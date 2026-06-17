Snapshot Στην Ηγουμενίτσα συνελήφθη άνδρας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης μέσα σε λεωφορείο.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης 16/6, όταν ο άνδρας επέδειξε τα γεννητικά του όργανα απέναντι από το κορίτσι.

Η ανήλικη και η μητέρα της κινητοποιήθηκαν άμεσα, οδηγώντας στην ταυτοποίηση και σύλληψη του δράστη την ίδια ημέρα.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας για απολογία. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπη με τη χυδαία συμπεριφορά ενός άνδρας μέσα στο λεωφορείο που ταξίδευε βρέθηκε μία ανήλικη κοπέλα στην Ηγουμενίτσα.

Η άμεση κινητοποίηση της ανήλικης και της μητέρας της είχε ως αποτέλεσμα ο άνδρας να συλληφθεί μετά από λίγες ώρες.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (16/6). Σύμφωνα με την καταγγελία που υπέβαλε η μητέρα της ανήλικης, ο κατηγορούμενος κάθισε στο κάθισμα ακριβώς απέναντι από το κορίτσι. Ο άνδρας σε ανύποπτη στιγμή, προχώρησε στην επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, προσβάλλοντας βάναυσα τη γενετήσια αξιοπρέπεια της ανήλικης.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του ξεκίνησαν αμέσως μόλις το περιστατικό έγινε γνωστό. Οι αστυνομικοί κατάφεραν αρχικά να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του δράστη το απόγευμα της ίδιας ημέρας έπειτα από συντονισμένες αναζητήσεις στην πόλη κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας για να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Διαβάστε επίσης