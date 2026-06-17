Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με Αγγλία και… Ρονάλντο (17/06)

Οι σημερινές (17/06) αναμετρήσεις του Μουντιάλ – Τι ώρα θα διεξαχθούν και σε ποιο κανάλι θα τις παρακολουθήσουμε

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με Αγγλία και… Ρονάλντο (17/06)
AP.
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τα τέσσερα παιχνίδια στον 11ο και τον 12ο όμιλο του Μουντιάλ ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική το βράδυ της Τετάρτης (17/06) και τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Η σπουδαιότερη αναμέτρηση είναι το Αγγλία – Κροατία, ενώ, πρεμιέρα στη διοργάνωση κάνουν οι Πορτογαλία, Κολομβία και Γκάνα.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα:

17/06 ǀ 20:00 ~ Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / ΕΡΤ 2.

17/06 ǀ 23:00 ~ Αγγλία – Κροατία / ΕΡΤ 2.

18/06 ǀ 02:00 ~ Γκάνα – Παναμάς / ΕΡΤ 2.

18/06 ǀ 05:00 ~ Ουζμπεκιστάν – Κολομβία / ΕΡΤ 1.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας από Κύπρο: «Οι εκλογές θα είναι ντέρμπι, κατεβαίνουμε για να νικήσουμε»

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις με επτά παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο Αιγαίο

19:16LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Πόσα λεφτά κόστισε η επιτυχημένη σειρά; 

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση της Άγκυρας στο ράπισμα του Ευρωκοινοβουλίου: «Αντιτουρκικοί κύκλοι»

19:14LIFESTYLE

Η σύζυγος του Pickford έχασε τις αποσκευές της και φόρεσε τη φανέλα του γιου της στο Μουντιάλ

19:13LIFESTYLE

Κέιτ Μίντλετον: Η εντυπωσιακή επιστροφή στο Άσκοτ μετά από δύο χρόνια απουσίας

19:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Χωρίς τον θρυλικό «Λουμούμπα» το Κονγκό απέναντι στην Πορτογαλία

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στην δίκη Λυγγερίδη: Μάρτυρας αναίρεσε όσα είχε καταθέσει προανακριτικά - Τη σύλληψη του διέταξε ο εισαγγελέας

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στη σύνοδο των G7: Χωρίς τη συμφωνία με το Ιράν θα συνεχίζαμε τις βόμβες δυο εβδομάδες, δύο χρόνια - LIVE

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στις ΗΠΑ - Ποια συστήματα είδε ο ο υπουργός Άμυνας

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Τελέστηκε η κηδεία του 50χρονου αστυνομικού που σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Όμορφες εικόνες στο Αμμάν: Χιλιάδες φίλαθλοι είδαν την παρθενική εμφάνιση της Ιορδανίας σε Μουντιάλ

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ακόμα και σήμερα οι υπογραφές της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στο Πόρτο Ράφτη: 16χρονος εκβίαζε 14χρονο για να του δίνει χρυσαφικά από το σπίτι του

18:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Μία αγωνιστική στον Ολυμπιακό και 100 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο στον Τζόουνς από τη ΔΕΑΒ

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Εξαφανίστηκε η κάμερα που κρατούσε η 21χρονη στη μοιραία πτώση του μπάντζι τζάμπινγκ - Μπορεί να είχε «απαντήσεις» για τον θάνατό της

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ουκρανία: Θα εξετάσει το ενδεχόμενο να της επιτρέψει να κατασκευάζει πυραύλους Patriot

18:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέα δεδομένα για τη χρόνια λευχαιμία: Σχεδόν 8 έτη χωρίς θεραπεία πέτυχε συνδυαστικό σχήμα

18:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με Αγγλία και… Ρονάλντο (17/06)

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Ο 50χρονος και όχι η Αντιγόνη είχε απευθυνθεί ιδιωτικά στον υπηρεσιακό ψυχολόγο – Τι λένε πηγές της ΕΛΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης με τους 86.000 συνδρομητές: Το modus operandi, οι διακομιστές σε Ουκρανία και Βουλγαρία, τα κρυπτονομίσματα και η ζημία των €50 εκατ. για Cosmote, Vodafone και Nova

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στο Πόρτο Ράφτη: 16χρονος εκβίαζε 14χρονο για να του δίνει χρυσαφικά από το σπίτι του

09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπόρες και καταιγίδες στην Αττική - Προϋποθέσεις για ισχυρά φαινόμενα

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Τελέστηκε η κηδεία του 50χρονου αστυνομικού που σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Μύκονος: Νέα στοιχεία για το τροχαίο με θύμα Ιταλίδα που εργαζόταν στην Prada - Ήταν σε αυτοκίνητο με οδηγό και καθόταν στο πίσω κάθισμα

17:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης κόρης της με τη γιαγιά της

08:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Τροία «πάει» στο Κολοσσαίο και η Τουρκία «πουλάει» το ομηρικό έπος σαν κληρονομιά της!

11:44WHAT THE FACT

Η επιστήμη το επιβεβαίωσε: Με αυτό το λαχανικό οι κατσαρίδες δεν θα ξαναμπούν σπίτι σας

17:20ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Δεν ήταν σωστός απέναντί της, ήταν χειριστικός, έβριζε, την υποτιμούσε, λέει ο ψυχολόγος της Αντιγόνης για τον 50χρονο

18:23LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Συγκλονίζει ο πατέρας του για τη σοβαρή επιπλοκή μετά το χειρουργείο – «Υπέφερε από αφόρητους πόνους»

19:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στη σύνοδο των G7: Χωρίς τη συμφωνία με το Ιράν θα συνεχίζαμε τις βόμβες δυο εβδομάδες, δύο χρόνια - LIVE

18:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Μία αγωνιστική στον Ολυμπιακό και 100 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο στον Τζόουνς από τη ΔΕΑΒ

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Το σπαρακτικό μήνυμα της αδελφής της Αντιγόνης - «Να μην σκοτωθεί άλλη γυναίκα ξανά»

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στην δίκη Λυγγερίδη: Μάρτυρας αναίρεσε όσα είχε καταθέσει προανακριτικά - Τη σύλληψη του διέταξε ο εισαγγελέας

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Κρατούσε δύο τσάντες και έφυγε», αποκαλύπτει ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τη Σταυρούλα

09:26ΚΟΣΜΟΣ

Κρανίο της αγνοούμενης επιστήμονος αποκαλύπτει νέο στοιχείο για τον θάνατό της - Η νέα θεωρία για τους εξαφανισμένους επιστήμονες της NASA

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ακόμα και σήμερα οι υπογραφές της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

18:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας με Αγγλία και… Ρονάλντο (17/06)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ