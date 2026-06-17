Μέγας είσαι Λιονέλ: Δείτε όσα έκανε ο Μέσι στο ματς με την Αλγερία
Απολαύστε κάθε… χάδι του Αργεντινού στην μπάλα, κάθε στιγμή «μαγείας», τις γκολάρες που σημείωσε και την αποθέωση που γνώρισε από χιλιάδες κόσμου στο γήπεδο και εκατομμύρια ανά τον πλανήτη.
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Πέτυχε το πρώτο του χατ τρικ στην καριέρα του σε Παγκόσμιο Κύπελλο. «Έπιασε» το ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε σε γκολ στα Μουντιάλ. Ο Λιονέλ Μέσι στα 39 του χρόνια, δεν είναι απλά εδώ: Μοιάζει να μην έχει αντίπαλο.
Τα λόγια είναι περιττά για το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάνσας Σίτι. Θαυμάστε επτά λεπτά… μαγείας:
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