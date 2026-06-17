Λάρισα: Με σοβαρά τραύματα ιερέας που έπεσε από σκεπή - Νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο

Snapshot Ένας 64χρονος ιερέας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από τη σκεπή παρεκκλησίου στον Βρυότοπο Λάρισας.

Η πτώση σημειώθηκε ενώ στο παρεκκλήσι γίνονταν εργασίες επισκευής.

Ο ιερέας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου διαγνώστηκαν κατάγματα στον αυχένα, στη θωρακική περιοχή και στα άκρα.

Νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική και οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση της υγείας του. Snapshot powered by AI

Σοβαρά τραυματίστηκε σε χωριό της Λάρισας το πρωί της Τρίτης (16/6) ένας ιερέας ο οποίος έπεσε από ύψος σε ιερό ναό.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, ο 64χρονος ιερέας είχε ανέβει στη σκεπή του παρεκκλησίου της Αγίας Παρασκευής στον Βρυότοπο, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες επισκευής.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο ο ιερέας βρέθηκε στο κενό από ύψος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου μετά τις εξετάσεις που του έγιναν, διαπιστώθηκε ότι φέρει κατάγματα στον αυχένα, στη θωρακική περιοχή και στα άκρα του.

Νοσηλεύεται στην χειρουργική κλινική με τους γιατρούς να παρακολουθούν την πορεία της υγείας του.

Διαβάστε επίσης