Σπάνια ψαριά για ερασιτέχνη στη Λάρισα: Έπιασε με καλάμι ψάρι 8 κιλών από τον Ινδικό Ωκεανό

Snapshot Ένας ερασιτέχνης ψαράς στη Λάρισα έπιασε με καλάμι λοβόψαρο βάρους άνω των 8 κιλών στην παραλία των Μεσαγγάλων.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη καταγραφή του είδους Lobotes surinamensis στην περιοχή των Μεσαγγάλων.

Το λοβόψαρο είναι τροπικός «μετανάστης» που ζει κυρίως στον Ινδικό και Ατλαντικό Ωκεανό και εμφανίζεται όλο και συχνότερα στη Μεσόγειο λόγω ανόδου της θερμοκρασίας των υδάτων.

Το ψάρι πιάστηκε από την ακτή, κάτι σπάνιο, καθώς συνήθως κινείται σε πιο βαθιά νερά. Snapshot powered by AI

Ένα σπάνιο αλιευτικό περιστατικό που έχει γίνει το κεντρικό θέμα συζήτησης στους κύκλους των ψαράδων σημειώθηκε στην παραλία των Μεσαγγάλων, στη Λάρισα.

Όπως αναφέρει το paidis.com, ένας ερασιτέχνης ψαράς κατάφερε μετά από «σκληρή μάχη» να ανασύρει ένα λοβόψαρο το βάρος του οποίου ξεπερνούσε τα 8 κιλά.

Ο τυχερός ψαράς, ένιωσε ένα δυνατό τράβηγμα στο καλάμι του και η μάχη με το μεγάλο ψάρι διήρκεσε αρκετή ώρα, δοκιμάζοντας τις αντοχές του εξοπλισμού του. Η επιτυχής ανάσυρσή του στην αμμουδιά προκάλεσε τον ενθουσιασμό των παρευρισκόμενων που έσπευσαν να δουν από κοντά το παράξενο πλάσμα.

Ένας τροπικός επισκέπτης στον Θερμαϊκού

Έμπειροι ψαράδες αναγνώρισαν αμέσως το είδος Lobotes surinamensis, ευρύτερα γνωστό ως Λοβόψαρο, Τριπλόνουρος ή Χριστάκης (διεθνώς Tripletail). Πρόκειται για την πρώτη επίσημη καταγραφή του συγκεκριμένου είδους στην περιοχή των Μεσαγγάλων.

Το Λοβόψαρο είναι τροπικός «μετανάστης» που ζει κυρίως στον Ινδικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας των υδάτων, εμφανίζεται όλο και συχνότερα στη Μεσόγειο. Το όνομά του προέρχεται από το πίσω μέρος του σώματός του, καθώς τα μεγάλα πτερύγιά του μοιάζουν με τρεις λοβούς, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι έχει τρεις ουρές.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι ένα τόσο μεγάλο ψάρι, πάνω από 8 κιλά, πιάστηκε με καλάμι από την ακτή. Αναμφισβήτητα πρόκειται για πραγματικό αλιευτικό άθλο, καθώς το είδος αυτό συνηθίζει να κινείται σε πιο βαθιά νερά.

Διαβάστε επίσης