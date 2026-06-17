Μέγας είσαι Λιονέλ: Δείτε όσα έκανε ο Μέσι στο ματς με την Αλγερία

Πέτυχε το πρώτο του χατ τρικ στην καριέρα του σε Παγκόσμιο Κύπελλο. «Έπιασε» το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε σε γκολ στα Μουντιάλ. Ο Λιονέλ Μέσι στα 39 του χρόνια, δεν είναι απλά εδώ: Μοιάζει να μην έχει αντίπαλο.

Τα λόγια είναι περιττά για το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάνσας Σίτι. Θαυμάστε επτά λεπτά… μαγείας: