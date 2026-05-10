GNTM: Το παρασκήνιο της συμφωνίας της Μπέττυς Μαγγίρα με το Star

Ανακοινώθηκε και επίσημα η συμμετοχή της Μπέττυς Μαγγίρα στο GNTM της νέας τηλεοπτικής σεζόν, στον ρόλο του ενός εκ των τεσσάρων κριτών.

Σύμφωνα με το Open, η συμφωνία μεταξύ της παρουσιάστριας και του Star, δεν άργησε να έρθει και χρειάστηκαν μόλις τρία ραντεβού για να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε συνεργασία.

Στο πρώτο ραντεβού έγινε η πρόταση στην Μπέττυ Μαγγίρα από το κανάλι, στο δεύτερο συμφώνησαν και στο τρίτο έπεσαν οι υπογραφές.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ουδέποτε στις συζήτησεις τους δεν τέθηκε το ζήτημα να αναλάβει η παρουσιάστρια την πρωινή ζώνη του Star, σενάριο που είχε ακουστεί έντονα το προηγούμενο διάστημα. Η Μπέττυ Μαγγίρα βάζει -προς το παρόν- πλώρη, μόνο για το ριάλιτι μοντέλων, τα γυρίσματα του οποίου ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα στις 15 Μαΐου.

Η ανακοίνωση του Star

Το Star ανακοίνωσε την Παρασκευή μέσω των κοινωνικών δικτύων του ριάλιτι μοντέλων, πως η Μπέττυ Μαγγίρα θα είναι το τέταρτο πρόσωπο της κριτικής επιτροπής, δίπλα στους Άγγελο Μπράτη, Λάκη Γαβαλά και Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Μπέττυ Μαγγίρα έρχεται στο νέο GNTM ως κριτής. Με ένστικτο, αυθεντικότητα και strong personality, είναι έτοιμη να αξιολογήσει, να ξεχωρίσει και να αναδείξει εκείνους που έχουν το κάτι παραπάνω».

