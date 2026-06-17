Φωκίδα: Φωτιά στην Ξηρολίμνη - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικιών.
Snapshot
- Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Ξηρολίμνη της Φωκίδας σε αγροτοδασική έκταση.
- Δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικιών μέχρι στιγμής.
- Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 31 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο.
- Στη μάχη με τη φωτιά συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Ξηρολίμνη της Φωκίδας, λίγο μετά τις 8 το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικιών.
Για την επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, ενώ έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή στο έργο της Πυροσβεστικής παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου προβλέπεται μέσος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 2) σε αρκετές περιοχές της χώρας.