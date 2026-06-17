Μουντιάλ 2026: Η συγκινητική αγκαλιά Σκαλόνι - Μέσι και το «σ’ αγαπώ πολύ» που του ψιθύρισε στο αυτί

Ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του για την εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι στο Μουντιάλ

Μίλτος Τσεκούρας

Μουντιάλ 2026: Η συγκινητική αγκαλιά Σκαλόνι - Μέσι και το «σ’ αγαπώ πολύ» που του ψιθύρισε στο αυτί
AP
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  • Ο προπονητής της Αργεντινής Λιονέλ Σκαλόνι, συγκινήθηκε έντονα κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας στο Μουντιάλ 2026 ενάντια στην Αλγερία.
  • Η πρώτη έκρηξη συγκίνησης του Σκαλόνι συνέβη κατά το τρίτο γκολ του Λιονέλ Μέσι.
  • Στο 80ό λεπτό, όταν ο Μέσι έγινε αλλαγή, ο Σκαλόνι τον αγκάλιασε και του ψιθύρισε «Σ’ αγαπώ πολύ» με εμφανή συγκίνηση.
  • Ο Μέσι πέτυχε το πρώτο χατ
  • τρικ της καριέρας του σε Μουντιάλ στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
  • Η στιγμή της αγκαλιάς ανάμεσα σε Σκαλόνι και Μέσι καταγράφηκε ως μια από τις πιο συγκινητικές του αγώνα.
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Η πρεμιέρα της Αργεντινής απέναντι στην Αλγερία στο Μουντιάλ 2026 δεν θα μείνει στην ιστορία μόνο για τη νέα παράσταση του Λιονέλ Μέσι, αλλά και για τη συγκίνηση του προπονητή του, Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος δεν κατάφερε να κρύψει τα συναισθήματά του μπροστά σε όσα εκτυλίσσονταν στο γήπεδο.

Ο Σκαλόνι «πιάστηκε» από την τηλεοπτική κάμερα να λυγίζει δύο φορές, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Την πρώτη τα κατάφερε οριακά. Τη δεύτερη, όμως, δεν μπόρεσε.

Η πρώτη στιγμή που ο Λιονέλ Σκαλόνι φάνηκε να «σπάει» ήταν στο τρίτο γκολ του Λιονέλ Μέσι. Την ώρα που όλο το γήπεδο πανηγύριζε, ο τεχνικός της «αλμπισελέστε» στεκόταν με βλέμμα χαμένο και εμφανώς συγκινημένος, σαν να μην μπορούσε να πιστέψει όσα εκτυλίσσονταν μπροστά του.

Λίγο αργότερα, στο 80ό λεπτό, όταν ο Μέσι έγινε αλλαγή προκειμένου να πάρει ανάσες, ο Σκαλόνι δεν άντεξε. Βούρκωσε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον κράτησε για λίγα δευτερόλεπτα, σαν να ήθελε να σταματήσει τον χρόνο. Ο προπονητής τον αγκάλιασε με μεγάλη συγκίνηση και, εμφανώς συγκινημένος, του ψιθύρισε: «Σ’ αγαπώ πολύ».

Ο 39χρονος σούπερ σταρ είχε μόλις πετύχει το πρώτο χατ-τρικ της καριέρας του σε Μουντιάλ και η στιγμή είχε ήδη γραφτεί στην ιστορία.

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