Πόρτο Ράφτη: 16χρονος εκβίαζε 14χρονο για να του δίνει χρυσαφικά από το σπίτι του

Snapshot Συνελήφθη 16χρονος στο Πόρτο Ράφτη για εκβιασμό 14χρονου, με τη μητέρα του να κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας.

Ο 16χρονος και δύο συνεργοί του ανάγκαζαν τον 14χρονο να κλέβει χρυσαφικά από το σπίτι του για να τους τα παραδίδει.

Τα κλεμμένα κοσμήματα πωλούνταν σε ανταλλακτήριο χρυσού, αποφέροντας συνολικά περίπου 10.000 ευρώ.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 16χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σιδερογροθιά, πέντε φωτοβολίδες και μηχανισμός εκτόξευσης.

Οι δύο συνεργοί του 16χρονου εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 16χρονου και της μητέρας του στο Πόρτο Ράφτη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για εκβιασμό κατ΄εξακολούθηση, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο ανήλικοι δράστες.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ανήλικος μαζί με τους δύο συνεργούς του είχαν μετατρέψει τη ζωή ενός 14χρονου σε κόλαση, καθώς τον ανάγκαζαν να «κλέβει» χρυσαφικά από το σπίτι του και να τους τα παραδίδει. Οι ανήλικοι στη συνέχεια πωλούσαν τα αντικείμενα σε ανταλλακτήριο χρυσού, αποκομίζοντας συνολικά τουλάχιστον 10.000 ευρώ.

Μάλιστα, οι ανήλικοι χρησιμοποιούσαν βία και απειλές για τη σωματική ακεραιότητα του 14χρονου, προκειμένου να τον εξαναγκάζουν σε αυτές τις πράξεις. Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, η δράση τους γινόταν όλο τον περασμένο Μάιο, με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 16χρονο στις 12 Ιουνίου, καθώς και την μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μία σιδερογροθιά, πέντε φωτοβολίδες και ένας μηχανισμός εκτόξευσης.

Ο ανήλικος αντιμετωπίζει κατηγορίες για εκβίαση κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων και έχει οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου – Μεσογαίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 12-6-2026 στην περιοχή του Πόρτο Ράφτη, 16χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για εκβίαση κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και φωτοβολίδων καθώς και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Ειδικότερα, ο 16χρονος μαζί με δύο ακόμα έτερους δράστες, με την απειλή άσκησης σωματικής βίας, εξανάγκαζαν κατά τον περασμένο Μάιο, 14χρονο αλλοδαπό να τους παραδίδει τμηματικά, χρυσά κοσμήματα της μητέρας του, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος, μέσω τη διάθεσής τους σε ανταλλακτήριο χρυσού.

Από την προανάκριση αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, ταυτοποιήθηκαν οι δύο έτεροι δράστες, οι οποίοι και αναζητούνται, ενώ η συνολική εκτιμώμενη αξία των αφαιρεθέντων κοσμημάτων αποτιμάται περίπου σε -10.000- ευρώ.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 16χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -5- φωτοβολίδες, μηχανισμός εκτόξευσης φωτοβολίδων και σιδερογροθιά.

Ο 16χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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