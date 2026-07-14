Καναδάς: Πρώην βουλευτής συνελήφθη με 439 όπλα και ένα κανόνι στο σπίτι του

Snapshot Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία κατέσχεσε 439 όπλα και ένα κανόνι από το σπίτι του πρώην βουλευτή Ίνκι Μαρκ στη Μανιτόμπα.

Ο Μαρκ κατηγορείται για παράνομη διακίνηση όπλων, κατοχή μη εξουσιοδοτημένων συσκευών και μη ασφαλή αποθήκευση που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από αναφορές για παράνομη κατοχή όπλων στις ΗΠΑ και οδήγησε σε κατάσχεση όπλων που δεν είχαν μεταβιβαστεί νόμιμα.

Βρέθηκαν επίσης πάνω από 300.000 καναδικά δολάρια σε μετρητά στην κατοικία του Μαρκ.

Ο Ίνκι Μαρκ υπηρέτησε ως βουλευτής από το 1997 έως το 2010 και αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους μετά την παρουσίασή του στο δικαστήριο. Snapshot powered by AI

Τεράστιο οπλοστάσιο βρήκαν οι αρχές στο σπίτι του πρώην βουλευτή του Καναδά Ίνκι Μαρκ.

Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP) κατάσχεσε 439 πυροβόλα και ένα παλιό κανόνι από το σπίτι του κοντά στο Ντοφίν της Μανιτόμπα την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων.

Ο 78χρονος Μαρκ κατηγορείται για παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων και διάφορα άλλα αδικήματα που σχετίζονται με όπλα, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής μη εξουσιοδοτημένων συσκευών και της μη ασφαλούς αποθήκευσης, πράξεις που, σύμφωνα με τις αρχές, απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.

Η Μανιτόμπα ακολουθεί τους αυστηρούς ομοσπονδιακούς νόμους του Καναδά για τον έλεγχο των πυροβόλων όπλων, αλλά η επαρχιακή της κυβέρνηση αντιτίθεται ενεργά σε επιπλέον περιορισμούς.

Ο Μαρκ, πρώην δήμαρχος του Ντοφίν, συνελήφθη κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας στις 7 Ιουλίου. Παρουσιάστηκε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα για δώδεκα κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους.



Η έρευνα ξεκίνησε τον Μάρτιο, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για κατηγορίες σχετικά με πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ εναντίον ενός άλλου άνδρα από την περιοχή του Ντόφιν.

Η έρευνα αυτή οδήγησε την RCMP να εντοπίσει και να κατασχέσει πυροβόλα όπλα που φέρεται να είχε αγοράσει ο Μαρκ, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, «ποτέ δεν μεταβιβάστηκαν νόμιμα».

Πιστεύεται ότι τουλάχιστον τρία πυροβόλα όπλα διακινήθηκαν παράνομα, ενώ σε ένα πυροβόλο όπλο είχε παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός, ανέφεραν οι αρχές. Επίσης, βρέθηκαν πάνω από 300.000 καναδικά δολάρια σε μετρητά στην οικία.

Ο Μαρκ, εκπροσώπησε στο κοινοβούλιο την εκλογική περιφέρεια που σήμερα είναι γνωστή ως Ντόφιν-Σουάν Ρίβερ-Νιπάουα από το 1997 έως το 2010, οπότε και παραιτήθηκε από τη Βουλή των Κοινοτήτων.