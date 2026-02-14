Άνω - κάτω το Πεντάγωνο: Ο στρατός χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη στη σύλληψη Μαδούρο

Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude της εταιρείας Anthropic κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης του, Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα Axios.

Η αναταραχή που έχει προκληθεί από την αποκάλυψη ενδέχεται να απειλήσει τη συνεργασία της Anthropic με το Πεντάγωνο. Μετά από αναφορές σχετικά με τη χρήση του Claude στην επιδρομή, ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στο Axios ότι το Πεντάγωνο θα επανεξετάσει τη συνεργασία με την Anthropic.

«Η Anthropic ρώτησε αν το λογισμικό της χρησιμοποιήθηκε για την επιδρομή με σκοπό τη σύλληψη του Μαδούρο, γεγονός που προκάλεσε πραγματική ανησυχία σε όλο το υπουργείο Άμυνας, υποδηλώνοντας ότι ενδέχεται να μην εγκρίνουν αν αυτό ισχύει», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Οποιαδήποτε εταιρεία που θα έθετε σε κίνδυνο την επιχειρησιακή επιτυχία των μαχητών μας στο πεδίο της μάχης είναι μια εταιρεία με την οποία πρέπει να επανεξετάσουμε τη συνεργασία μας στο μέλλον», τόνισε.

Εκπρόσωπος της Anthropic αρνήθηκε ότι ζήτησε τέτοια ενημέρωση από το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.

Η ιστοσελίδα Axios δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον ακριβή ρόλο που έπαιξε το Claude στην επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο. Ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει το Claude στο παρελθόν για την ανάλυση δορυφορικών εικόνων ή πληροφοριών.

Πηγές της ιστοσελίδας ανέφεραν ότι το Claude χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εξέλιξης επιχείρησης, και όχι μόνο κατά την προετοιμασία της.

