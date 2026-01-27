Παπασταύρου: «Βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ» - «Γέφυρα συνεργασίας» ΗΠΑ-Ευρώπης η ενέργεια

Αναφερόμενος στον Κώδικα Πολεοδομίας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε ότι «είναι πολύ χρήσιμο να πάμε σε ένα πολεοδομικό σύστημα απλοποιημένο, διαφανές και ψηφιακό, για να ξέρει ο πολίτης τι δικαιούται και τι δεν δικαιούται»

Newsbomb

Παπασταύρου: «Βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ» - «Γέφυρα συνεργασίας» ΗΠΑ-Ευρώπης η ενέργεια
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε το πρωί στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος», με τους δημοσιογράφους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, ερωτηθείς για την υπόθεση με το ξενοδοχείο στη Μήλο, επεσήμανε ότι «προχωρούμε στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος από ενδεχόμενες περιβαλλοντικές και πολεοδομικές παραβάσεις, ώστε να υπάρξει αναστολή των οικοδομικών εργασιών και να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας στην αίτηση αναστολής και την αίτηση ακύρωσης που έχουν κατατεθεί».

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει όσον αφορά τα πολεοδομικά, όπου οι διατάξεις αλληλοεπικαλύπτονται ή αλληλοαναιρούνται. «Γι’ αυτό υλοποιούμε τον Κώδικα Πολεοδομίας, ώστε να υπάρχει ένα ενιαίο κείμενο. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η πολεοδομική μεταρρύθμιση που έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός. Είναι πολύ χρήσιμο να πάμε σε ένα πολεοδομικό σύστημα απλοποιημένο, διαφανές και ψηφιακό, για να ξέρει ο πολίτης τι δικαιούται και τι δεν δικαιούται». Πρόσθεσε επίσης ότι, ο Κώδικας και η πολεοδομική οργάνωση έχει να κάνει και με την ασφάλεια δικαίου για αυτόν που έρχεται να επενδύσει: «Πρέπει να βάλουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ. Οργανώνουμε τον χώρο».

«Η ενέργεια είναι γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής»

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και τη θέση της χώρας μας σε αυτές, ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι συνεπές μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, όπως τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, συνηγορούμε στο ότι δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης της εδαφικής ακεραιότητας: «Μέσα σε αυτή την εξέλιξη της προηγούμενης εβδομάδας, σε όλη αυτή την αναστάτωση, είναι κομβικό που η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέδειξε τη μεγάλη σημασία που αποδίδει στην εδαφική κυριαρχία όλων των κρατών-μελών, στην ανάγκη απουσίας αμφισβητήσεων και τήρησης του Διεθνούς Δικαίου».

Και συνέχισε: «Η ενέργεια είναι η γέφυρα συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. Η Ελλάδα έχει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Χθες τα 27 κράτη-μέλη υιοθέτησαν τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και μία επιτυχία της Ελλάδας και της Κυβέρνησης είναι ότι μπήκε στον Κανονισμό ότι οτιδήποτε έρχεται από τον TurkStream θεωρείται καταρχήν ρωσικό φυσικό αέριο, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο». Πρόσθεσε, δε, ότι οι υποδομές που έχει η χώρα μας την καθιστούν δίοδο για την Ευρώπη και η Αμερική είναι ενεργειακός σύμμαχος, ώστε να αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο.

Προσέλκυση επενδυτών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου

Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο υπουργός διευκρίνισε ότι η απόφαση είναι να προχωρήσει, να υπάρξει επικαιροποίηση των στοιχείων από διεθνή οίκο και, με βάση αυτή, «να προσελκύσουμε επενδυτές είτε από τη Μέση Ανατολή ή και από την Αμερική, ούτως ώστε να υπάρξει πιο μεγάλη μετοχική βάση που να επιτρέψει στο έργο να ολοκληρωθεί».

Ευρύτερα για το θέμα των διασυνδέσεων και τις αναδυόμενες αγορές, σχολίασε ότι «οι διασυνδέσεις αποκτούν πολύ μεγάλη αξία. Η χώρα μας είναι σε στρατηγική γεωγραφική θέση. Πήγα στη Σαουδική Αραβία, η οποία βλέπει την Ελλάδα ως πύλη εισόδου. Είχαμε πει εδώ για τον IMEC, αυτό τον διάδρομο που συνδέει Ινδία, Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Ο Γερμανός καγκελάριος Μερτς ήταν στην Ινδία. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φον Ντερ Λάιεν ήταν στην Ινδία. Όλοι αντιλαμβάνονται πόσο μεγάλη σημασία έχει η Ινδία να κοιτάξει προς τη Δύση και να συνεργαστεί με την Ευρώπη. Και η χώρα μας είναι στο σημείο εισόδου και για αυτό τον διάδρομο. Άρα είναι πολύ σημαντική και η οικονομική και η πολιτική σταθερότητά μας να διατηρηθεί και οι υποδομές να ενισχυθούν».

Τέλος, ερωτηθείς για το ποιον βλέπει η Νέα Δημοκρατία ως «αντίπαλο», ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Η Νέα Δημοκρατία έναν αντίπαλο έχει τον έβδομο χρόνο, την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Πρέπει να δουλέψουμε και ξέρουμε ότι ο πήχης είναι πολύ ψηλά».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Οι διαιτητές που θα σφυρίξουν τα Παναθηναϊκός – Ρόμα και Λιόν - ΠΑΟΚ

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Η Αναστασία δούλευε νύχτα γιατί ήταν νέα στη δουλειά, έκανε υπομονή για το ένσημο»

13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συγκλονίζει ο πατέρας Λυγγερίδη: Μπαχαλόμαγκες που έχουν μάθει να επιβιώνουν στον όχλο οι δράστες

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Καρυστιανού: «Δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε»

13:21ΚΟΣΜΟΣ

Ομάν: Ανατροπή τουριστικού σκάφους – Νεκροί 3 Γάλλοι

13:16LIFESTYLE

Βικτόρια Μπέκαμ: Τιμήθηκε για τη συμβολή της στη μόδα και τον πολιτισμό από την Υπουργό Πολιτισμού της Γαλλίας - Απών ο Μπρούκλιν Μπέκαμ

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Φινλανδία παρέλαβε επίσημα το πρώτο της μαχητικό αεροσκάφος F-35A

13:13TRAVEL

Χανιά: Χειμερινό ταξίδι στην Κίσσαμο – Από τις καστανιές του Έλους στο φως της Παναγίας Χρυσοσκαλίτισσας

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η Αγάπη Μπουνόβα είναι το τελευταίο θύμα που ταυτοποιήθηκε από την φονική έκρηξη

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Βάζουμε τέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ» - «Γέφυρα συνεργασίας» ΗΠΑ-Ευρώπης η ενέργεια

13:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για Ολοκαύτωμα: «Η απώλεια αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συλλογικής μας μνήμης»

12:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Επίσημο! Στην Μπόρνμουθ ο Μανδάς – Υποδοχή με τεράστια ελληνική σημαία!

12:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς επενδύουν οι Έλληνες – «Ψηφίζουν» τεχνολογία και κάνουν «στροφή» στις αμερικανικές μετοχές

12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το τέλος στο ρωσικό αέριο και ο Κάθετος Διάδρομος – Γιατί ο Αλ. Εξάρχου ζητά ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

12:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευλογιά προβάτων: Γιατί οι επόμενοι δυόμιση μήνες είναι χρυσή ευκαιρία για να εξαλειφθεί το νόσημα από την Ελλάδα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: 23χρονος παρέλαβε κοκαΐνη με δέμα από το ΚΤΕΛ και συνελήφθη

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Σαν να είναι φυσιολογικό να έχεις νοσοκομεία χωρίς γιατρούς...» - Η υπαινικτική ανάρτηση Σκέρτσου για Καρυστιανού

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Οι αρχές επικήρυξαν με ένα εκατομμύριο ευρώ τους δράστες πίσω από το πενθήμερο μπλακ άουτ

12:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αφήνει τον Κραλ και πάει σε άλλη περίπτωση – Προχωρημένες οι επαφές

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η ατζέντα της σημερινής συνάντησης Φιντάν με τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών – Πιέζει για συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενής Βασιλικής Σκαμπαρδώνη στο Newsbomb.gr: «Πριν λίγους μήνες η οικογένεια είχε γάμους και χαρές και τώρα...»

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δεδομένη θεωρεί η Πυροσβεστική τη διαρροή προπανίου - Τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Η Αγάπη Μπουνόβα είναι το τελευταίο θύμα που ταυτοποιήθηκε από την φονική έκρηξη

22:46ΚΟΣΜΟΣ

Σαμπάνια, πολυτελές ξενοδοχείο και τζετ: Σκάνδαλο στη Ρωσία με ταξίδι διασήμων στο Κουρσεβέλ

21:15ΕΛΛΑΔΑ

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Μαρουσάκης: Εξασθενεί μέσα στη μέρα η κακοκαιρία - Νέο βαρομετρικό χαμηλό από την Τετάρτη

12:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Διψήφιο προβάδισμα ΝΔ έναντι ΠΑΣΟΚ - Η Καρυστιανού και το rebranding Τσίπρα

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Δύο από τις νεκρές βρέθηκαν αγκαλιασμένες κάτω από τα συντρίμμια του εργοστασίου

09:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εμπορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών Ινδίας και ΕΕ: «Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον βιομηχανικό και στον αγροδιατροφικό τομέα»

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Τζουμέρκα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα – Τον αναζητούσε ο αδελφός του

18:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τριπλό κύμα κακοκαιρίας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

08:53ΜΠΑΣΚΕΤ

«Φωτιά» στο NBA: «O Αντετοκούνμπο σκέφτηκε να απολύσει τον ατζέντη του, επειδή δεν έγινε trade»

09:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ, Λόττο, Λαχείο: Πώς τα μαθηματικά μπορούν να αποκαλύψουν πιθανή απάτη στα τυχερά παιχνίδια

07:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα νέα ποσά σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους – Αναλυτικοί πίνακες και για τα 35 ταμεία

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η σπαρακτική στιγμή που νεαρή κόβει τα μαλλιά της στην κηδεία της αδελφής της - Σκοτώθηκε σε διαδήλωση κατά του καθεστώτος

10:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Καποδίστριας»: Ρεκόρ στο box office - Ξεπέρασε τα 700.000 εισιτήρια

13:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Από φούρνος γειτονιάς σε επιχειρηματικό case study - Πώς εκτοξεύτηκε η μπισκοτοβιομηχανία

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενη δεν πήγε για δουλειά στη μοιραία βάρδια την τελευταία στιγμή γιατί αρρώστησε το παιδί της

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Τα 3 σενάρια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο – Στο «μικροσκόπιο» τα συστήματα ασφαλείας

09:19ΚΟΣΜΟΣ

«Ναρκο-υποβρύχιο» φορτωμένο με εννέα τόνους κοκαΐνης εντοπίστηκε ανοιχτά της Πορτογαλίας - Στα 600 εκατομμύρια η αξία των ναρκωτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ