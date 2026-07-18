Καναδάς: Εκτός ελέγχου πάνω από 200 πυρκαγιές στα δάση της χώρας

Η τρέχουσα περίοδος των δασικών πυρκαγιών χαρακτηρίζεται ως αυτό το στάδιο λιγότερο δραματική στον Καναδά απ’ ό,τι το 2023,

Newsbomb

Καναδάς: Εκτός ελέγχου πάνω από 200 πυρκαγιές στα δάση της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
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Πάνω από διακόσιες πυρκαγιές παρέμεναν χθες Παρασκευή εκτός κάθε ελέγχου στον Καναδά, ειδικά στην επαρχία Οντάριο, τους καπνούς των οποίων αναπνέουν εκατομμύρια κάτοικοι των βορειοανατολικών ΗΠΑ.

Κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα του διυπηρεσιακού κέντρου δασικών πυρκαγιών του Καναδά (CIFFC), 206 πυρκαγιές συνέχιζαν να είναι εκτός ελέγχου από το σύνολο των 896 ενεργών. 70 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στην ημέρα.

Η τρέχουσα περίοδος των δασικών πυρκαγιών χαρακτηρίζεται ως αυτό το στάδιο λιγότερο δραματική στον Καναδά απ’ ό,τι το 2023, χρονιά τραγικών ρεκόρ, αλλά η έντασή τους έχει αυξηθεί την τελευταία εβδομάδα.

Έχουν καεί σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα μέσα στο 2026, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της καναδικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, ο αριθμός αυτός βρισκόταν πιο κοντά στα 16 εκατ. στρέμματα.

Η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη στο Οντάριο (ανατολικά), όπου παρέμεναν εκτός ελέγχου πάνω από 80 πυρκαγιές, διευκρίνισε χθες στον Τύπο ο Νταγκ Φορντ, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης της επαρχίας.

Το Οντάριο ζήτησε προχθές Πέμπτη τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Έχουν σταλεί στην επαρχία πυροσβέστες από άλλες, συμπεριλαμβανομένων της Αλμπέρτας και της Γιουκόν.

Πάνω από 80 πυροσβεστικά αεροσκάφη κι ελικόπτερα έχουν αναπτυχθεί στο Οντάριο για να συμβάλουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

«Έγιναν όλα στάχτη

Άλλα 39 αεροσκάφη είναι έτοιμα να κατευθυνθούν σε απομονωμένες περιοχές, αδιάβατες από ξηράς, ώστε να απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους κοινοτήτων, κυρίως αυτοχθόνων, είπε ακόμη ο Νταγκ Φορντ. Καταγγέλλοντας την έλλειψη συντονισμού από πλευράς των αρχών, κάποιες κοινότητες οργάνωσαν εκείνες την εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων τους τις τελευταίες ημέρες, ιδίως η Κόλινς, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από την πόλη Θάντερ Μπέι του Οντάριο.

«Τα μέλη της κοινότητας πήραν την απόφαση να φύγουμε εσπευσμένα το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς καμιά κυβερνητική υποστήριξη», είπε η Λίντα Ντεμπασίτζ, αυτόχθονη επικεφαλής της. Πήραν πλεούμενα, όπως κατέγραψαν βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και κάποια μεταδόθηκαν από τοπικά ΜΜΕ, κατόπιν διέσχισαν δασικό δρόμο ζωσμένοι από φλόγες. Οι περίπου 30 κάτοικοι λένε πως πλέον στο χωριό τους «έγιναν όλα στάχτη».

«Πολλές μνήμες έγιναν καπνός, χάσαμε την ιστορία μας», πρόσθεσε η επικεφαλής της κοινότητας προσθέτοντας πως χρειάστηκε να επιστρέψει στο χωριό με πλεούμενο για «να ψάξει δυο ανθρώπους που δεν ξέραμε τι είχαν απογίνει».

Οι πυρκαγιές στο Οντάριο δεν έχουν προκαλέσει θανάτους ως τώρα, με βάση όσα είναι γνωστά. Κάτοικοι κοινοτήτων που χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα έχουν καταφύγει σε πόλεις όπως η Θάντερ Μπέι, το Τορόντο και άλλες, είπε ο τοπικός πρωθυπουργός Φορντ, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό, διαβεβαιώνοντας πως οι αρχές «υποστηρίζουν» τους πυροπαθείς.

Οι καπνοί των πυρκαγιών αυτών, μεταφερόμενοι από τους ανέμους, προκαλούν ακραία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στη μητρόπολη Τορόντο --την πιο πυκνοκατοικημένη στον Καναδά-- και στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει η ελβετική εταιρεία IQAir, πόλεις στην πολιτεία Ντιτρόιτ, όπως το Σικάγο, και η αμερικανική ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον συγκαταλέγονταν σε αυτές με τη χειρότερη ατμοσφαιρική μόλυνση στον πλανήτη περί τις 00:30 σήμερα (ώρα Ελλάδας).

Οι καναδικές μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι η ποιότητα του αέρα στο Τορόντο, που είχε παρουσιάσει «βελτίωση» χθες το πρωί, «θα είναι ξανά πολύ κακή» το βράδυ και πιθανόν το σαββατοκύριακο.

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