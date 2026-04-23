Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο

Η κάμερα έπιασε τον Στέφανο Τσιτσιπά να εκφράζεται με χυδαίες εκφράσεις κοιτώντας προς το box που βρισκόταν ο πατέρας του, Απόστολος.

Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Πάτρικ Κίπσον στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης και για μια ακόμα φορά παρουσιάζεται κατώτερος των περιστάσεων.

Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε να χάνει με 4-1 games στο πρώτο σετ (το οποίο έχασε εν τέλει με 6-3), ωστόσο το χειρότερο είναι πως και πάλι βγήκε εκτός ορίων από τον εκνευρισμό του.

Η κάμερα τον έπιασε να χρησιμοποιεί χυδαίες εκφράσεις, κοιτάζοντας προς το box που βρίσκεται ο προπονητής και πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, όπως αναφέρουν τα Μέσα που καλύπτουν το τουρνουά.

Δείτε το βίντεο:

