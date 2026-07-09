Η συζήτηση Μητσοτάκη - Μέτσολα στο συνέδριο του Economist

Συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση.

Το φετινό κεντρικό θέμα της διοργάνωσης, η οποία ξεκίνησε στις 8 και ολοκληρώνεται στις 10 Ιουλίου, εστιάζει στην πρόοδο μέσα σε μια εποχή ανατροπών, αναλύοντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την ανάπτυξη και την τεχνολογία.

Τον συντονισμό αυτής της κομβικής συζήτησης έχει αναλάβει ο Ντάνιελ Φράνκλιν, διευθυντής έκδοσης του The Economist, ο οποίος αναμένεται να θέσει τα κρίσιμα ερωτήματα της ευρωπαϊκής ατζέντας.

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Για τις αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας

Η Ελλάδα έχει ήδη πετύχει, από το 2026, τον στόχο για το 2035. Αυτό μας βάζει σε μία, κατά κάποιο τρόπο, ελίτ ομάδα μόλις 5 μελών του NATO που ήδη έχουν φτάσει σε αυτό το ορόσημο.

Για τη συζήτηση για ενδεχόμενη πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία από τις ΗΠΑ

Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο όταν, στην Ελλάδα, περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Όταν υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση με την Τουρκία, τα συζητάμε μεταξύ μας. Μερικές φορές στην Ελλάδα υπάρχει μία πολύ «στενόμυαλη» προσέγγιση για αυτά τα ευρύτερα ζητήματα.

Το σημαντικό μήνυμα που βγήκε από τη Σύνοδο συνδέεται με το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και, επίσης, αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πείσουμε τις ΗΠΑ και τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την άμυνά μας.

Πάντα με εντυπωσιάζει, όμως, ο τρόπος με τον οποίο μέρος του ελληνικού Τύπου καλύπτει αυτά τα θέματα, με μεγάλο βαθμό υπερβολής και μία αδυναμία κατανόησης των σύνθετων παραγόντων.

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