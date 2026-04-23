Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Πάτρικ Κίπσον στον πρώτο γύρο του τουρνουά της Μαδρίτης και για μια ακόμα φορά παρουσιάζεται κατώτερος των περιστάσεων.

Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε να χάνει με 4-1 games στο πρώτο σετ (το οποίο έχασε εν τέλει με 6-3), ωστόσο το χειρότερο είναι πως και πάλι βγήκε εκτός ορίων από τον εκνευρισμό του.

Stefanos Tsitsipas currently down 1-4 to world #90 Patrick Kypson in Madrid.



He looks visibly frustrated while having a dialogue with his team.



— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 23, 2026

Η κάμερα τον έπιασε να χρησιμοποιεί χυδαίες εκφράσεις, κοιτάζοντας προς το box που βρίσκεται ο προπονητής και πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, όπως αναφέρουν τα Μέσα που καλύπτουν το τουρνουά.

Δείτε το βίντεο: