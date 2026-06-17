Φωκίδα: Φωτιά στην Ξηρολίμνη - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Ξηρολίμνη της Φωκίδας σε αγροτοδασική έκταση.

Δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικιών μέχρι στιγμής.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 31 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Στη μάχη με τη φωτιά συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Ξηρολίμνη της Φωκίδας, λίγο μετά τις 8 το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικιών.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ενώ έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου προβλέπεται μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 2) σε αρκετές περιοχές της χώρας.

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