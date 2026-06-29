Νέο «διαζύγιο» του Τσιτσιπά με τον πατέρα του: «Μου έδωσε ό,τι μπορούσε, να προσφέρει σε άλλους»

Snapshot Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε τη διακοπή συνεργασίας με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά.

Ο Στέφανος θεωρεί ότι ο πατέρας του έχει ήδη δώσει ό,τι μπορούσε και έχει πολλά να προσφέρει σε άλλους.

Τη θέση του Απόστολου Τσιτσιπά θα αναλάβει ο Τόμας Περίν με συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Νο117 στον πρώτο του αγώνα στο Wimbledon. Snapshot powered by AI

Μετά την ανάρτηση του Απόστολου Τσιτσιπά στα social media, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε τη διακοπή της συνεργασίας τους.

«Θα του πάρει λίγο χρόνο να το αποδεχτεί, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά που χωρίσαμε. Τότε είχα αφήσει ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό. Τώρα πιστεύω πως έχει πολλά να προσφέρει και σε άλλους. Για μένα, όμως, θεωρώ ότι έχει ήδη δώσει ό,τι μπορούσε», ανέφερε ο Έλληνας τενίστας, λίγο πριν από την πρεμιέρα του στο φετινό Wimbledon.

Τη θέση του Απόστολου Τσιτσιπά αναμένεται να αναλάβει ο Τόμας Περίν από την Ακαδημία του Πατρίκ Μουράτογλου. Ο Γάλλος προπονητής, ωστόσο, θα έχει συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο, λόγω των υπόλοιπων επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο, Νο117 της παγκόσμιας κατάταξης, στον πρώτο του αγώνα στο Wimbledon, στο Court 16. Η αναμέτρηση θα είναι η δεύτερη χρονικά στο συγκεκριμένο γήπεδο, με το πρώτο σερβίς να αναμένεται περίπου μεταξύ 15:00 και 16:00 τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Η ανάρτηση του Απόστολου Τσιτσιπά

Νωρίτερα ο Απόστολος Τσιτσιπάς, πατέρας του Στέφανου, είχε προχωρήσει σε μία αινιγματική ανάρτηση στο Facebook. Συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Υπάρχει ένας ιαπωνικός θρύλος που λέει: αν χάσεις το λεωφορείο, ίσως γλίτωσες το ατύχημα. Αν σε απέρριψαν, ίσως σε έσωσαν από το λάθος μέρος.

Αν έφυγαν, ίσως άφησαν χώρο για όσους έρχονται. Το σύμπαν σε προστατεύει με τρόπους που στην αρχή μοιάζουν με κακή τύχη. Εμπιστεύσου την παράκαμψη».

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