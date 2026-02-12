Παρουσίαση της πρότασης “Accessible Panteio” από τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Παντείου στον Κυμπουρόπουλο

Με ιδιαίτερα σημαντική προσέλευση φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της πρότασης “Accessible Panteio” στον ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο, στη γωνία Σινά και Σκουφά.



Η πρωτοβουλία “Accessible Panteio” συνιστά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για όλους.





Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν τις υποδομές, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εκπαιδευτικές πρακτικές του Ιδρύματος, ενώ ακολούθησε διάλογος με τους παρευρισκόμενους φοιτητές.





Ο κ. Κυμπουρόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της προσβασιμότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνεχάρη τους φοιτητές για την πρωτοβουλία τους.