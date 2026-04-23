Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο
Η κάμερα έπιασε τον Στέφανο Τσιτσιπά να εκφράζεται με χυδαίες εκφράσεις κοιτώντας προς το box που βρισκόταν ο πατέρας του, Απόστολος.
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Πάτρικ Κίπσον στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης και για μια ακόμα φορά παρουσιάζεται κατώτερος των περιστάσεων.
Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε να χάνει με 4-1 games στο πρώτο σετ (το οποίο έχασε εν τέλει με 6-3), ωστόσο το χειρότερο είναι πως και πάλι βγήκε εκτός ορίων από τον εκνευρισμό του.
Η κάμερα τον έπιασε να χρησιμοποιεί χυδαίες εκφράσεις, κοιτάζοντας προς το box που βρίσκεται ο προπονητής και πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, όπως αναφέρουν τα Μέσα που καλύπτουν το τουρνουά.
Δείτε το βίντεο:
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:32 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αρνείται κατηγορηματικά ο Ράφαελ Λεάο συμμετοχή στο «σκάνδαλο συνοδών»
17:28 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ευέλπιδων: Τετράχρονη εντοπίστηκε μόνη της σε όχημα - Συνελήφθη ο πατέρας
16:31 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Αεροπορική εταιρεία καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή καμπίνας
09:02 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ