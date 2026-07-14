«Επιχείρηση Παπουτσωμένος Γάτος» της Μοσάντ: Το μυστικό «φλέρτ» του Ισραήλ με τον Αχμαντινετζάντ

Snapshot Το Ισραήλ ξεκίνησε το 2022 την «Επιχείρηση Γάτος με Μπότες» για να στρατολογήσει τον πρώην πρόεδρο του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ με στόχο την εγκατάστασή του σε νέο καθεστώς στην Τεχεράνη.

Η Μοσάντ συντόνισε προσωπικά την επιχείρηση, με συναντήσεις στη Βουδαπέστη και χρηματοδότηση των εξόδων του Αχμαντινετζάντ, παράλληλα με ενημερώσεις προς την CIA.

Ο Αχμαντινετζάντ αποξενώθηκε από το ιρανικό καθεστώς και άλλαξε δημόσιο προφίλ, μετατρέποντας τη ρητορική και την εμφάνισή του μετά το 2013.

Υπήρξαν αντιδράσεις στο Ισραήλ για την επιχείρηση, αλλά ο Νετανιάχου τη συνέχισε παρά τις ενστάσεις, ενώ μετά τις επιθέσεις του 2026 η Μοσάντ επιχείρησε τη διάσωση του Αχμαντινετζάντ.

Ο Αχμαντινετζάντ διέφυγε μυστηριωδώς και φέρεται να κρατείται από την υπηρεσία των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ αναλυτές αμφισβητούν την πραγματικότητα ή το σκοπό του σχεδίου. Snapshot powered by AI

Μια από τις πιο ριψοκίνδυνες επιχειρήσεις στην ιστορία των μυστικών υπηρεσιών έρχεται στο φως της δημοσιότητας, προκαλώντας τριγμούς στη γεωπολιτική σκακιέρα της Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με αποκαλυπτικά δημοσιεύματα των New York Times και της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, το Ισραήλ επιχείρησε να στρατολογήσει τον άλλοτε ορκισμένο εχθρό του και ακραία αντισιωνιστή πρώην πρόεδρο του Ιράν, Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, με σκοπό να τον εγκαταστήσει στην ηγεσία ενός νέου, μετα-ισλαμικού καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Η προσπάθεια προσέγγισης του ανθρώπου που κάποτε αμφισβητούσε το Ολοκαύτωμα και ζητούσε την εξάλειψη του εβραϊκού κράτους ξεκίνησε το 2022. Το σχέδιο συνεχίστηκε με άκρα μυστικότητα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της σφοδρής σύγκρουσης του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα, αποδεικνύοντας ότι η ισραηλινή διπλωματία και οι μυστικές υπηρεσίες στόχευαν χρόνια πριν από τις επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, στην καρδιά του ιρανικού καθεστώτος.

Η «Επιχείρηση Γάτος με Μπότες» και οι συναντήσεις στη Βουδαπέστη

Η άκρως απόρρητη αποστολή, η οποία έλαβε την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Γάτος με Μπότες», συντονίστηκε στα υψηλότερα κλιμάκια της ισραηλινής κυβέρνησης. Η στρατολόγηση του Αχμαντινετζάντ κρίθηκε τόσο απαραίτητη, που ο τότε επικεφαλής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, ταξίδεψε προσωπικά στη Βουδαπέστη για να συναντηθεί μαζί του. Μάλιστα, σύμφωνα με τη Haaretz, ο Μπαρνέα επέλεξε να παραλείψει μια κρίσιμη διαβούλευση ασφαλείας με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο στη Γάζα, προκειμένου να αφοσιωθεί στην προσέγγιση του Ιρανού πολιτικού.

Οι επαφές πυκνώσαν στην Ουγγαρία, μια χώρα υπό την ηγεσία του ακροδεξιού πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος διατηρεί στενούς δεσμούς τόσο με το Ισραήλ όσο και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αχμαντινετζάντ είχε προσκληθεί να μιλήσει στο Πανεπιστήμιο Λουντοβίκα της Βουδαπέστης για ένα συνέδριο για το κλίμα, στον ίδιο χώρο όπου λίγους μήνες νωρίτερα είχε απευθυνθεί και ο ίδιος ο Νετανιάχου. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, ο πρώην πρόεδρος του Ιράν κατάφερε να ξεφύγει δύο φορές από την προσωπική του ασφάλεια, γεγονός που προκάλεσε τις έντονες υποψίες των ιρανικών αρχών όταν επέστρεψε.

Πέρα από τις συναντήσεις στην Ευρώπη, η Μοσάντ φέρεται να χρηματοδότησε τα έξοδα στέγασης και μετακίνησης του Αχμαντινετζάντ, ενώ επαφές πραγματοποιήθηκαν και κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Γουατεμάλα το 2023. Μετά τις πρώτες επιτυχείς προσεγγίσεις, οι ισραηλινές υπηρεσίες ενημέρωσαν και τη CIA για την πρόοδο της επιχείρησης.

Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση ενός πρώην φανατικού

Γιατί όμως το Ισραήλ να εμπιστευτεί έναν ηγέτη που είχε ταυτιστεί με την ακραία ρητορική μίσους και την κλιμάκωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν μετά το 2005; Η απάντηση κρύβεται στη σταδιακή αποξένωση του Αχμαντινετζάντ από τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και το θεοκρατικό κατεστημένο, ειδικά μετά την αποχώρησή του από την προεδρία το 2013. Το Συμβούλιο των Φρουρώντης Επανάστασης απέρριψε τρεις φορές την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές, οδηγώντας τον σε πλήρη ρήξη με το καθεστώς.

Βλέποντας ότι η χώρα του δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος των διεθνών κυρώσεων, ο Αχμαντινετζάντ άρχισε να αλλάζει προφίλ. Ξύρισε την ατημέλητη γενειάδα του, απαλλάχθηκε από το χαρακτηριστικό λευκό του σακάκι, υποβλήθηκε σε θεραπείες botox και άρχισε να βελτιώνει τα αγγλικά του. Παράλληλα, μετατράπηκε σε επικριτή της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων από το καθεστώς, μια ειρωνική στροφή, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ίδιος είχε πνίξει στο αίμα το «Πράσινο Κίνημα» του Ιράν μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές του 2009.

Οι διαφωνίες στο Τελ Αβίβ και το θρίλερ του 2026

Η επιχείρηση δεν έτυχε ομόφωνης αποδοχής στο εσωτερικό του Ισραήλ. Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Τζάτσι Χανέγκμπι, χαρακτήρισε τα σχέδια αυτά ως «άγριες φαντασιώσεις», ενώ ο αρχηγός του επιτελείου των IDF, Εγιάλ Ζαμίρ, διέταξε τη διακοπή της επιχείρησης μόλις τρεις ημέρες πριν από την επίσημη έναρξή της. Ωστόσο, ο Νετανιάχου αγνόησε τις αντιρρήσεις και έδωσε το πράσινο φως για τη συνέχιση του σχεδίου.

Τα πράγματα πήραν δραματική τροπή μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο πολλών ανώτατων στελεχών, συμπεριλαμβανομένου του Αλί Χαμενεΐ. Στο χάος που ακολούθησε, τέσσερις πράκτορες της Μοσάντ πραγματοποίησαν μια «φρενήρη» επιχείρηση διάσωσης, απομακρύνοντας τον Αχμαντινετζάντ από το σπίτι του και μεταφέροντάς τον σε ασφαλές κρησφύγετο στην Τεχεράνη.

Ωστόσο, ο πρώην πρόεδρος φέρεται να τρομοκρατήθηκε από την ένταση της επιχείρησης και να απογοητεύτηκε από το σχέδιο της άμεσης εγκατάστασής του στην εξουσία. Δραπέτευσε από το ασφαλές σπίτι υπό μυστηριώδεις συνθήκες και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των New York Times, βρίσκεται πλέον υπό την κράτηση της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC).

Σχέδιο ανατροπής ή ψυχολογικός πόλεμος;

Παρά τις εντυπωσιακές λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αναλυτές της Μέσης Ανατολής διατηρούν επιφυλάξεις για το κατά πόσο το σχέδιο αυτό ήταν ποτέ εφαρμόσιμο ή αν πρόκειται για μια ενορχηστρωμένη διαρροή.

«Γιατί η Μοσάντ θα άφηνε τον Αχμαντινετζάντ να φύγει αφού είχε επενδύσει τόσα πολλά πάνω του;» αναρωτιέται ο Άλεξ Βατάνκα, επικεφαλής του προγράμματος για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής στην Ουάσινγκτον. «Ίσως όλες αυτές οι αποκαλύψεις να αποτελούν απλώς μια προσπάθεια της Μοσάντ να σπείρει την παράνοια, την καχυποψία και την εσωτερική ένταση στις τάξεις ενός ήδη κλονισμένου ιρανικού καθεστώτος».