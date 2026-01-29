Ο Δένδιας υποδέχθηκε στη φρεγάτα «Κίμων» τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν

Το σκηνικό της συνάντησης είναι άκρως συμβολικό, καθώς η υποδοχή και οι συνομιλίες λαμβάνουν χώρα επί της νέας ελληνικής φρεγάτας Belharra «Κίμων.

Ο Δένδιας υποδέχθηκε στη φρεγάτα «Κίμων» τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν
INTIME NEWS
Στον ναύσταθμο Σαλαμίνας ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υποδέχτηκε τη Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν.

Το σκηνικό της συνάντησης είναι άκρως συμβολικό, καθώς η υποδοχή και οι συνομιλίες λαμβάνουν χώρα επί της νέας ελληνικής φρεγάτας Belharra «Κίμων».

Οι δύο υπουργοί θα προβούν σε δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο Νίκος Δένδιας θα παραθέσει γεύμα εργασίας στην Κατρίν Βοτρέν.

Στην ατζέντα της συνάντηση περιλαμβάνεται η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας, η ανανέωση της διμερούς Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για την Άμυνα και την Ασφάλεια, η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, καθώς και ζητήματα περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.

«Επισπεύδουμε την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας»

Κατά την διάρκεια των κοινών δηλώσεων του με την με την Γαλλίδα ομόλογό του Κατρίν Βοτρέν ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας ανέφερε:

«Ελλάδα και Γαλλία συνδέονται με κοινή αντίληψη για το διεθνές δίκαιο. Προωθούμε την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία. Σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Επιθυμούμε το ισχυρό αποτύπωμα της αμυντικής παρουσίας Γαλλίας στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό, θα επισπεύσουμε την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας για συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια.

«Συμφωνήσαμε να καταλήξουμε πολύ γρήγορα με τις διαπραγματεύσεις, σε έναν – δυο μήνες και να την υπογράψουμε. Θα περιλαμβάνει τη Ρήτρα Αμοιβαίας Αμυντικής Συνδρομής, στρατιωτική συνεργασία και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Η συμφωνία εξασφαλίζει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί το επιστέγασμα της εμβληματικής μας συνεργασίας. Μετά τις αναβαθμίσεις που προγραμματίζουμε, οι φρεγάτες αυτές θα φέρουν στρατηγικά όπλα. Η απόφαση για το πρόγραμμα FDI δεν αφορά απλούς εξοπλισμούς αλλά τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προστατεύει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η προμήθεια της 4ης φρεγάτας εξασφαλίζει στρατηγικό βάθος».
«Επιδιώκουμε τη συνεργασία και στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Η ανάπτυξη τους αποτελεί μεγίστη προτεραιότητα για την Ευρώπη. Στοχεύουμε στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της σχέσης. Συζητούμε δράσεις για την αεράμυνα, τον δορυφόρο, τα μη επανδρωμένα συστήματα, τον ηλεκτρονικό πόλεμο, την αντιπυραυλική άμυνα. Είμαστε προσηλωμένοι στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της.


Προγραμματίζουμε κοινές ασκήσεις, ευρωπαϊκές και νατοϊκές. Θέλουμε να διευρύνουμε αυτή τη συνεργασία με τη Γαλλία. Και στις κοινές ασκήσεις, όπως η Orion 2026, όπου θα έχουμε σημαντική παρουσία. Μιλήσαμε για την τετραμερή με τη συμμετοχή της Κύπρου και της Ιταλίας και τη συνεργασία με την Αίγυπτο. Στο γεύμα εργασίας που θα σας παραθέσω θα μιλήσουμε ακόμη για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη βόρεια Αφρική, την περιοχή του Σαχελ και τη Μέση Ανατολή. Μας ενδιαφέρει η οπτική της Γαλλίας».

