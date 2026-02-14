Άνω - κάτω το Πεντάγωνο: Ο στρατός χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη στη σύλληψη Μαδούρο

Δεν είναι ξεκάθαρο πώς χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη στην διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Άνω - κάτω το Πεντάγωνο: Ο στρατός χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη στη σύλληψη Μαδούρο
FOX
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude της εταιρείας Anthropic κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης του, Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα Axios.

Η αναταραχή που έχει προκληθεί από την αποκάλυψη ενδέχεται να απειλήσει τη συνεργασία της Anthropic με το Πεντάγωνο. Μετά από αναφορές σχετικά με τη χρήση του Claude στην επιδρομή, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Axios ότι το Πεντάγωνο θα επανεξετάσει τη συνεργασία με την Anthropic.

«Η Anthropic ρώτησε αν το λογισμικό της χρησιμοποιήθηκε για την επιδρομή με σκοπό τη σύλληψη του Μαδούρο, γεγονός που προκάλεσε πραγματική ανησυχία σε όλο το υπουργείο Άμυνας, υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να μην εγκρίνουν αν αυτό ισχύει», δήλωσε ο αξιωματούχος.

1767616206825-168107648-maduro.jpg

«Οποιαδήποτε εταιρεία που θα έθετε σε κίνδυνο την επιχειρησιακή επιτυχία των μαχητών μας στο πεδίο της μάχης είναι μια εταιρεία με την οποία πρέπει να επανεξετάσουμε τη συνεργασία μας στο μέλλον», τόνισε.

Εκπρόσωπος της Anthropic αρνήθηκε ότι ζήτησε τέτοια ενημέρωση από το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.

Η ιστοσελίδα Axios δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον ακριβή ρόλο που έπαιξε το Claude στην επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο. Ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει το Claude στο παρελθόν για την ανάλυση δορυφορικών εικόνων ή πληροφοριών.

Πηγές της ιστοσελίδας ανέφεραν ότι το Claude χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης επιχείρησης, και όχι μόνο κατά την προετοιμασία της.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:06ΕΛΛΑΔΑ

Καματερό: Προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους ρεύματος και άρπαξαν κοσμήματα 7.000 ευρώ

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Galentine’s Day στον ζωολογικό κήπο: Καρδιές από κρέας για τις λιονταρίνες

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Άνω - κάτω το Πεντάγωνο: Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη στην επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο

13:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Να καλύψουμε τη διαφορά και να βρεθούμε στην τετράδα» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ

13:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ο Νιλικίνα αντί του Τζόσεφ στο… ελληνικό ρόστερ – Διαθέσιμος για το Final 8 στο Κύπελλο

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Στα χέρια της Αστυνομίας 30χρονος που ανέβαζε βίντεο με επικίνδυνους αυτοσχέδιους αγώνες

13:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τα μέτρα για τους αγρότες είναι σε φάση υλοποίησης» - Έρχεται η ρύθμιση για το πετρέλαιο

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη στο Μόναχο: Επίδειξη ενότητας από φον ντερ Λάιεν - Στάρμερ - «Αγαπητέ Κιρ»

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Μίλησε» το κινητό της - Εξέπεμψε στίγμα από το Βερολίνο

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ακρωτηριάστηκε η 52χρονη που παρασύρθηκε από φορτηγό

12:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καραγκούνης: Ιστορική η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις – Τι αλλάζει σε μισθούς

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ζήτησε λεφτά από τον σύζυγό της και την έδειρε - Στη φυλακή ο 42χρονος

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: Η Βρετανία θα αναπτύξει ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων στον Βόρειο Ατλαντικό

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Διάσκεψη στο Μόναχο – Ενωτικός ο Ρούμπιο: Είμαστε πάντα παιδιά της Ευρώπης – Παραβιάστηκαν γραμμές και αυτό δεν αλλάζει, απάντησε η φον ντερ Λάιεν

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το μητρώο παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Απάντηση Φον Ντερ Λάιεν στον Ρούμπιο: «Κάποιες γραμμές έχουν παραβιαστεί και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει»

12:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις (14/02): Πού θα δείτε Λεβαδειακός – Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα - «Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Πορτοκαλί προειδοποίηση για αρκετές περιοχές

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Μίλησε» το κινητό της - Εξέπεμψε στίγμα από το Βερολίνο

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο το κατηγορητήριο

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Αναστάση Παπαληγούρα - «Στον καλύτερο μπαμπά και παππού του κόσμου»

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

09:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζητάει και τα... ρέστα η Φενερ για τις αλητείες του Μπόλντγουιν (βίντεο)

09:14LIFESTYLE

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Μόνο στην Ελλάδα ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι αριστερός και… άπλυτος»

23:52LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Sing for Greece: Ποιοι πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό στον εθνικό τελικό

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνοαμερικανός πρώην πράκτορας της CIA αποκαλύπτει ποια είναι η πιο επικίνδυνη χώρα σήμερα

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Στα χέρια της Αστυνομίας 30χρονος που ανέβαζε βίντεο με επικίνδυνους αυτοσχέδιους αγώνες

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κατάσχεση 4.780 κιλών ληγμένου κρέατος στο Καπανδρίτι από την Περιφέρεια Αττικής

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αθλήτρια ζήτησε από τον καθηγητή της παράταση για παράδοση πανεπιστημιακής εργασίας λόγω Ολυμπιακών Αγώνων

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Βαλεντίνος: Γιατί τα λείψανά του βρίσκονται στην Ελλάδα - Σε ποιο νησί φυλάσσονται

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε – Γιατρός λέει ότι στραγγαλίστηκε

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

13:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Να καλύψουμε τη διαφορά και να βρεθούμε στην τετράδα» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ζήτησε λεφτά από τον σύζυγό της και την έδειρε - Στη φυλακή ο 42χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ