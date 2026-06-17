Τραγωδία στα Γρεβενά: Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε μετά από φωτιά σε σπίτι στον Δεσπότη
Η σορός εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης
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- Απανθρακωμένη σορός βρέθηκε σε σπίτι στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών μετά από πυρκαγιά.
- Η φωτιά πιθανότατα προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου.
- Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
- Η ταυτοποίηση της σορού και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού θα διευκρινιστούν μετά την προανάκριση.
Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου σε κατοικία στο χωριό Δεσπότης Γρεβενών, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Όπως αναφέρει το geveniotis.gr, η φωτιά από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες φαίνεται να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου. Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν στο εσωτερικό της κατοικίας μία απανθρακωμένη σορό.
Η ταυτοποίηση της σορού και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης.
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