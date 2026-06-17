Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με Αγγλία και… Ρονάλντο (17/06)

Με τα τέσσερα παιχνίδια στον 11ο και τον 12ο όμιλο του Μουντιάλ ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική το βράδυ της Τετάρτης (17/06) και τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η σπουδαιότερη αναμέτρηση είναι το Αγγλία – Κροατία, ενώ, πρεμιέρα στη διοργάνωση κάνουν οι Πορτογαλία, Κολομβία και Γκάνα.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

17/06 ǀ 20:00 ~ Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / ΕΡΤ 2.

17/06 ǀ 23:00 ~ Αγγλία – Κροατία / ΕΡΤ 2.

18/06 ǀ 02:00 ~ Γκάνα – Παναμάς / ΕΡΤ 2.

18/06 ǀ 05:00 ~ Ουζμπεκιστάν – Κολομβία / ΕΡΤ 1.

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