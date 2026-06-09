Βραζιλιάνα 37 ετών υποδυόταν την... 12χρονη για να βρει οικογένεια να την υιοθετήσει

Snapshot Μια 37χρονη γυναίκα στη Βραζιλία προσποιήθηκε 12χρονη για 14 μήνες ώστε να υιοθετηθεί από μια οικογένεια στο Ζοϊνβίλ.

Η γυναίκα, Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα, είχε προηγούμενο ιστορικό εξαπάτησης με ψευδείς ισχυρισμούς ανηλικότητας και εκμετάλλευσης.

Χρησιμοποιούσε ιατρικές δικαιολογίες και αντικείμενα παιδικού χαρακτήρα για να πείσει την οικογένεια για την ψεύτικη ταυτότητά της.

Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά από υποψίες θείας της οικογένειας που έψαξε πληροφορίες στο διαδίκτυο και εντόπισε παρόμοια υπόθεση στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η γυναίκα συνελήφθη, προφυλακίστηκε και υποβάλλεται σε ψυχιατρικές εξετάσεις ενώ εξετάζονται τα επόμενα νομικά βήματα. Snapshot powered by AI

Μια έρευνα σχετικά με μια 37χρονη γυναίκα που φέρεται να προσποιήθηκε ένα 12χρονο κορίτσι για να υιοθετηθεί από μια οικογένεια στη Βραζιλία οδήγησε στη σύλληψή της και άνοιξε εκ νέου υποψίες για άλλες παρόμοιες υποθέσεις. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ζοϊνβίλ της Βραζιλίας και διήρκεσε 14 μήνες, κατά τους οποίους η γυναίκα ζούσε με μια θετή οικογένεια χωρίς να κινήσει άμεσα υποψίες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Nascer do Sol, η γυναίκα, που ταυτοποιήθηκε ως Αμάντα Μαρία Σόουζα ντε Ολιβέιρα, είχε ήδη ιστορικό παρόμοιων περιστατικών, καθώς είχε συλληφθεί το 2023 για φερόμενη εξαπάτηση πολλών ανθρώπων, ισχυριζόμενη ότι ήταν ανήλικη και θύμα δικτύων εκμετάλλευσης. Κατά την περίοδο εκείνη, φέρεται να κατασκεύασε πολλαπλές ψευδείς αφηγήσεις για να στηρίξει την ταυτότητά της.

Στο Ζοϊνβίλ, συστήθηκε ως Γκαμπριέλε και ήρθε κοντά στην οικογένεια αφού ζήτησε βοήθεια σε μια εκκλησία, όπου εξήγησε ότι είχε φύγει από την πολιτεία Παρά λόγω υποτιθέμενης κακομεταχείρισης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ζούσε ως θετή κόρη, επωφελούμενη από τις συνθήκες που της παρείχε η οικογένεια.

Έρευνα και αστυνομική δράση

«Κατάφερε να συναισθηματικά χειραγωγήσει την οικογένεια», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, αστυνομικός διευθυντής Ροντρίγκο Μπουένο Γκούσο, όπως αναφέρεται στην ίδια δημοσίευση. Εξήγησε ότι η γυναίκα δεν λάμβανε άμεσα χρήματα, αλλά είχε πρόσβαση σε ό,τι μπορούσε να της προσφέρει η οικογένεια, σε ένα περιβάλλον που περιγράφεται ως άνετο και ελεγχόμενο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των 14 μηνών, η οικογένεια δεν γνώριζε την πραγματική ηλικία της γυναίκας, καθώς εκείνη δικαιολογούσε τη συμπεριφορά και τα φυσικά της χαρακτηριστικά με υποτιθέμενες ιατρικές παθήσεις και τραυματικές εμπειρίες παιδικής ηλικίας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, χρησιμοποιούσε ακόμη και αντικείμενα που σχετίζονται με παιδιά, όπως μπιμπερό και πιπίλες, για να ενισχύσει την αφήγησή της.

Αποκάλυψη της υπόθεσης

Η αποκάλυψη της απάτης φέρεται να ξεκίνησε από τις υποψίες μιας θείας της οικογένειας, η οποία αποφάσισε να αναζητήσει επιπλέον πληροφορίες στο διαδίκτυο. «Ποτέ δεν πίστεψε ότι ήταν ανήλικη, οπότε άρχισε να ερευνά στο διαδίκτυο», είπε ο αστυνομικός, προσθέτοντας ότι αυτή η ανεπίσημη έρευνα οδήγησε στην ανακάλυψη μιας παρόμοιας υπόθεσης στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η γυναίκα συνελήφθη ξανά και προφυλακίστηκε με δικαστική εντολή, η οποία διέταξε επίσης ψυχιατρικές εξετάσεις. Ο συνήγορος υπεράσπισης Ραφαέλ Λουίζ, όπως αναφέρεται στο Nascer do Sol, τόνισε ότι αναμένει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της υπόθεσης και να καθοριστούν τα επόμενα δικονομικά βήματα.