε καταλάθος καρέκλα στο κεφάλι φίλου του

Ένας αλλόκοτος καυγάς έλαβε χώρα έξω από ένα strip club στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, ο οποίος κατέληξε με έναν άνδρα να πετάει καταλάθος μια καρέκλα στο κεφάλι ενός φίλου του.

Όλα συνέβησαν στην οδό King Street γύρω στις 20.00 (τοπική ώρα) το βράδυ της Παρασκευής, όταν υπεύθυνοι ασφαλείας προσπάθησαν να βγάλουν δύο άνδρες έξω από το strip club Bar 20, καθώς προσέβαλαν τις χορεύτριες και άλλο προσωπικό του νυχτερινού κέντρου, σύμφωνα με το τοπικό μέσο 7news.com.au.

Βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, δείχνει τους δύο άνδρες να τσακώνονται με τους υπεύθυνους ασφαλείας, πριν τελικά αναγκαστούν να βγουν έξω από το μαγαζί. Στη συνέχεια, ο ένας άνδρας ζητάει συγγνώμη από το προσωπικό ασφάλειας, ενώ ο φίλος του πηγαίνει σε ένα κοντινό εστιατόριο και αρπάζει μια καρέκλα.

Δείτε το βίντεο:

Violence has spilt onto King Street after two men were removed from a gentlemen’s club in Melbourne.



One of the men threw a chair which appeared to be aimed at security, hitting his friend instead. Get the full story on 7NEWS at 6pm. @paul_dowsley pic.twitter.com/7hZ3L0xuHq — 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) January 31, 2026

Μια υπάλληλος του εστιατορίου είπε στο τοπικό μέσο ότι προσπάθησε να τον σταματήσει. «Μπήκε ξαφνικά και με ρώτησε αν μπορούσε να δανειστεί μια καρέκλα. Προσπάθησα να τον σταματήσω», εξήγησε η ίδια.

Ωστόσο, ο άνδρας ήταν αποφασισμένος. Πήρε την καρέκλα και την πέταξε στο δρόμο προς την είσοδο του μπαρ. Ωστόσο, αντί να πετύχει κάποιον από τους υπεύθυνους, η καρέκλα χτύπησε τον φίλο του στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητος στο έδαφος, προκαλώντας τα γέλια του προσωπικού.

Παρά την σφοδρότητα του χτυπήματος, ο άνδρας σύντομα ανέκτησε τις αισθήσεις του, και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.