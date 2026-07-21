Σειρήνες σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ - Νέος γύρος αμερικανικών επιθέσεων στη Σιράζ

Οι σειρήνες πολιτικής προστασίας ήχησαν εσπευσμένα στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στο Ιράν στοχεύοντας στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Σιράζ.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τη Σιράζ στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκονται στρατηγικές υποδομές που χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC). Η αμερικανική κεντρική διοίκηση (CENTCOM) έπληξε κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις πυραύλων και συστήματα αεράμυνας.

Την ίδια ώρα, οι αρχές του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν έθεσαν τις αντιαεροπορικές δυνάμεις τους σε κατάσταση αιχμής, καλώντας τους πολίτες να κατευθυνθούν στα πλησιέστερα καταφύγια.

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