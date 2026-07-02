Νεκρό 11χρονο αγόρι στον Καναδά από δάγκωμα λυσσασμένης νυχτερίδας

Οι γονείς δεν αναζήτησαν άμεσα ιατρική βοήθεια, καθώς το παιδί δεν είχε εμφανή τραύματα

Δημήτρης Δρίζος

Νεκρό 11χρονο αγόρι στον Καναδά από δάγκωμα λυσσασμένης νυχτερίδας
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένα 11χρονο αγόρι από τον Καναδά πέθανε από λύσσα, αφού ξύπνησε και βρήκε μια νυχτερίδα πάνω στη μύτη και το στόμα του.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίσκεψης του παιδιού σε εξοχικό στο Οντάριο με την οικογένειά του το 2024, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Canadian Medical Association Journal.

Το αγόρι, το όνομα του οποίου δεν αναφέρεται στην έκθεση, έδιωξε τη νυχτερίδα από το πρόσωπό του, ενώ στη συνέχεια ο πατέρας του την έπιασε με ένα δοχείο και την άφησε έξω.

Οι γονείς δεν αναζήτησαν άμεσα ιατρική βοήθεια, καθώς το παιδί δεν είχε εμφανή τραύματα και δεν θεώρησαν ότι η νυχτερίδα είχε περίεργη συμπεριφορά, αναφέρει το περιοδικό. Ωστόσο, 19 ημέρες αργότερα το αγόρι άρχισε να εμφανίζει μούδιασμα και πρήξιμο στο πρόσωπο.

Το Canadian Medical Association Journal περιγράφει ότι η οικογένεια μετέφερε το παιδί για επείγουσα περίθαλψη τις επόμενες ημέρες, με γιατρούς σε κλινικές και νοσοκομεία να προσπαθούν αρχικά να διαγνώσουν τα συμπτώματα.

Αρχικά, σε επείγουσα κλινική του χορηγήθηκε αντιιική αγωγή που χρησιμοποιείται για λοιμώξεις από τον ιό του έρπητα, καθώς οι γιατροί υπέθεσαν ότι μπορεί να πρόκειται για παράλυση Bell, μια προσωρινή παράλυση των μυών του προσώπου στη μία πλευρά.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για δύο συνεχόμενες ημέρες, όπου αρχικά διαγνώστηκε με πιθανή ερπητική ουλοστοματίτιδα, μια ιογενή λοίμωξη του στόματος και των ούλων, και την επόμενη ημέρα επέστρεψε καθώς η δεξιά πλευρά του προσώπου του είχε αρχίσει να εξασθενεί, αναφέρει η έκθεση.

Ενώ περίμενε να εισαχθεί, εμφάνισε πυρετό 39°C, δυσκολία στην κατάποση, σύγχυση και οπτικές ψευδαισθήσεις. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία μέσα στην ίδια ημέρα. Διασωληνώθηκε και εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων, σύμφωνα με την έκθεση.

Γιατροί του Πανεπιστημίου της Μανιτόμπα, στο Τμήμα Παιδιατρικής και Υγείας του Παιδιού του Καναδά, ανέφεραν ότι υπήρχαν ισχυρές υποψίες για λύσσα.

Λίγες ημέρες αργότερα, οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη διάγνωση. Η Καναδική Υπηρεσία Επιθεώρησης Τροφίμων εντόπισε επίσης στέλεχος του ιού της λύσσας από νυχτερίδα.

Το αγόρι πέθανε 17 ημέρες μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Δεν είχε ιστορικό αλλεργιών, επαφής με ασθενείς, τσιμπημάτων από τσιμπούρια ή πρόσφατα ταξίδια εκτός χώρας.

Η λύσσα είναι σπάνια στον Καναδά. Από το 1924 έχουν καταγραφεί 28 ανθρώπινοι θάνατοι από τη νόσο, σύμφωνα με την Καναδική Κτηνιατρική Ιατρική Ένωση.

«Αυτός ο χαμηλός αριθμός οφείλεται σε εκτεταμένα και συνεχή προγράμματα εμβολιασμού, και η διακοπή τους μπορεί να οδηγήσει σε επανεμφάνιση της νόσου», αναφέρει η ένωση.

Οποιαδήποτε άμεση επαφή ανθρώπου με νυχτερίδα αποτελεί ένδειξη για χορήγηση προληπτικής θεραπείας μετά από πιθανή έκθεση στη λύσσα.

Η λοίμωξη είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα όταν εμφανιστούν τα συμπτώματα, αναφέρεται στην έκθεση.

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