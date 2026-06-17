Μουντιάλ 2026: Είναι η Πορτογαλία καλύτερη ομάδα χωρίς τον Ρονάλντο;

Σήμερα το βράδυ όλοι οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου θα έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην τηλεόραση για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της Πορτογαλίας εναντίον της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, ο οποίος θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του φετινού Μουντιάλ στις 20.00 (ώρα Ελλάδος).

Ωστόσο, ο προπονητής της εθνικής της Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, θα στρέψει την προσοχή του σε έναν μόνο παίκτη: τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια τεράστια δοκιμασία - να σκοράρει έστω ένα γκολ, για να αποδείξει για άλλη μια φορά πόσο καλός είναι.

Ο 41χρονος ποδοσφαιριστής θα συμμετάσχει για έκτη φορά φέτος στο Μουντιάλ- μαζί με τον Αργεντίνο Λιονέλ Μέσι και τον Μεξικανό Γκιγιέρμο Οτσόα, έναν αριθμό που αποτελεί ρεκόρ.

O Ρονάλντο, ο οποίος έχει βάλει συνολικά 973 γκολ σε όλη του την καριέρα, καθιστώντας τον τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στο ποδόσφαιρο, έχει επαναπροσδιορίσει το άθλημα αλλά και την δημοτικότητα της Πορτογαλίας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο AP

«Είμαστε μια μικρή χώρα που σπάνια θα ακουστεί είδηση για εμάς, εκτός εάν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Ζοάο Αρόσο, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Ρονάλντο τόσο στη Σπόρτινγκ όσο και στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, μιλώντας στο BBC. «Ο Κριστιάνο έχει επιτρέψει στη μικρή μας χώρα να γίνει γνωστή παγκοσμίως για κάτι σπουδαίο».

Στα πέντε προηγούμενα Μουντιάλ, ο σούπερσταρ, ο οποίος έκλεισε τα 41 τον Φεβρουάριο, έμπαινε πάντα στο γήπεδο με την αυτοπεποίθηση ενός νικητή. Το ίδιο θα συμβεί και φέτος, αλλά φαίνεται ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει για τους Πορτογάλους, οι οποίοι φαίνεται πλέον να αμφισβητούν εάν ο Ρονάλντο αξίζει να παίζει στην εθνική ομάδα της χώρας.

«Δεν παίζει για να κερδίσει, παίζει για να είναι το κέντρο της προσοχής», είχε υποστηρίξει ο Αντόνιο Σιμόες, μέλος της πορτογαλικής ομάδας που τερμάτισε τρίτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966. «Είναι το ακριβώς αντίθετο του Εουσέμπιο. Ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν έχω τίποτα εναντίον του. Αλλά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα των πραγμάτων».

Ωστόσο, ο προπονητής της εθνικής Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς αυτούς για τον Ρονάλντο.

Ο προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ AP

Κάθε φορά που ο Μαρτίνεθ δέχεται ερωτήσεις για τον πέντε φορές νικητή της Χρυσής Μπάλας, επισημαίνει το ίδιο στατιστικό στοιχείο: Έχει βάλει 25 γκολ στα τελευταία 31 παιχνίδια του με την ομάδα.

«Μιλάμε για τον μεγαλύτερο παίκτη όλων των εποχών. Βρίσκεται στην ομάδα επειδή εξακολουθεί να αποδίδει σε πολύ υψηλό επίπεδο, όχι λόγω των επιτευγμάτων του στο παρελθόν», είχε δηλώσει ο Μαρτίνεθ.

Έχοντας σκοράρει σε κάθε ένα από τα πέντε Μουντιάλ στα οποία έχει συμμετάσχει, ο Ρονάλντο θα έχει άλλη μια ευκαιρία να απαντήσει σε όσους πιστεύουν ότι δεν αξίζει να είναι ακόμη στο γήπεδο.

Είναι η Πορτογαλία καλύτερη ομάδα χωρίς τον Ρονάλντο;

Αν και ο Ρονάλντο δεν βρίσκεται πλέον στο αποκορύφωμα της καριέρας του, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ομάδα της Πορτογαλίας θα περιστρέφεται γύρω του όταν ξεκινήσει ο αγώνας εναντίον της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό σήμερα το βράδυ.

«Ο Κριστιάνο κατανοεί τις μεγάλες στιγμές καλύτερα από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον στο ποδόσφαιρο», δήλωσε ο πρώην διεθνής της Πορτογαλίας Άμπελ Ξαβιέ στο BBC.

«Αυτή η εμπειρία μπορεί να είναι καθοριστική σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και η παρουσία του είναι πολύ σημαντική. Ο κόσμος εστιάζει στη φυσική πλευρά, αλλά υπάρχει και η τεχνική πλευρά και κυρίως η ψυχολογική πλευρά των πραγμάτων. Οι νεότεροι παίκτες τον θαυμάζουν και αυτός πάντα προσφέρει κάτι στην ομάδα».

Ο πρώην τερματοφύλακας της εθνικής Πορτογαλίας, Ρικάρντο Περέιρα, ο οποίος βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο κατά το διεθνές ντεμπούτο του Ρονάλντο το 2003 και αποτελεί μέλος του προπονητικού επιτελείου της εθνικής ομάδας, έχει παρόμοια άποψη με τον Ξαβιέ.

«Μπορεί να τρέχει με 195 χλμ./ώρα αντί για 200, αλλά η ταχύτητά του εξακολουθεί να είναι απίστευτη», είπε ο Ρικάρντο. «Όσο διατηρεί τις φυσικές, τεχνικές και ψυχολογικές του ικανότητες, παραμένει μια καταστροφική δύναμη».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο AP

Από τότε που ο Μαρτίνεθ ανέλαβε την Πορτογαλία το 2023, ο Ρονάλντο έχει αγωνιστεί σε 31 από τα 39 παιχνίδια της ομάδας, με τις περισσότερες απουσίες του να οφείλονται σε τραυματισμό ή ποινή.

Ωστόσο, η Πορτογαλία σημείωσε τη μεγαλύτερη νίκη της σε έναν από αυτούς τους αγώνες, όταν ο Ρονάλντο δεν συμμετείχε – μια συντριπτική νίκη με 9-0 επί του Λουξεμβούργου τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η δεύτερη μεγαλύτερη νίκη της ομάδας, με 9-1 επί της Αρμενίας στο Πόρτο τον περασμένο Νοέμβριο, ήρθε επίσης χωρίς τον Ρονάλντο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι δύο αυτοί αγώνες έφεραν και πάλι στο φως συζητήσεις για το αν η ομάδα της Πορτογαλίας παίζει καλύτερα χωρίς τον αρχηγό της.

«Δεν διαθέτει πλέον τις ποδοσφαιρικές ικανότητες για να είναι βασικός σε μια ομάδα που θέλει να κερδίσει το Μουντιάλ», δήλωσε η Σοφία Ολιβέιρα, αθλητικογράφος για το CNN Portugal, το DAZN Portugal και τον ραδιοφωνικό σταθμό TSF.

«Εγώ πιστεύω ότι ο Ρονάλντο δεν θα έπρεπε να είναι βασικός παίκτης για αυτό το τουρνουά. Το πρόβλημα είναι ότι η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας δεν έχει προετοιμαστεί για αυτό», τόνισε.

Ωστόσο, την απάντηση στο ερώτημα για τον αν η Πορτογαλία είναι καλύτερη ομάδα χωρίς τον Ρονάλντο, μπορεί να την δώσει μόνο ο ίδιος. Έτσι, απόψε, που θα κάνει το τελευταίο του ντεμπούτο σε Μουντιάλ, όλα τα μάτια θα είναι στραμμένα σε εκείνον.