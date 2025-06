Σαρλίζ Θέρον για Μπέζος: «Αυτοί είναι χάλια, εμείς κουλ» - Το καυστικό της σχόλιο για τον γάμο

Η Σαρλίζ Θερόν δεν εντυπωσιάστηκε και πολύ από τον γάμο του Τζεφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσες, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Βενετία της Ιταλίας και στοίχισε σύμφωνα με πληροφορίες 50 εκατομμύρια δολάρια. Η ηθοποιός επιτέθηκε στον μεγιστάνα της Αmazon και τη νέα του σύζυγο, μιλώντας με χιούμορ στην εκδήλωση «Block Party» του φιλανθρωπικού της οργανισμού, Charlize Theron Africa Outreach Project, που πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες.

«Νομίζω ότι ίσως είμαστε οι μόνοι που δεν λάβαμε πρόσκληση για τον γάμο του Μπέζος… Αλλά δεν πειράζει, γιατί αυτοί είναι χάλια κι εμείς είμαστε κουλ». πρόσθεσε η Θέρον, σύμφωνα με το Hollywood Reporter, φαινομενικά αστειευόμενη.

Η 49χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, πέρα από το καυστικό της σχόλιο για τον λαμπερό γάμο, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να μιλήσει ανοιχτά για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. «Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, ειδικά σε έναν κόσμο που μοιάζει να καίγεται – γιατί κυριολεκτικά καίγεται», δήλωσε.«Στις ΗΠΑ και διεθνώς, κινούμαστε προς τα πίσω. Η μεταναστευτική πολιτική καταστρέφει οικογένειες, όχι εγκληματίες· τα δικαιώματα των γυναικών συρρικνώνονται και και η έμφυλη βία αυξάνεται συνεχώς».

«Δεν πρόκειται απλώς για πολιτική, είναι προσωπική υπόθεση». πρόσθεσε, ενώ στο τέλος των δηλώσεών της, και ενώ το κοινό την χειροκροτούσε, η Σαρλίζ Θερόν φέρεται να πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Ναι, γ@#\$ τους».

Ενώ η σταρ δεν ήταν στη λίστα των καλεσμένων για την τριήμερη γαμήλια εκδήλωση του ζεύγους Σάντσες, μια πληθώρα προσωπικοτήτων υψηλού κύρους και ισχυρών προσώπων συνέρρευσαν στη Βενετία για να τιμήσουν το ζευγάρι.

Η Kιμ και η Κλόε Καρντάσιαν, η Κρις Τζένερ, ο Τομ Μπρέιντι, ο Ορλάντο Μπλουμ, η Ιβάνκα Τραμπ, ο Λεονάρντο ντι Κάπριο και η Όπρα Ουίνφρι μεταξύ άλλων έδωσαν το παρών στο πάρτι της χλιδής στη «Γαληνοτάτη». Το πρόγραμμα περιελάμβανε ένα πλούσιο πάρτι καλωσορίσματος και ένα ολονύχτιο πιτζάμα πάρτι, εκτός από την κύρια τελετή στο νησί Σαν Τζόρτζιο Ματζόρε που περιελάμβανε εμφανίσεις των Mατέο Μποτσέλι και Έλι Γκούλντινγκ.

Η δεξίωση ωστόσο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από διαδηλωτές στη Βενετία, οι οποίοι απαίτησαν από τον 61χρονο Μπέζος να πληρώσει περισσότερους φόρους. Πριν από τον γάμο, η διεθνής περιβαλλοντική ομάδα Greenpeace έδειξε ένα μεγάλο πανό που απευθυνόταν στον ιδρυτή της Amazon στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Ένας γελαστός Μπέζος απεικονίστηκε δίπλα στις λέξεις: «Αν μπορείς να νοικιάσεις τη Βενετία για τον γάμο σου, μπορείς να πληρώσεις περισσότερους φόρους».

Η οργάνωση κοινοποίησε επίσης στο Instagram ένα βίντεο, αναφέροντας στη λεζάντα της: «Ο Τζεφ Μπέζος πληρώνει μισθούς της πείνας στο προσωπικό του και αποφεύγει τους φόρους. Δεν είναι περίεργο που έχει την πολυτέλεια να κλείσει τη μισή Βενετία για τον γάμο του αυτή την εβδομάδα».

Ένας εκπρόσωπος της ομάδας διαμαρτυρίας No Space for Bezos κατήγγειλε επίσης τον γάμο του δισεκατομμυριούχου, λέγοντας στο Page Six: «Απορρίπτουμε τη λογική εκμετάλλευσης που βλέπει την πόλη ως εμπόρευμα. «Αυτό που μας ανησυχεί ακόμη περισσότερο είναι ένας δήμαρχος που προτιμά να πουλήσει τη Βενετία παρά να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοί της - το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, τις τιμές των κατοικιών, την ερήμωση του ιστορικού κέντρου».

Σύμφωνα πάντως με τη Νew York Post οι νεόνυμφοι έκαναν σιωπηλά δωρεές σε τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις της Βενετίας, μήνες πριν από τον γάμο τους. Επιπλέον, αντί να δεχθούν γαμήλια δώρα, οι νεόνυμφοι έκαναν δωρεές στην πόλη προς τιμήν των καλεσμένων τους, έτσι ώστε «η Βενετία να συνεχίσει να εμπνέει θαυμασμό για τις επόμενες γενιές»

