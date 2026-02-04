Θεοδωρικάκος: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας»

«Ο στόχος μας είναι σαφής: Η έδρα των μελλοντικών ηγετών να βρίσκεται στην Πατρίδα μας», πρόσθεσε ο κ. Καλαφάτης

Θεοδωρικάκος: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας»

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος 

Eurokinissi
«Η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει εργαλείο ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας», ζήτησε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Εκδήλωση με τίτλο «Launching OpenAI for Greece | The Greek AI Startup
Accelerator», διοργάνωσε η Endeavor Greece στο Ωδείο Αθηνών, παρουσία του
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη
Θεοδωρικάκου, των Yφυπουργών Ανάπτυξης Σταύρου Καλαφάτη και Λάζαρου
Τσαβδαρίδη, εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας και του οικοσυστήματος
της καινοτομίας.

Στη συζήτηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ιδρυτές
ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης, ανέδειξε, μεταξύ άλλων,
την ανάγκη η Ελλάδα να γίνει πρωταγωνίστρια στον χώρο της υπεύθυνης χρήσης
της Τεχνητής Νοημοσύνης, με σεβασμό στις ευρωπαϊκές αξίες, επισημαίνοντας ότι η
Τεχνητή Νοημοσύνη «πρέπει να είναι εργαλείο που δεν θα υποκαταστήσει τον
άνθρωπο αλλά θα το συμπληρώσει και θα τον βοηθήσει να γίνει καλύτερος».
Παράλληλα, πρόσθεσε πως «η Ελλάδα πια έχει μπει για τα καλά στον παγκόσμιο
χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε ουραγοί, αλλά για
να είμαστε πρωταγωνιστές. Το μήνυμα το οποίο θέλω να μεταφέρω είναι ότι εδώ
συντελείται κάτι πράγματι πολύ σημαντικό στο οικοσύστημα της καινοτομίας και
αποτελεί για την κυβέρνηση κεντρική προτεραιότητα η στήριξή του».

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στην τοποθέτησή του, επεσήμανε ότι «η καινοτομία είναι χαρακτηριστικό και προτεραιότητα αυτής της Κυβέρνησης και
προσωπικά του Πρωθυπουργού, αντανακλώντας το όραμα για την Ελλάδα του
2030».

Όπως τόνισε, η Τεχνητή Νοημοσύνη συνιστά μια τεχνολογική επανάσταση με
ποιοτικά διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις προηγούμενες, καθώς επηρεάζει την
εργασία, την παραγωγή, την οικονομία και τη δημόσια ζωή με ρυθμούς πρωτόγνωρους. «Το κρίσιμο ζητούμενο είναι να επικρατήσει μια ανθρωποκεντρική
προσέγγιση αυτής της τεχνολογικής μετάβασης και η ΤΝ να χρησιμοποιηθεί ως
εργαλείο ανθρώπινης ευημερίας, αύξησης της παραγωγικότητας και ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας – όχι ως υποκατάστατο της ανθρώπινης σκέψης ή ως μέσο
διεύρυνσης των ανισοτήτων», υπογράμμισε.

Στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με την OpenAI

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Θεοδωρικάκος στη στρατηγική συνεργασία της
Ελλάδας με την OpenAI, επισημαίνοντας ότι υπερβαίνει το επίπεδο ενός
συμβολικού μνημονίου και εντάσσεται σε μια ουσιαστική εθνική προσπάθεια
σύνδεσης της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με τη νέα
εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε, εντάσσεται και το Greek AI Startup Accelerator, ένα
πρόγραμμα 3 μηνών που απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις με παρουσία εντός
και εκτός Ελλάδας. Στην πρώτη ομάδα συμμετέχουν 21 ελληνικές startups, με
δραστηριότητα σε τομείς όπως η υγεία, τα χρηματοοικονομικά, τα logistics, το real
estate και η βιομηχανία. «Θέλουμε να τις δούμε να μεγαλώνουν, να δημιουργούν
θέσεις εργασίας και να παράγουν καινοτομία για την Ελλάδα, από την Ελλάδα»,
υπογράμμισε.

Διάχυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πραγματική οικονομία

Παράλληλα, εξήγησε πως στόχος δεν είναι μόνο η ανάπτυξη δυναμικών startups,
αλλά η διάχυση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πραγματική οικονομία – στη
μεταποίηση, στις υπηρεσίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – ως μοχλός
αύξησης της παραγωγικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε βασικές
πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ενίσχυση της καινοτομίας και της
έρευνας:
– 370 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού
ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών ινστιτούτων,
– νέο καθεστώς στον Αναπτυξιακό Νόμο για τις Νέες Τεχνολογίες και την Τεχνητή
Νοημοσύνη, με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ,
– ισχυρά φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, με
φοροαπαλλαγές από 130% έως 315%,
Κλείνοντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε πως η τεχνολογική πρόοδος οφείλει
πάντα να υπηρετεί τη δημοκρατία, την κοινωνική συνοχή και τη συλλογική πρόοδο:
«Ο άνθρωπος πρέπει να είναι ιδιοκτήτης του AI – όχι το AI ιδιοκτήτης του
ανθρώπου».

Τι ανέφερε ο Σταύρος Καλαφάτης

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος
Καλαφάτης σημείωσε, κατά τον χαιρετισμό του, υπογράμμισε ότι «το Greek AI
Startup Accelerator αποτελεί την έμπρακτη επιβεβαίωση της εθνικής μας
στρατηγικής: να καταστήσουμε την Ελλάδα κεντρικό κόμβο στην παγκόσμια
επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης». Όπως τόνισε, «το 2025 η Ελλάδα πέτυχε τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης επενδύσεων VC στην Ευρώπη (+722%) σύμφωνα με
έκθεση της PitchBook, με την Τεχνητή Νοημοσύνη να ηγείται. Είναι το αποτέλεσμα
μιας συνεπούς πολιτικής σε θεσμικό επίπεδο: Με το Elevate Greece,
χαρτογραφήσαμε και στηρίξαμε 1.044 startups με 8.500 εργαζομένους υψηλής
εξειδίκευσης.

Σε χρηματοδοτικό επίπεδο: μέσω του πρώτου γύρου του EquiFund
επενδύθηκαν πάνω από 500 εκατ. ευρώ και μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας 362 εκατ. ευρώ. Και σε μεταρρυθμιστικό επίπεδο: Με τη θέσπιση της
υπερέκπτωσης δαπανών R&amp;D έως 315% δίνοντας ισχυρά κίνητρα 50% στους
Επενδυτικούς Αγγέλους. Παράλληλα, η νέα Golden Visa για επενδύσεις σε startups
καθιστά την Ελλάδα πόλο έλξης διεθνών κεφαλαίων».

«Ο στόχος μας είναι σαφής: Η έδρα των μελλοντικών ηγετών να βρίσκεται στην Πατρίδα μας», πρόσθεσε ο κ. Καλαφάτης.

