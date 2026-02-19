Airbnb: Κάντε κράτηση τώρα, πληρώστε αργότερα – Νέος τρόπος πληρωμής με μεγαλύτερη ευελιξία

Η Airbnb εισάγει έναν νέο τρόπο πληρωμής, προσφέροντας στους Έλληνες ταξιδιώτες τη δυνατότητα να κάνουν κράτηση σε επιλεγμένα καταλύματα χωρίς να πληρώσουν τίποτα εκείνη τη στιγμή

Airbnb: Κάντε κράτηση τώρα, πληρώστε αργότερα – Νέος τρόπος πληρωμής με μεγαλύτερη ευελιξία
Η Airbnb ανακοινώνει έναν νέο πιο ευέλικτο τρόπο κρατήσεων για όσους ταξιδεύουν από και προς την Ελλάδα. Η υπηρεσία «Κάντε κράτηση τώρα, πληρώστε αργότερα» επιτρέπει στους ταξιδιώτες, που κάνουν κράτηση σε επιλεγμένα καταλύματα σε όλο τον κόσμο, να δεσμεύσουν μια καταχώρηση χωρίς να πληρώσουν τίποτα εκείνη την στιγμή.

Η νέα υπηρεσία αποτελεί ένα ακόμη βήμα υπό την στρατηγική της Airbnb να προσφέρει ακόμα πιο ευέλικτες επιλογές στους επισκέπτες, οι οποίες θα φέρουν περισσότερες κρατήσεις για τους οικοδεσπότες. Η πρόσφατη έναρξη της υπηρεσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες συνέβαλε στην αύξηση του αριθμού διανυκτερεύσεων το τέταρτο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με το τρίτο.

Η νέα επιλογη «Κάντε κράτηση τώρα, πληρώστε αργότερα» είναι διαθέσιμη για Έλληνες επισκέπτες που κάνουν κράτηση σε επιλεγμένα καταλύματα παγκοσμίως, τα οποία ακολουθούν «μέτρια» ή «ευέλικτη» πολιτική ακύρωσης και τους επιτρέπει να μην καταβάλουν ολόκληρο το ποσό, παρά μόνο λίγο πριν από τη λήξη της περιόδου δωρεάν ακύρωσης.

Οι πολιτικές ακύρωσης που επιλέγουν οι οικοδεσπότες παραμένουν αμετάβλητες. Η πληρωμή από τους επισκέπτες ολοκληρώνεται πάντα πριν από τη λήξη της δωρεάν περιόδου ακύρωσης, εξασφαλίζοντας πως οι οικοδεσπότες διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να προχωρήσουν σε νέα κράτηση σε περίπτωση ακύρωσης.

Η λειτουργία αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου νέα δεδομένα αποκαλύπτουν ότι οι σημερινοί ταξιδιώτες αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία στις κρατήσεις τους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ομαδικά ταξίδια που απαιτούν συντονισμό στα οικονομικά με φίλους ή συγγενείς.

Με την υπηρεσία «Κάντε κράτηση τώρα, πληρώστε αργότερα», οι επισκέπτες μπορούν να εξασφαλίσουν την κράτησή τους χωρίς άμεση καταβολή του ποσού, μια ιδανική λύση για ομαδικές αποδράσεις ή όσους οργανώνουν το ταξίδι τους με προσεκτικό προγραμματισμό του προϋπολογισμού τους. Σε πρόσφατη έρευνα2 η οποία διεξήχθη από την Airbnb και τη Focaldata:

  • Το 60% δήλωσε ότι οι ευέλικτοι τρόποι πληρωμής είναι σημαντικοί για την κράτηση των διακοπών τους.
  • Το 55% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί ευέλικτους τρόπους πληρωμής, με έναν στους δέκα να χρησιμοποιεί πάντα τον τρόπο αυτό όταν είναι διαθέσιμος.
  • Το 42% ανέφερε ότι έχει καθυστερήσει ή χάσει την προτιμώμενη επιλογή διαμονής του λόγω του χρόνου που απαιτήθηκε για τον συντονισμό της πληρωμής με τους συνταξιδιώτες του.

Οι ταξιδιωτικές προβλέψεις της Airbnb για το 2026 δείχνουν ότι οι αποδράσεις σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού, η απομάκρυνση από την οθόνη του κινητού με στόχο την επαφή με τη φύση («touching grass»), καθώς και τα μεγάλα παγκόσμια γεγονότα, όπως το Coachella και το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA, «τροφοδοτούν» την επιθυμία για ταξίδια. Με αυτόν τον νέο τρόπο πληρωμής, οι επισκέπτες μπορούν πλέον να «κλειδώσουν» έγκαιρα, επιλέξιμα καταλύματα και να εξοφλούν αργότερα, εξασφαλίζοντας μοναδικές επιλογές διαμονής και οργανώνοντας το ταξίδι τους με μεγαλύτερη άνεση.

Η υπηρεσία «Κάντε κράτηση τώρα, πληρώστε αργότερα» συμπληρώνει το σύνολο των ευέλικτων επιλογών πληρωμής της Airbnb, που στόχο έχουν να κάνουν τα ταξίδια πιο προσιτά. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η επιλογή «Πληρώστε ένα μέρος τώρα, το υπόλοιπο αργότερα» (όπου οι επισκέπτες καταβάλλουν ένα μέρος κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας και το υπόλοιπο πλησιάζοντας στην ημερομηνία άφιξης), καθώς και η επιλογή υπηρεσίας «Πληρωμή σε δόσεις μέσω Klarna».

