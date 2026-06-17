Μια αγωνιστική στον Παναθηναϊκό λόγω… Τζόουνς

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) τιμώρησε τον Κέντρικ Ναν με 50.000 ευρώ πρόστιμο και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για τη συμμετοχή του Αμερικανού στο επεισόδιο με τον Τζόουνς!

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας εξέτασε τα βίντεο και ανέλυσε τα δεδομένα για όσα συνέβησαν με αφορμή την απαράδεκτη συμπεριφορά του Ταϊρίκ Τζόουνς και αποφάσισε να τιμωρήσει τον... Κέντρικ Ναν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ, αλλά και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών.

Δείτε τη σοκαριστική επίθεση του Τζόουνς, που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον Ναν:

Τις επόμενες ώρες αναμένονται οι ποινές και για τον Τζόουνς, που προσπάθησε πρώτος να γρονθοκοπήσει τον παίκτη του «τριφυλλιού», όσο για για την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

Διαβάστε επίσης