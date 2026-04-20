Σαρλίζ Θερόν: Μίλησε για τη μοιραία νύχτα που η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της σε αυτοάμυνα

Snapshot Η Σαρλίζ Θερόν αποκάλυψε ότι η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της σε αυτοάμυνα το 1991, όταν εκείνος εισέβαλε στο σπίτι μεθυσμένος και απειλητικός.

Το περιστατικό συνέβη μετά από ένταση που προκλήθηκε από την άφιξη της Θερόν στο σπίτι χωρίς να χαιρετήσει πρώτα τον πατέρα της, κάτι που εκείνος θεώρησε ασέβεια.

Η μητέρα της Θερόν αντέδρασε πυροβολώντας τον πατέρα της για να προστατεύσει την ίδια και την κόρη της, και το γεγονός κρίθηκε νόμιμη αυτοάμυνα.

Μετά το συμβάν, η μητέρα της συνέχισε τη ζωή τους κανονικά, προτρέποντας την Θερόν να προχωρήσουν χωρίς να μένουν στο παρελθόν.

Η Θερόν μοιράστηκε την ιστορία της για να στηρίξει ανθρώπους που έχουν βιώσει ενδοοικογενειακή βία και να δείξει ότι δεν είναι μόνοι.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν έκανε κατάθεση ψυχής σε μια νέα αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times , μιλώντας για τη νύχτα που η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της, ένα περιστατικό που της άλλαξε για πάντα τη ζωή. Η ηθοποιός είπε ότι ο πατέρας της γύρισε σπίτι εκείνο το βράδυ του 1991 μεθυσμένος και έξαλλος, μπαίνοντας με το όπλο στο σπίτι τους και καθιστώντας σαφή την πρόθεσή του από την πρώτη στιγμή. «Ήθελε να μας σκοτώσει», είπε η Θερόν.

«Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να συζητιούνται επειδή κάνουν τους άλλους ανθρώπους να μην αισθάνονται μόνοι. Δεν είχα ακούσει ποτέ μια τέτοια ιστορία», συνέχισε. «Όταν μας συνέβη αυτό, νόμιζα ότι ήμασταν οι μόνοι άνθρωποι. Δεν με στοιχειώνουν όμως πια αυτά τα πράγματα».

Η 50χρονη σήμερα ηθοποιός του Atomic Blonde θυμήθηκε ότι η ίδια και η μητέρα της, Τζέρντα Τζάκομπα Αλέτα Μαρτίζ, είχαν επισκεφτεί το σπίτι του θείου της αφού είχαν πάει σινεμά - και ότι είχε αναστατώσει τον πατέρα της, Τσαρλς, επειδή δεν ανακοίνωσε την άφιξή της πριν τρέξει στην τουαλέτα.

«Έπρεπε να παω τουαλέτα, δεν κρατιόμουν. Έτσι έτρεξα στο σπίτι για να πάω στην τουαλέτα και εκείνος το εξέλαβε ως αγένεια, επειδή δεν σταμάτησα να χαιρετήσω τους πάντες.» Πρόσθεσε: «Είναι σημαντικό στη Νότια Αφρική να έχεις τον σεβασμό που πρέπει να έχεις για τους μεγαλύτερους. Και ήταν σε μια κατάσταση όπου απλώς κατέρρευσε. Σαν να έλεγε: "Γιατί δεν σταμάτησες; Ποια νομίζεις ότι είσαι;"»

Η Θέρον, η οποία ήταν 15 ετών τότε, θυμόταν ότι έφυγε και ζήτησε από τη μητέρα της να τη βοηθήσει για να αποφύγει την αντιπαράθεση με τον πατέρα της. «Ήξερα ότι ήταν θυμωμένος μαζί μου. Έτσι της είπα: "Όταν τελικά αποφασίσει να γυρίσει σπίτι, σε παρακαλώ πες του ότι κοιμάμαι"». «Μπήκα στο δωμάτιό μου, έσβησα τα φώτα και έτρεμα από φόβο. Το παράθυρό μου έβλεπε στο δρόμο και μπορούσα να καταλάβω το επίπεδο θυμού, απογοήτευσης ή δυστυχίας από τον τρόπο που έφτασε με το αυτοκίνητο».«Ήξερα ότι κάτι κακό θα συνέβαινε» πρόσθεσε.

Η ηθοποιός θυμήθηκε στη συνέχεια ότι ο πατέρας της «μπήκε στο σπίτι», πυροβολώντας «μέσα από τις πόρτες για να μπει, καθιστώντας σαφές ότι επρόκειτο να μας σκοτώσει». Η Σαρλίζ θυμήθηκε ότι γνώριζε ότι η συνάντηση ήταν «σοβαρή» και περιέγραψε τη μητέρα της να τρέχει σε ένα χρηματοκιβώτιο για να πάρει το δικό της όπλο πριν επιστρέψει στην κρεβατοκάμαρα της κόρης της.

Η Σαρλίζ Θερόν με τη μητέρα της

«Κραταγαμε και οι δυο την πόρτα με τα σώματά μας επειδή δεν υπήρχε κλειδαριά», είπε στην εφημερίδα. «Απλώς έκανε ένα βήμα πίσω και άρχισε να πυροβολεί μέσα από την πόρτα», συνέχισε, προσθέτοντας ότι ήταν «τρελό» που «ούτε μια σφαίρα δεν μας χτύπησε». Τότε ήταν που η μητέρα της άρπαξε ένα όπλο και ανταπέδωσε τα πυρά, σκοτώνοντάς τον πατέρα της σε μία πράξη απελπισίας που αργότερα θεωρήθηκε αυτοάμυνα.

Η Σαρλίζ είπε ότι μετά το θανατηφόρο περιστατικό, η μητέρα της «σήκωσε μανίκια» και προχώρησε. «Το επόμενο πρωί με έστειλε στο σχολείο. Μου είπε απλώς, "Θα προχωρήσουμε". Η πρωταγωνίστρια του Mad Max: Fury Road είπε ότι η μητέρα της ήθελε «να το ξεχάσει» και «δεν ήθελε να κάθεται μέσα». «Δεν είχαμε θεραπευτές τριγύρω, οπότε στο μυαλό της η καλύτερη θεραπεία ήταν: "Πρέπει να προχωρήσουμε"», κατέληξε

Η μεγάλη ανατροπή ωστόσο είναι ότι η Σαρλίζ Θερόν δεν ζει πλέον με φόβο ή τραύμα. Λέει ότι «δεν την στοιχειώνει πια» αυτό που συνέβη 35 χρόνια πριν και επέλεξε να μιλήσει για να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους που έχουν βιώσει πιθανότατα ενδοοικογενειακή βία να νιώσουν λιγότερο μόνοι.

Η ιστορία της ακούγεται σαν βγαλμένη από θρίλερ, η ηθοποιός όμως ξεκαθαρίζει ότι ήταν ένα σημείο καμπής στη ζωή της, ένα περιστατικό που διαμόρφωσε την κοσμοθεωρία της για την ισχύ, την επιβίωση, ακόμη και τους ρόλους που αναλαμβάνει σήμερα. Είναι γνωστό εδώ και καιρό άλλωστε οτι την ελκύουν σκληροί, δοκιμασμένοι σε μάχες χαρακτήρες, ρόλοι που αναδεικνύουν το ένστικτό της για μάχη, τη μεγάλη της υπομονή και την πίστη της στα νέα ξεκινήματα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η διάσημη ηθοποιός αναλογίζεται το «τραύμα» του θανάτου του πατέρα της και της έμφυλης βίας. «Η έμφυλη βία είναι τόσο εμφανής στη Νότια Αφρική και παγκοσμίως», δήλωνε στο περιοδικό Town & Country το 2023. «Είναι δύσκολο να μην έχεις επίγνωση αυτών των πραγμάτων απλώς και μόνο επειδή είσαι γυναίκα».

Το 2019, αποκάλυψε ότι ο πατέρας της είχε μεθύσει κατά τη διάρκεια της μοιραίας συμπλοκής. «Ο πατέρας μου ήταν τόσο μεθυσμένος που δεν θα έπρεπε να μπορεί να περπατήσει όταν μπήκε στο σπίτι με όπλο», είπε τότε στο NPR . «Δεν ντρέπομαι να μιλήσω γι' αυτό, γιατί πιστεύω ότι όσο περισσότερο μιλάμε για αυτά τα πράγματα, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε μόνοι σε τίποτα από αυτά».

