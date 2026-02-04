Γαλλία: «Βάζει στο τραπέζι» τρεις ακόμη φρεγάτες Belharra - Τι ζητά η ελληνική πλευρά

Η ελληνική θέση εστιάζει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών στην παραγωγή των υπερσύγχρονων πλοίων

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Γαλλία: «Βάζει στο τραπέζι» τρεις ακόμη φρεγάτες Belharra - Τι ζητά η ελληνική πλευρά
Λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσημη ένταξη της φρεγάτας FDI «Κίμων» στον ελληνικό στόλο, η Γαλλία - σύμφωνα με τον ιστότοπο militaryreview.com κατέθεσε επίσημη πρόταση προς την Ελλάδα για την κατασκευή τριών επιπλέον φρεγατών FDI HN (Belharra), κατά την επίσκεψη προ ημερών της Γαλλίδας υπουργού Άμυνας Catherine Vautrin.

Η πρόταση έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία η Αθήνα επαναξιολογεί τον συνολικό σχεδιασμό της ενίσχυσης του Πολεμικού Ναυτικού, λόγω και της ακύρωσης του αμερικάνικου προγράμματος κατασκευής φρεγατών Constellation.

Όρος η μέγιστη συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φώς της δημοσιότητας μετά την κατάθεση της γαλλικής πρότασης ξεκίνησαν ήδη προκαταρκτικές συζητήσεις επί του ζητήματος. Το δε βασικό σενάριο των συζητήσεων αφορά συνναυπήγηση ή πλήρη ναυπήγηση στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τη γαλλική Naval Group.

Η Αθήνα πάντως φέρεται να θέτει ως βασικό όρο οιασδήποτε συμφωνίας τη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται δε ότι στο πλαίσιο της ναυπήγησης της τέταρτης φρεγάτας, «Θεμιστοκλής», η γαλλική πλευρά είχε αποδεχθεί ποσοστό 25% συμμετοχής ελληνικών εταιρειών, γεγονός που χρησιμοποιείται πλέον ως σημείο αναφοράς στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις.

Η ελληνική θέση εστιάζει στην επέκταση της εγχώριας συμμετοχής όχι μόνο στη ναυπήγηση, αλλά και στην ενσωμάτωση συστημάτων και στη μελλοντική υποστήριξη.

Η αρχική πρόταση της Naval Group είχε κατατεθεί σύμφωνα με τον ιστότοπο militaryreview τον Απρίλιο του 2025 και προβλέπει την κατασκευή τριών ακόμη φρεγατών FDI σε ελληνικά ναυπηγεία, με μεταφορά τεχνογνωσίας, εκπαίδευση προσωπικού και ένταξη ελληνικών εταιρειών στην αλυσίδα παραγωγής και υποστήριξης. Τα ποσοστά βιομηχανικής συμμετοχής κινούνται, σύμφωνα με τις συζητήσεις, άνω του 30% και σε ορισμένα σενάρια φτάνουν έως και το 40%, με έργο που εκτείνεται πολύ πέρα από το κέλυφος του πλοίου και αγγίζει την ολοκλήρωση συστημάτων.

Σύμφωνα με το πλαίσιο που έχει τεθεί, η αποδοχή της πρότασης θα μπορούσε να αυξήσει τον στόλο των φρεγατών τύπου Kimon του Πολεμικού Ναυτικού σε επτά μονάδες. Η επιλογή αυτή δίνει προτεραιότητα στην ομοιοτυπία, με στόχο τη μείωση του κόστους εκπαίδευσης και υποστήριξης, τον εξορθολογισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διευκόλυνση μελλοντικών αναβαθμίσεων.

Στο φόντο ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας

Η πρόταση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο γαλλικής διάθεσης για περαιτέρω ναυτικά προγράμματα στην Ελλάδα, που περιλαμβάνουν από υποβρύχια έως μη επανδρωμένα συστήματα. Την ίδια ώρα, οι συνομιλίες συνδέονται με την επικείμενη ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας του 2021, η οποία περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής.

Η συζήτηση για τις νέες φρεγάτες εξελίσσεται παράλληλα με άλλα σκέλη του ναυτικού σχεδιασμού, όπως η απόκτηση κορβετών με εγχώρια ναυπήγηση, η αναβάθμιση των φρεγατών MEKO 200HN για τουλάχιστον 15 ακόμη χρόνια υπηρεσίας και η αντικατάσταση παλαιότερων ταχυπλόων. Το πλαίσιο αυτό συμπίπτει χρονικά με την ένταξη της «Κίμων» στον στόλο, της πρώτης νέας φρεγάτας που παραλαμβάνει το Πολεμικό Ναυτικό έπειτα από 28 χρόνια, γεγονός που λειτουργεί ως καταλύτης για τις επόμενες αποφάσεις.

