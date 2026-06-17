Αλεξάνδρα Νίκα: Δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης κόρης της με τη γιαγιά της

Snapshot Η Αλεξάνδρα Νίκα γέννησε το δεύτερο παιδί της, ένα υγιές κοριτσάκι, τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026.

Η 26χρονη μητέρα πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο την Πέμπτη 11 Ιουνίου και επέστρεψε στο σπίτι της.

Η Αλεξάνδρα απολαμβάνει τις πρώτες στιγμές με τη νεογέννητη κόρη της και τον γιο της, Βασίλη.

Η επιλογή του ονόματος ακολουθεί οικογενειακή παράδοση. Snapshot powered by AI

Η Αλεξάνδρα Νίκα έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, χαρίζοντας στην οικογένειά της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Λίγες ημέρες αργότερα, την Πέμπτη 11 Ιουνίου, η 26χρονη μητέρα πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο και επέστρεψε στο σπίτι, όπου απολαμβάνει τις πρώτες στιγμές με τη νεογέννητη κόρη της και τον πρωτότοκο γιο της, Βασίλη.

Το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή. Μέσα από ένα Instagram Story δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία η μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, κοιτάζει με χαμόγελο το μωρό καθώς εκείνο κοιμάται ήρεμα.

Η ανάρτηση αυτή επιβεβαίωσε και το όνομα που θα πάρει το νέο μέλος της οικογένειας. Στη λεζάντα της φωτογραφίας, η Αλεξάνδρα Νίκα έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι δύο Μιράντες», αποκαλύπτοντας ότι η μικρή θα πάρει το όνομα της γιαγιάς της, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση.

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