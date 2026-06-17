Το modus operandi του κυκλώματος των «πειρατών» συνδρομητικής τηλεόρασης με τους 86.000 συνδρομητές

Τα ευρήματα της αστυνομίας μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος με τη συνδρομητική τηλεόραση

Πολυπλόκαμο ήταν το κύκλωμα παροχής υπηρεσιών παράνομης συνδρομητικής τηλεόρασης με άνω από €7 εκατ. κέρδη, το οποίο εξαρθρώθηκε από την Ελ.ΑΣ.

Προς το παρόν έχουν συλληφθεί επτά άτομα, μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 76.

Σε έρευνες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός προγραμματισμού iptv box, πλήθος καινούργιων συσκευών και εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους τελικούς χρήστες – συνδρομητές, πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες, το χρηματικό ποσό άνω των 18.885 ευρώ, 4 οχήματα και δίκυκλο

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Το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7.000.000 ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ

Η πολύμηνη έρευνα

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση του αδικήματος της διαδικτυακής πειρατείας οπτικοακουστικού περιεχομένου, από τις αρχές ενεργήθηκε πολύμηνη, εμπεριστατωμένη και μεθοδική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας εξακριβώθηκε η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, αποτελούμενη από τουλάχιστον επτά μέλη, τα οποία δραστηριοποιούνταν στη συστηματική και κατ' επάγγελμα διάθεση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προστατευόμενο οπτικοακουστικό περιεχόμενο μέσω παράνομης διαδικτυακής υποδομής, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 187 Π.Κ παρ. 1 & 2 σε συνδ. με Ν. 2121/1993 «Παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας», Ν.4557/2018 «Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» και του Π.Δ. 343/2002 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/84/ΕΚ σχετικά με τη νομική προστασία υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους», σε συνδ. με το άρθρο 23 παρ. 2 του Ν. 3166/2003.

Ειδικότερα, σε χρόνο που δε κατέστη δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς, πάντως περί το έτος 2017 οι ανωτέρω δράστες εντάχθηκαν σε εγκληματική οργάνωση, δομημένη έτσι ώστε να δρα όχι περιστασιακά αλλά διαρκώς και σε βάθος χρόνου, στη διοχέτευση παρανόμως στην αγορά συνδρομών οπτικοακουστικού περιεχομένου και στη διανομή παράνομης συνδρομητικής τηλεοπτικής υπηρεσίας (IPTV) με πανελλαδική και διεθνή εμβέλεια πελατολογίου, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της είσπραξης συνδρομών από τους τελικούς χρήστες.

Η δράση του κυκλώματος

Ειδικότερα, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης βασίστηκε στην παράνομη εκμετάλλευση του προστατευόμενου περιεχομένου που διαθέτουν νομίμως οι αδειοδοτημένοι πάροχοι συνδρομητικών υπηρεσιών (NETFLIX, COSMOTE TV, NOVA, DISNEY+, AMAZON, BUNDESLIGA, SERIE A, ANT1 +, APPLE TV, κ.ά.), που παρέχεται στο κοινό έναντι σχετικά υψηλού κόστους συνδρομής. Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα τεχνικά μέσα, παράνομο λογισμικό και ειδικούς αποκωδικοποιητές, επιτύγχαναν να αποκωδικοποιούν και να αναμεταδίδουν παράνομα τις ανωτέρω υπηρεσίες σε ένα ενιαίο «πακέτο» παράνομης συνδρομητικής τηλεοπτικής υπηρεσίας (IPTV), το οποίο προσέφεραν στους πελάτες τους σε τιμή κατά πολύ χαμηλότερη αυτής των νομίμων συνδρομών.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής, τα μέλη της οργάνωσης διέθεταν οργανωμένη υλικοτεχνική υποδομή με διακριτούς τεχνικούς ρόλους:

(α) διαχειρίζονταν κεντρικό διαχειριστικό σύστημα («πάνελ»), μέσω του οποίου καταχωρούσαν, ενεργοποιούσαν και ανανέωναν τους συνδρομητές,

(β) λειτουργούσαν δικτυακή υποδομή αναμετάδοσης (διακομιστές σε Ουκρανία, Βουλγαρία και στην περιοχή Καλυβίων Αγρινίου, διακομιστή αναμετάδοσης/«μάσκα» proxy στην Ολλανδία, δίκτυο διανομής περιεχομένου της εταιρείας DataCamp), με συστηματική εναλλαγή ονομάτων τομέων (domains), χρήση VPN και υπηρεσιών προστασίας από επιθέσεις, προκειμένου να παρακάμπτουν τους αποκλεισμούς και να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη ροή, ιδίως των ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων,

(γ) τροφοδοτούσαν και επικαιροποιούσαν το περιεχόμενο, αναρτώντας ταινίες, σειρές και λίστες καναλιών και

(δ) παρείχαν διαρκή τεχνική υποστήριξη στους συνδρομητές για την αποκατάσταση βλαβών και διακοπών της ροής.

Η οργάνωση χρησιμοποιούσε πολυεθνική υλικοτεχνική υποδομή εκτός ελληνικής επικράτειας (διακομιστές DataCamp Limited Ηνωμένου Βασιλείου, εφαρμογές SmartOne IPTV Μαρόκου, υπηρεσίες προστασίας Amarutu Technology/KODDOS Γαλλίας, δορυφορική σύνδεση Starlink, διακομιστές Hetzner Γερμανίας), προς εξυπηρέτηση πελατολογίου διαμένοντος σε τουλάχιστον δεκατρείς χώρες (Ελλάδα, Γερμανία, Αυστραλία, Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ιταλία, Σουηδία, Πορτογαλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς, Ολλανδία, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας).

Πώς παρείχαν πρόσβαση

Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στους πελάτες τους παρεχόταν είτε με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένης συσκευής αποκωδικοποίησης με προεγκατεστημένη εφαρμογή λήψης (ενδεικτικά SmartOne/Smart STB), είτε με την παροχή συνδέσμου διαδικτυακής διεύθυνσης (URL) για την εγκατάσταση και ενεργοποίηση εφαρμογής για τους χρήστες που διέθεταν «έξυπνη» τηλεόραση ή όμοια συμβατή συσκευή.

Δεδομένου του εξαιρετικά ευρύ πλαισίου λειτουργίας, εξυπηρέτησης και παροχής των υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης ανά την επικράτεια, δεν κατέστη δυνατή η εξακρίβωση των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης, ωστόσο τρία άτομα που βρίσκονταν υψηλά στην κλίμακα της ιεραρχίας είχαν ρόλο κεντρικού διαχειριστή πωλήσεων, συντόνιζαν και καθοδηγούσαν τις ενέργειες των μεταπωλητών – λοιπών μελών οργάνωσης, παραλάμβαναν και συγκέντρωναν τα παράνομα έσοδα που αποκόμιζαν από τα λοιπά μέλη και διαχειριζόντουσαν την υποδομή – εξοπλισμό παροχής των παράνομων υπηρεσιών.

Ο ένας εκ των τριών διαχειριζόταν το κεντρικό «πάνελ» των συνδρομών (servers IPTV).

Άλλοι ήταν επιχειρησιακά μέλη για τη δομή της οργάνωσης, και άλλοι είχαν τον ρόλο μεταπωλητή, προσελκύοντας και εξασφαλίζοντας νέους συνδρομητές για τις παράνομες υπηρεσίες που παρείχαν στο πλαίσιο της οργάνωσης. Συγκέντρωναν τα χρήματα από τις συνδρομές του πελατολογίου που είχε έκαστος αναπτύξει, τα οποία προωθούσαν στα ανώτερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Τέλος, υπήρχε και μέλος που είχε επιφορτιστεί με την τεχνική υποστήριξη της παράνομης δικτυακής υποδομής (διαχείριση διακομιστών, διαδικτυακών διευθύνσεων, σφαλμάτων, ανατροφοδότηση περιεχομένου, κλπ), χωρίς την οποία θα ήταν δυνατή η αδιάλειπτη λειτουργία της παράνομης υπηρεσίας. Άξιον αναφορά τυγχάνει ότι τα μέλη του κυκλώματος κατέβαλαν χρηματικό ποσό άνω των 280.000 ευρώ για πληρωμές προς διεθνή υλικοτεχνική υποδομή.

Αστυνομικός εμφανίστηκε ως συνδρομητής

Οι αρχές έφτασαν στην εξάρθρωση του κυκλώματος όταν αστυνομικός εμφανίστηκε ως υποψήφιος συνδρομητής με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση στις παρανόμως παρεχόμενες υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης έναντι αμοιβής (αποκλειστικά για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς πρόκληση ή διεύρυνση της εγκληματικής δραστηριότητας και με τήρηση των αρχών της αναγκαιότητας και της νομιμότητας), πράξη που επιβεβαίωσε επ’ ακριβώς τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.

Τι προέκυψε από την έρευνα

Στο πλαίσιο της έρευνας από την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων διακριβώθηκε ότι κατά το διερευνώμενο χρονικό διάστημα (κατά τα έτη 2021-2025), τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης :

• Συγκρότησαν πελατολόγιο άνω των 2.112 τελικών συνδρομητών της παρανόμως παρεχόμενης υπηρεσίας IPTV (εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας).

• Ο κατάλογος συνδρομών διαμορφώνονταν σε ποσά της τάξεως των 10, 15, 30, 45, 60, 90, 100, 120, 125 ευρώ αναλόγως της διάρκειας της συνδρομής (μηνιαία / τρίμηνη / εξάμηνη / ετήσια), της ταυτότητας του συνδρομητή, τον αριθμό των παράνομων προσβάσεων, τον χρόνο διάρκειας παροχής των υπηρεσιών κλπ.

• Για την αγορά της συσκευής αποκωδικοποίησης (SmartOne/Smart STB) κατέβαλαν ποσό ύψους 130 ευρώ, ενώ για την εγκατάσταση της εφαρμογής σε smart tv κατέβαλαν ποσό ύψους 25 ευρώ.

Από την αξιοποίηση των δεδομένων της έρευνας προέκυψε ότι το συνολικό περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη του κυκλώματος από την παράνομη δράση τους ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 944.160,66 ευρώ (όπως αυτό καταγράφηκε από τις επίσημες τραπεζικές χρηματικές ροές των οικονομικών τους στοιχείων), χρηματικά ποσά για το οποία δε δικαιολογείται η κατοχή τους, καθώς τα δηλωθέντα τους εισοδήματα είναι πολλαπλά κατώτερα των τραπεζικών τους κινήσεων και δε δύναται να καλυφθούν από νόμιμες πηγές εσόδων, δεδομένης της μόνιμης επαγγελματικής ενασχόλησης ενός εκάστου εξ αυτών (ως αναφέρεται αντίστοιχα στα στοιχεία ταυτότητάς τους, ήτοι ιδιώτες / μη επιτηδευματίες / συνταξιούχος / κλπ).

Περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ελάμβαναν και δια ζώσης το παράνομο χρηματικό αντίτιμο των υπηρεσιών που παρείχαν απευθείας από τους τελικούς συνδρομητές (τοις μετρητοίς), το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος τεκμαίρεται ότι ξεπερνάει κατά πολύ το ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Ειδικότερα, από την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων από τράπεζες σε Ελλάδα και εξωτερικό και την αντιπαραβολή τους με στοιχεία που αντλήθηκαν στοιχεία από τις αρμόδιες Φορολογικές Αρχές, προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποιούσαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα με δόλιο τρόπο, αποκρύπτοντας τα έσοδα που προέρχονταν από την παράνομη δράση τους, ήτοι :

α. προέβαιναν σε συστηματική εξαγωγή κεφαλαίων σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους στην αλλοδαπή. Προς τούτου, διοχέτευαν χρήματα σε πάνω από 58 τραπεζικούς λογαριασμούς/κάρτες πληρωμών υπό στοιχεία των μελών της εγκληματικής οργάνωσης στην αλλοδαπή και δη σε 12 χώρες, ήτοι Λιθουανία, Βουλγαρία, Μάλτα, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Σκόπια, για τους οποίους δεν μας έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό το διαθέσιμο χρηματικό υπόλοιπο αυτών.

Σημειώνεται ωστόσο ότι Αστυνομία έχει κινήσει προβλεπόμενη διαδικασία μέσω της Εθνικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τις δικές της ενέργειες ως προς τον εντοπισμό τραπεζικών λογαριασμών υπό στοιχεία δραστών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ψηφιακών πορτοφολιών, κρυπτονομισμάτων, τίτλων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων, θυρίδων, κλπ, προς απαγόρευση κίνησης, μεταβίβασης ή εκποίησης οποιουδήποτε εξ αυτών κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων.

β. Αξιοποίησαν εναλλακτικές μεθόδους πληρωμής, όπως υπηρεσίες άμεσης μεταφοράς χρημάτων, προπληρωμένα μέσα, ψηφιακά πορτοφόλια, κρυπτονομίσματα κ.α. μέσα ηλεκτρονικών πληρωμών {«Λεφτά στο Λεπτό», revolut, paypal, binance, iris payments, viva}.

γ. εισέπρατταν απευθείας από τρίτους (πελάτες) χρηματικά κεφάλαια τοις μετρητοίς.

δ. δαπανούσαν χρηματικά κεφάλαια που προέρχονταν από την παράνομη δράση τους σε ιδιωτικές δαπάνες πολυτελούς διαβίωσης (πολυήμερες διακοπές, κρατήσεις ξενοδοχείων, κλπ).

ε. προέβησαν σε αγορές πολυτελών οχημάτων και ακινήτων (δύο διαμερισμάτων στους νομούς Αττικής και Αγρινίου αρχικά μέσω δανειοδότησης, τα οποία εξόφλησαν άμεσα από χρηματικά κεφάλαια που προέρχονταν από την παράνομη δράση τους), προβαίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Βήμα βήμα οι έρευνες

Πρωινές ώρες της 16ης Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση στους νομούς Ηρακλείου, Αττικής, Αγρινίου, Κέρκυρας και Σάμου, από αστυνομικούς της υπηρεσίας μας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Δ.Α.Ο.Ε./Υ.Δ.Ο.Ε. και δυνάμεων της Υ.Δ.Ε.Ε. Κέρκυρας, Υ.Δ.Ε.Ε. Σάμου, Υ.Δ.Ε.Ε. Αγρινίου, και σε ειδικότερες ενέργειες (λόγω αρμοδιότητας) εξειδικευμένων στελεχών της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας Ανάλυσης/Δ.Ε.Ε./Α.Ε.Α. Επίσης ζητήθηκε η συνδρομή στελεχών εξειδικευμένου κλιμακίου της Εταιρίας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΠΟΕ) για την τεχνική καταγραφή και τεκμηρίωση του τρόπου λειτουργίας της παράνομης υπηρεσίας.

Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν παρουσία δικαστικού λειτουργού στις οικίες των ανωτέρω μελών εγκληματικής οργάνωσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• Πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός προγραμματισμού iptv box, βάσει του οποίου διέθεταν παράνομο σήμα συνδρομητικών καναλιών των νόμιμων συνδρομητικών εταιριών και πρόσβαση σε χιλιάδες κινηματογραφικά έργα, πολλαπλές δορυφορικές συσκευές απ’ όπου μετέδιδαν παράνομα κανάλια στο Internet και στο πελατολόγιο τους, πολλαπλά διαχειριστικά panels εγκατεστημένα σε laptop και κινητά (όπου ενδεικτικά ένα εξ αυτών διαχειρίζονταν 4600 πελάτες), στοιχεία αγοράς και συντήρησης server σε ξένες υπηρεσίες (hetzne/cloudflare), καθώς και διαχείριση πολλαπλών ονομάτων domain names, που χρησιμοποιούνται για να αποφεύγονται διαδικασίες blocking νόμιμων παροχων.

Περαιτέρω, η εντοπισθείσα βάση δεδομένων εμφανίζει αύξοντα αριθμό άνω των 86.000 πελατών – τελικών χρηστών. Βάσει των ανωτέρω ευρημάτων, το συνολικό περιουσιακό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης από την παράνομη δράση της αποτιμάται τουλάχιστον 7.000.000 ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων (cosmote Vodafone nova) από την δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ συνολικά, ποσό που θα προσδιοριστεί επ’ ακριβώς σε περαιτέρω στάδιο ένεκα του όγκου των προς ανάλυση δεδομένων.

• Πλήθος καινούργιων συσκευών και εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους τελικούς χρήστες – συνδρομητές (συσκευές δορυφορικής λήψης/αναπαραγωγής ψηφιακού περιεχομένου, ασύρματες κεραίες, κουτιά IPTV Βox / TVBox / Android TVBox, τηλεκοντρόλ, καλώδια σύνδεσης, τροφοδοτικά, μετατροπείς σήματος HDMI/βίντεο, συσκευές τύπου rack-mount με θύρες δικτύου και βίντεο, κλπ).

• Πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες,

• Χρηματικό ποσό άνω των 18.885 ευρώ, ως προερχόμενο από εγκληματικές δραστηριότητες,

• Τέσσερα (4) οχήματα ως μέσα τέλεσης εγκλήματος και ένα (1) δίκυκλο.

Περαιτέρω, στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 25,5 γραμμαρίων και μία (1) ζυγαριά ακριβείας, κατά παράβαση του Ν. 4139/2013 «Περί εξαρτησιογόνων ουσιών».

Από τον Εποπτεύοντα τη Δ.Α.Ο.Ε. Εισαγγελέα εκδόθηκαν επτά διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων (λογαριασμών, τίτλων/χρηματοπιστωτικών προϊόντων που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό που λειτουργούν στην Χώρα μας, περιεχομένου θυρίδων, κλπ) και απαγόρευσης διάθεσης ακινήτων περιουσιακών στοιχείων (σύμφωνα με αρθ. 50 παρ. 7, 8 Ν. 5187/2025), και μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί 7 φυσικών προσώπων (συλληφθέντων), περιέχοντες συνολικά χρηματικό ποσό 121.996,60 ευρώ.

Στη σχηματισθείσα από υπηρεσία μας δικογραφία συμπεριλαμβάνονται ακόμη 71 φυσικά πρόσωπα, τελικοί χρήστες/συνδρομητές της παρανόμως παρεχόμενης υπηρεσίας, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και περί προστασίας συνδρομητικών υπηρεσιών, καθώς και 5 φυσικά πρόσωπα/συνεργοί, οι οποίοι παρείχαν αναγκαία συνδρομή στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

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