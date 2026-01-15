Παπασταύρου για Chevron: «Οι συμβάσεις εγκρίθηκαν και προχωράμε σε ψήφιση στη Βουλή»

Η σύμβαση με την κοινοπραξία Chevron – HelleniqEnergy για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου προωθείται για ψήφιση στη Βουλή μετά και την έγκριση των συμβάσεων, όπως επιβεβαίωσε σήμερα (15/01) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Πριν από λίγες μέρες, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μπορούμε να ανακοινώσουμε ότι προχωράμε θετικά. Οι τέσσερις συμβάσεις εγκρίθηκαν και τώρα, πάμε στην επόμενη φάση, να έρθουν στη Βουλή και να κυρωθούν. Μετά, προχωράμε στις γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες, που θέλουμε να αρχίσουν μέσα στο 2026, όπως έχουμε πει», επεσήμανε ο υπουργός, υπογραμμίζοντας ξανά ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος της Ευρώπης».

Ο κ. Παπασταύρου, κάνοντας ξανά λόγο για «μία πολύ σημαντική εξέλιξη», τόνισε πως «βλέπουμε όλοι πόσο κρίσιμη είναι η ενεργειακή αυτονομία κάθε χώρας, σε αυτήν την “κινούμενη άμμο” της γεωπολιτικής».

