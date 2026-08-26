Από το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» στο Champions League ο Βάλντας Νταμπράουσκας

Snapshot Ο Βάλντας Νταμπράουσκας κέρδισε το 2002 4.000 λιθουανικές λίτας στο «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», ποσό που χρησιμοποίησε για να ξεκινήσει σπουδές στην Αγγλία και την προπονητική καριέρα του.

Ξεκίνησε την προπονητική του σταδιοδρομία από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και χαμηλόβαθμες ομάδες της Αγγλίας, προχωρώντας σε δουλειές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Το 2022 ανέλαβε τον ΟΦΗ στην Ελλάδα και το 2024 την Ομόνοια στην Κύπρο, αποκτώντας εμπειρίες σε διαφορετικά πρωταθλήματα.

Στη Σαμπά Μπακού κατέκτησε το πρώτο νταμπλ στην ιστορία της ομάδας, κερδίζοντας το πρωτάθλημα και το κύπελλο Αζερμπαϊτζάν.

Τον Αύγουστο του 2026 οδήγησε τη Σαμπά στην ιστορική πρόκριση στη league phase του Champions League, μετά από νίκη επί της Χάποελ Μπερ Σεβά. Snapshot powered by AI

Η διαδρομή του Βάλντας Νταμπράουσκας μόνο συνηθισμένη δεν είναι. Ο Λιθουανός προπονητής, που έχει περάσει από τον πάγκο τόσο του ΟΦΗ όσο και της Ομόνοιας, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής επικαιρότητας, μετά την ιστορική πρόκριση της Σαμπά Μπακού στη league phase του Champions League.

Πριν γίνει επαγγελματίας προπονητής, ο Νταμπράουσκας χρειάστηκε να ανοίξει μόνος του τον δρόμο προς το ποδόσφαιρο.

Το 2002, σε ηλικία 25 ετών, συμμετείχε στη λιθουανική εκδοχή του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και κέρδισε 4.000 λιθουανικά λίτας.

Το ποσό, όπως είχε εξηγήσει ο ίδιος στο FourFourTwo, αντιστοιχούσε περίπου σε έναν ετήσιο μισθό στη Λιθουανία εκείνη την εποχή. Δεν το αντιμετώπισε ως ένα απροσδόκητο κέρδος που θα έπρεπε απλώς να καταναλώσει, αλλά ως το κεφάλαιο για να ξεκινήσει μια νέα ζωή.

Με τα χρήματα αυτά μετακόμισε στην Αγγλία μαζί με τη σύντροφό του, η οποία σήμερα είναι σύζυγός του, και γράφτηκε στο London Metropolitan University για σπουδές στις αθλητικές επιστήμες και την προπονητική.

Τα χρήματα, ωστόσο, δεν κράτησαν για πολύ. Περίπου έναν μήνα αργότερα χρειάστηκε να εργαστεί σε δουλειές μερικής απασχόλησης.

Rok 2002. 25-letni Valdas Dambrauskas bierze udział w litewskim programie "Šeši nuliai milijonas" gdzie wygrywa 3000 litów. Dzięki temu mógł wyjechać do Wielkiej Brytanii i opłacić start swojej edukacji trenerskiej. Dziś został oficjalnie ogłoszony trenerem Łudogorca Razgrad! pic.twitter.com/3vHJDnSUgt — Bałtycki Futbol (@baltycki_futbol) January 3, 2021

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τα πρώτα βήματα

Η ευκαιρία που περίμενε δεν άργησε να εμφανιστεί. Ο Νταμπράουσκας προσλήφθηκε στις ποδοσφαιρικές σχολές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρότι εκείνη την περίοδο δεν γνώριζε ακόμη καλά αγγλικά. Αργότερα απέκτησε εμπειρίες από τη Φούλαμ και την Μπρέντφορντ, ενώ συνέχισε να επενδύει στην εκπαίδευσή του.

Το 2007 ήρθε η πρώτη του δουλειά ως προπονητή ανδρικής ομάδας. Ανέλαβε την Kingsbury London Tigers, ομάδα των χαμηλών κατηγοριών της Αγγλίας, ξεκινώντας ουσιαστικά από τη βάση της προπονητικής πυραμίδας.

Η διαδρομή που τον έφερε στην Ελλάδα

Τα επόμενα χρόνια ο Νταμπράουσκας εργάστηκε σε αρκετές χώρες και διαφορετικά επίπεδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Πέρασε από τη Λιθουανία, τη Λετονία, την Κροατία και τη Βουλγαρία, αποκτώντας εμπειρία που σταδιακά τον έφερε σε συλλόγους με υψηλότερες απαιτήσεις.

Τον Οκτώβριο του 2022 ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΟΦΗ. Ο Νταμπράουσκας ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της κρητικής ομάδας και παρέμεινε στον πάγκο της έως τον Δεκέμβριο του 2023. Συνολικά, κατέγραψε 38 παιχνίδια ως προπονητής του ΟΦΗ.

Από τον ΟΦΗ στην Ομόνοια

Μετά την αποχώρησή του από τον ΟΦΗ, ο Νταμπράουσκας συνέχισε την καριέρα του στην Κύπρο. Τον Φεβρουάριο του 2024 συμφώνησε με την Ομόνοια, αναλαμβάνοντας την ομάδα από την έναρξη της σεζόν 2024/25. Παρέμεινε στον κυπριακό σύλλογο μέχρι τον Νοέμβριο του 2024.

Η συνεργασία ολοκληρώθηκε πριν από το τέλος της σεζόν, όμως ο Νταμπράουσκας είχε ήδη προσθέσει στο βιογραφικό του μία ακόμη σημαντική εμπειρία σε πρωτάθλημα εκτός της χώρας του.

Ακολούθησε ένα σύντομο πέρασμα από την ουγγρική Ντιόσγκιορ και, στη συνέχεια, η μετακίνησή του στο Αζερμπαϊτζάν για τη Σαμπά Μπακού.

Το νταμπλ που άλλαξε επίπεδο στη Σαμπά

Στη Σαμπά ο Νταμπράουσκας βρήκε το περιβάλλον στο οποίο θα έγραφε την πιο σημαντική μέχρι σήμερα σελίδα της καριέρας του. Η ομάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα Αζερμπαϊτζάν και στη συνέχεια το Κύπελλο, ολοκληρώνοντας το πρώτο νταμπλ στην ιστορία της.

Η επιτυχία αυτή έδωσε στη Σαμπά το δικαίωμα να διεκδικήσει την είσοδό της στο Champions League. Για τον Νταμπράουσκας, ήταν η επιβράβευση μιας διαδρομής που είχε ξεκινήσει από τα χαμηλά στρώματα του αγγλικού ποδοσφαίρου και είχε περάσει από διαφορετικές χώρες και ποδοσφαιρικές κουλτούρες.

Το βράδυ που ολοκλήρωσε την ιστορία

Στις 25 Αυγούστου 2026 ήρθε η στιγμή που έκανε ολόκληρη αυτή τη διαδρομή ακόμη πιο ξεχωριστή. Η Σαμπά βρέθηκε να κυνηγά την πρόκριση απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά, έχοντας ηττηθεί με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι.

Στη ρεβάνς, όμως, η ομάδα του Νταμπράουσκας έκανε την ανατροπή. Επικράτησε με 5-2 στην παράταση και πήρε την πρόκριση με συνολικό σκορ 6-4, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της θέση στη league phase του Champions League.

Η πρόκριση αυτή αποτελεί ιστορικό επίτευγμα για τον σύλλογο του Αζερμπαϊτζάν και μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην προπονητική καριέρα του Νταμπράουσκας.

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