Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι έγραψε ιστορία απέναντι στον Ζιντάν: Τα ιστορικά ρεκόρ στην πρεμιέρα του

Snapshot Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε το πρώτο του χατ τρικ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ των 16 γκολ του Μίροσλαβ Κλόζε.

Η Αργεντινή νίκησε την Αλγερία με 3

0 στο πρώτο της παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Μέσι έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, ξεπερνώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Είναι ο γηραιότερος σκόρερ και ο γηραιότερος παίκτης που πέτυχε δύο γκολ σε έναν αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μέσι δήλωσε ότι η νίκη και η στιγμή με την ομάδα και τους φιλάθλους είναι ένα όμορφο μπόνους μετά από μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες. Snapshot powered by AI

Λίγες ώρες αφότου ο Κιλιάν Εμπαπέ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχαν εντυπωσιάσει στο Μουντιάλ 2026 με δύο γκολ ο καθένας, όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη στιγμή. Μόνο που αυτή δεν ήταν μια παράσταση δεύτερου ρόλου. Ήταν η πρεμιέρα του απόλυτου πρωταγωνιστή. Η παράσταση του Λιονέλ Μέσι που περίμενε ολόκληρος ο πλανήτης.

Το πρώτο χατ τρικ του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, το 16ο γκολ του στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Κλόζε, και ακόμη μία υπενθύμιση ότι, παρά την ηλικία του, δεν πρόκειται να φύγει από το προσκήνιο.

Η Αργεντινή επικράτησε με 3 0 της Αλγερίας και ο Μέσι βρέθηκε στο επίκεντρο της βραδιάς ή του ξημερώματος για τους τηλεθεατές στην Ευρώπη.

Καθώς ο ήλιος έδυε πάνω από τον ορίζοντα του Κάνσας Σίτι, ο 38χρονος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που αγωνίστηκε σε έξι Παγκόσμια Κύπελλα, ξεπερνώντας τον αντίπαλό του Κριστιάνο Ρονάλντο κατά μία ημέρα. ο Πορτογάλος σταρ αγωνίζεται σήμερα το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) με αντίπαλο το Κονγκό.

Είκοσι χρόνια ακριβώς μετά το ντεμπούτο του στη διοργάνωση, ως 18χρονος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 στη Γερμανία, ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του αθλήματος έμοιαζε το ίδιο διψασμένος, στην 200ή του εμφάνιση με την εθνική Αργεντινής.

Υπήρξε μια στιγμιαία ανησυχία για πιθανή τιμωρία του λίγο μετά το πρώτο του γκολ, όταν οι τάπες του Μέσι βρήκαν στο πίσω μέρος της φτέρνας του Άισα Μάντι, λίγο μετά τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου. Ωστόσο, δεν δόθηκε συνέχεια και ο Αργεντινός συνέχισε τον αγώνα.

Οι τάπες του φάνηκε να βρίσκουν το πίσω μέρος της γάμπας του Μάντι, όμως ούτε ο διαιτητής Σίμον Μαρτσίνιακ ούτε ο VAR έκριναν ότι υπήρχε λόγος για περαιτέρω εξέταση της φάσης.

Ο πρώην αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Νέντουμ Ονοούχα, δήλωσε στο ESPN: «Έπρεπε να είναι κόκκινη κάρτα».

Μετά το ματς, ο Μέσι δήλωσε: «Να το απολαμβάνω αυτό με την οικογένειά μου, με τους συμπαίκτες μου, με όσους είναι πάντα δίπλα μου, είναι μια πραγματικά όμορφη στιγμή

Η ομάδα είναι πολύ ενωμένη, πολύ δυνατή. Νιώθω καλά. Είχαμε την τύχη να κερδίσουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι σημαντικό να ξεκινάς με νίκη στο πρώτο ματς.

Είμαι ευγνώμων στους φιλάθλους, γιατί για ακόμη μία φορά έδειξαν ότι η Αργεντινή ζει και αναπνέει γι’ αυτό. Γεμίσαμε ξανά το στάδιο.

Ό,τι ζω τώρα είναι ένα μπόνους. Είχα την τύχη να πετύχω όλα μου τα όνειρα, ή ακόμη περισσότερα από όσα ονειρευόμουν, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αργεντινής, Λιονέλ Σκαλόνι, πρόσθεσε: «Δεν έχω λόγια να περιγράψω τον Μέσι. Εδώ και 20 χρόνια μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες εμφανίσεις και εμπνέει όλους όσοι τον βλέπουν να παίζει».

Η αρχή της βραδιάς

Από πολύ νωρίς φάνηκε τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Στο 4ο λεπτό, ο Μέσι ξέφυγε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λούκα Ζιντάν, όμως το σημαιάκι του οφσάιντ ακύρωσε αυτό που θα ήταν ιδανικό ξεκίνημα. Οι φίλαθλοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς σαν να είχε ήδη έρθει η κατάκτηση του τροπαίου, ενώ οι δημοσιογράφοι αντάλλασσαν βλέμματα βεβαιότητας. Αυτό που έβλεπαν ήταν κάτι αναμενόμενο. Απλώς καθυστερούσε λίγο.

Στο 18ο λεπτό ήρθε η στιγμή του. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο Μέσι μετακινήθηκε στο αριστερό του πόδι και εκτέλεσε ένα εξαιρετικό σουτ προς τη δεξιά γωνία. Ο τερματοφύλακας Ζιντάν, γιος του Ζινεντίν Ζιντάν, έφτασε με τα δύο χέρια στην μπάλα, αλλά το σουτ είχε υπερβολική δύναμη. Το γήπεδο στο Κάνσας Σίτι σείστηκε από τις κραυγές, καθώς οι Αργεντινοί οπαδοί πανηγύριζαν το 14ο γκολ του Μέσι σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν η αρχή μιας ιστορικής βραδιάς.

Ο πρώην μέσος της Έβερτον, Λεόν Όσμαν, σχολίασε: «Ο Μέσι πανηγυρίζει σαν να είναι το πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Με την ποιότητα που έχει, δεν δείχνει ποτέ να μεγαλώνει. Είναι μια φανταστική πάσα προς τα πόδια του και, όπως θα περίμενε κανείς, τελειώνει τη φάση εξαιρετικά».

Το ιστορικό χατ τρικ

Στο 76ο λεπτό, ο Μέσι ολοκλήρωσε το χατ τρικ του, έπειτα από πάσα του αναπληρωματικού Νίκο Γκονσάλες. Ήταν γραφτό να συμβεί.

Με αυτό το τρίτο γκολ, έφτασε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ισοφαρίζοντας τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε.

Με τα χέρια ψηλά και το βλέμμα στραμμένο προς τον ουρανό, μέσα σε αποθέωση από χιλιάδες Αργεντινούς φιλάθλους, ο Μέσι συνειδητοποίησε τη σημασία της στιγμής. Ακόμη και για τον ίδιο, αυτή έμοιαζε ξεχωριστή.

Όταν έγινε αλλαγή, άφησε τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε αποθέωση. Το όνομά του αντηχούσε σε όλο το Κάνσας Σίτι.

Ακόμη και ο γκαρντ των Κάνσας Σίτι Τσιφς, Πάτρικ Μαχόουμς, συνήθως το μεγάλο αστέρι του γηπέδου, παρακολουθούσε όπως όλοι οι υπόλοιποι, μαγεμένος από τη λάμψη του Μέσι.

Τα ρεκόρ του Λιονέλ Μέσι

Το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αλγερία πέρασε στην ιστορία και αποτελεί πλέον ορόσημο στην τεράστια καριέρα του Pulga, καθώς κατόρθωσε να «σπάσει» μια σειρα ρεκόρ. Πιθανότατα έως τον επόμενο αγώνα του στο Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα:

Ο Μέσι είναι πλέον ο γηραιότερος σκόρερ της Αργεντινής σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Μέσι είναι πλέον ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία που σημείωσε δύο γκολ σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Μέσι πέτυχε το πρώτο του χατ τρικ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Μέσι είναι πλέον ο απόλυτος πρώτος σκόρερ στην ιστορία (μαζί με τον Κλόζε) με 16 γκολ

Ο Μέσι είναι ο πρώτος παίκτης που αγωνίστηκε σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα.

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