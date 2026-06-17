Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 34χρονη για εγκατάλειψη δικυκλιστή μετά από τροχαίο

Snapshot Μια 34χρονη στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη για εγκατάλειψη δικυκλιστή μετά από τροχαίο ατύχημα.

Το ατύχημα συνέβη όταν η 34χρονη άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της μπροστά σε ερυθρό σηματοδότη χωρίς έλεγχο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 41χρονος αναβάτης δικύκλου.

Η οδηγός αποχώρησε από το σημείο χωρίς να τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες μετά το ατύχημα.

Η 34χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης το πρωί της επόμενης ημέρας. Snapshot powered by AI

Για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος, με τραυματισμό δικυκλιστή, συνελήφθη 34χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, η 34χρονη, υπήκοος Ρωσίας, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένη μπροστά σε ερυθρό σηματοδότη, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της χωρίς να πραγματοποιήσει προηγούμενο έλεγχο.

Τη στιγμή εκείνη, διερχόμενο δίκυκλο, με οδηγό έναν άντρα 41 ετών, προσέκρουσε στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί ελαφρά. Παρά το ατύχημα, η οδηγός φέρεται να αποχώρησε από το σημείο χωρίς να προβεί στις ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία.

Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης την εντόπισαν και τη συνέλαβαν, το πρωί της επόμενης μέρας.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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