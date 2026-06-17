Θρασύτατη ληστεία: Ξήλωσαν ΑΤΜ με κλεμμένο ανυψωτικό και εξαφανίστηκαν σε 4 λεπτά – Βίντεο

Ληστεία – «αστραπή» σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Αγγλία, όταν άγνωστοι χρησιμοποίησαν κλεμμένο τηλεσκοπικό ανυψωτικό όχημα για να ξηλώσουν ολόκληρο ΑΤΜ από τράπεζα και να εξαφανιστούν μέσα σε 4 λεπτά.

Η ληστεία σημειώθηκε στην κωμόπολη Ράμσεϊ του Κέιμπριτζσαϊρ, έξω από υποκατάστημα της Nationwide Building Society. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες έδρασαν περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος (03:00 τοπική ώρα), χρησιμοποιώντας ένα κλεμμένο telehandler, ένα είδος ανυψωτικού οχήματος που χρησιμοποιείται κυρίως σε εργοτάξια και αγροτικές εργασίες.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που το ΑΤΜ αποσπάται βίαια από την πρόσοψη του κτηρίου. Στη συνέχεια, οι δράστες το φόρτωσαν σε δεύτερο όχημα και διέφυγαν από το σημείο πριν προλάβουν να εμφανιστούν οι Αρχές.

Η αστυνομία κλήθηκε στις 05:17 ώρα Ελλάδας (03:17 τοπική ώρα) και διαπίστωσε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά τρία οχήματα.

Αργότερα, εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Κέιμπριτζσαϊρ απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να συνδράμουν στις έρευνες, καλώντας όποιον είδε ύποπτες κινήσεις ή διαθέτει καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, θυροτηλέφωνα ή dashcam να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ενώ, οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δείτε το βίντεο: